Nguyên nhân vụ thầy giáo bị sát hại dã man ở Hòa Bình

Ngày 4/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Thanh Tùng (SN 1982, trú tại tổ 5, phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình) để điều tra về hành vi "Giết người".

Đối tượng Đặng Thanh Tùng tại cơ quan Công an.

Theo thông tin sơ bộ ban đầu, khoảng 18h ngày 03/12, tại trước cửa số nhà B11, thuộc tổ 5 phường Thịnh Lang, do mâu thuẫn trong sinh hoạt vì Đặng Thanh Tùng cho rằng nhà mình bị ngấm nước mưa do nước mưa hắt từ nhà anh Vương Thanh T. (SN 1984) sang, Tùng đã sử dụng 1 chiếc gậy bằng gỗ, 1 dao tự chế (bằng lưỡi kéo) đánh, đâm nhiều nhát vào vùng cổ, ngực, nách anh T. Người dân đã nhanh chóng đưa anh T. đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an thành phố Hòa Bình lập tức đến hiện trường, phối hợp với quần chúng nhân dân khống chế đối tượng, lập biên bản bắt Đặng Thanh Tùng để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Qua xác minh, Đặng Thanh Tùng là đối tượng nghiện ma túy , hiện đang uống Methadone. Kết quả test nhanh, Đặng Thanh Tùng âm tính với ma túy, không có nồng độ cồn trong máu.

Được biết, nạn nhân là giáo viên của Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, sống hiền lành, tử tế.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Công an điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.