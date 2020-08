Bé sơ sinh bị bỏ rơi ở khe tường: “Bêu” tên các ác mẫu

Bé sơ sinh bị bỏ rơi ở khe tường: Khoảng 17h30 ngày 18/8, tại ngõ 174 Trâu Quỳ, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội người dân phát hiện một bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trong khe nhỏ giữa hai tường nhà dân nên đã báo cho chính quyền địa phương. Do cháu bé nằm ở giữa 2 tường nhà dân trong một khe nhỏ nên người lớn không thể đi vào đưa cháu bé ra được. Sau đó, chính quyền phải gọi cứu nạn cứu hộ của huyện Gia Lâm xuống khoan tường để đưa cháu bé ra ngoài. Hiện cháu bé đang được điều trị tại bệnh viện. Hiện cơ quan chức năng đang truy tìm người mẹ vứt bỏ con mình. Bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố gas: Bé Nguyễn Văn An bị mẹ đẻ bỏ rơi từ tối 6/6 tại hố ga bỏ hoang thuộc xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây. Những ngày đó, nhiệt độ Hà Nội liên tục nắng nóng 40 độ C. Đến chiều 8/6, bé được người dân địa phương tìm thấy trong tình trạng nguy kịch, dòi, kiến bu khắp người, dây rốn đã bị ăn cụt. Sau 21 ngày điều trị do vết thương quá nặng nên cháu bé đã tử vong. Mẹ cháu tên Phạm Thị Thành (SN 1989, trú tại Hoa Thành, Thạch Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh). Thành khai vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không thể nuôi được con và không muốn ai biết sự việc nên ngay khi sinh, Thành đã vứt bỏ cháu bé. Bỏ con sơ sinh vào thùng rác: Ngày 7/11/2019, lãnh đạo UBND phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội, xác nhận Lương Thị Hà My (20 tuổi, sinh viên năm 3 của một học viện) là người mẹ vứt bỏ đứa con mới sinh vào thùng rác. Vụ việc được phát hiện ngày 5/11/2019, khi một lao công thấy thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác ở ngõ Văn Chương 2. Nhân chứng cho biết đứa trẻ nặng khoảng 4 kg, được bọc trong túi nylon và bị rác phủ kín người. Nữ sinh ném con ở chung cư Linh Đàm: Khoảng 20h ngày 18/10/2018, Đinh Thị V. A. (21 tuổi, quê Minh Hóa, Quảng Bình) đi vào nhà vệ sinh và sinh được một cháu bé. Do hoảng sợ nên không biết thai nhi còn sống hay chết, là trai hay gái, V. A. dùng kéo trong nhà vệ sinh cắt dây rốn cháu bé rồi bỏ cháu vào túi nilon đen, đặt lên cửa sổ nhà vệ sinh rồi dùng tay đẩy xuống cửa sổ. Khai với cơ quan công an, V. A. xác nhận cháu bé là con của anh Trần Tiến S., quê Thanh Hóa. >>> Xem thêm video: "Giải cứu" bé sơ sinh bị bỏ rơi giữa khe tường Nguồn: VTC 14.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi ở khe tường: Khoảng 17h30 ngày 18/8, tại ngõ 174 Trâu Quỳ, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội người dân phát hiện một bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trong khe nhỏ giữa hai tường nhà dân nên đã báo cho chính quyền địa phương. Do cháu bé nằm ở giữa 2 tường nhà dân trong một khe nhỏ nên người lớn không thể đi vào đưa cháu bé ra được. Sau đó, chính quyền phải gọi cứu nạn cứu hộ của huyện Gia Lâm xuống khoan tường để đưa cháu bé ra ngoài. Hiện cháu bé đang được điều trị tại bệnh viện. Hiện cơ quan chức năng đang truy tìm người mẹ vứt bỏ con mình. Bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố gas: Bé Nguyễn Văn An bị mẹ đẻ bỏ rơi từ tối 6/6 tại hố ga bỏ hoang thuộc xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây. Những ngày đó, nhiệt độ Hà Nội liên tục nắng nóng 40 độ C. Đến chiều 8/6, bé được người dân địa phương tìm thấy trong tình trạng nguy kịch, dòi, kiến bu khắp người, dây rốn đã bị ăn cụt. Sau 21 ngày điều trị do vết thương quá nặng nên cháu bé đã tử vong. Mẹ cháu tên Phạm Thị Thành (SN 1989, trú tại Hoa Thành, Thạch Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh). Thành khai vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không thể nuôi được con và không muốn ai biết sự việc nên ngay khi sinh, Thành đã vứt bỏ cháu bé. Bỏ con sơ sinh vào thùng rác: Ngày 7/11/2019, lãnh đạo UBND phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội, xác nhận Lương Thị Hà My (20 tuổi, sinh viên năm 3 của một học viện) là người mẹ vứt bỏ đứa con mới sinh vào thùng rác. Vụ việc được phát hiện ngày 5/11/2019, khi một lao công thấy thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác ở ngõ Văn Chương 2. Nhân chứng cho biết đứa trẻ nặng khoảng 4 kg, được bọc trong túi nylon và bị rác phủ kín người. Nữ sinh ném con ở chung cư Linh Đàm: Khoảng 20h ngày 18/10/2018, Đinh Thị V. A. (21 tuổi, quê Minh Hóa, Quảng Bình) đi vào nhà vệ sinh và sinh được một cháu bé. Do hoảng sợ nên không biết thai nhi còn sống hay chết, là trai hay gái, V. A. dùng kéo trong nhà vệ sinh cắt dây rốn cháu bé rồi bỏ cháu vào túi nilon đen, đặt lên cửa sổ nhà vệ sinh rồi dùng tay đẩy xuống cửa sổ. Khai với cơ quan công an, V. A. xác nhận cháu bé là con của anh Trần Tiến S., quê Thanh Hóa. >>> Xem thêm video: "Giải cứu" bé sơ sinh bị bỏ rơi giữa khe tường Nguồn: VTC 14.