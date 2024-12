Quảng Nam truy xét 2 đối tượng đào trộm mai trong nhà thờ tộc

Trước đó, khoảng 10h30 ngày 29/11, như thường lệ, ông H.T.C. (SN 1952, trú xã Điện Trung, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) đi kiểm tra khu vực xung quanh nhà thờ tộc Huỳnh tại thôn Tân Bình (xã Điện Trung) thì phát hiện cây Thanh mai cao 1,7m, tán rộng hơn 1m (trị giá khoảng 10 triệu đồng) được trồng gần 20 năm trong sân nhà thờ đã bị kẻ gian đào trộm. Do đó, ông H.T.C đã đến Công an trình báo sự việc.

Trần Kim Trí (bên trái) và Lại Quang Vinh (ảnh CA)

Nhận được thông tin, Công an thị xã Điện Bàn chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Điện Trung khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức truy xét đối tượng gây án. Qua khám nghiệm hiện trường và thu thập các chứng cứ liên quan, cảnh sát nhận định, vụ trộm mai nhà thờ tộc Huỳnh do hai đối tượng trở lên thực hiện và có khả năng thủ phạm nắm rõ địa hình, địa vật ở khu vực này. Trong đó, 2 đối tượng nghi vấn nhất là Lại Quang Vinh (SN 1987, trú xã Điện Trung) và Trần Kim Trí (SN 1995, trú xã Điện Quang).

Tiếp tục thu thập thêm một số chứng cứ, Công an phát hiện trong những ngày trước khi xảy ra vụ trộm, Trí và Vinh có biểu hiện bất minh về thời gian nên đã triệu tập đối tượng Nguyễn Kim Trí đến làm việc, đồng thời giám sát mọi di biến động đối với Lại Quang Vinh. Không ngoài dự đoán của cơ quan Công an, biết vụ việc bị bại lộ nên Lại Quang Vinh vội thu xếp tư trang định trốn thoát thì bị bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, hai đối tượng thừa nhận đã trộm cây Thanh mai tại nhà thờ tộc Huỳnh vào rạng sáng 28/11. Cụ thể, Trí thấy ở nhà thờ tộc Huỳnh có cây Thanh mai nhưng không có người trông coi nên rủ Vinh cùng đi đào trộm về bán. Khoảng 4h00 ngày 28/11, Vinh chạy xe mô tô Exiter BKS 92D1-614.57 chở Trí cùng dụng cụ đến nhà thờ tộc Huỳnh đào trộm mai rồi chở về nhà Trí cất giấu.

Ngoài ra, hai đối tượng còn khai nhận đã trộm cắp một cây mai khác tại huyện Duy Xuyên và cất giấu tại nhà Trí. Mặt khác, sau khi đào trộm được cây mai, Trí và Vinh mang về nhà cắt bỏ bớt cành, nhánh nhằm thay hình đổi dạng, trồng lại trong các chậu cảnh đã chuẩn bị sẵn để chờ thời cơ tiêu thụ, lấy tiền tiêu xài.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Kim Trí và Lại Quang Vinh, lực lượng Công an thu giữ tang vật là 2 cây mai và xe mô-tô BKS 92D1-614.57 phương tiện đi gây án.

Hiện Công an Thị xã Điện Bàn tiếp tục điều tra mở rộng.

