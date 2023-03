Bắc Giang: Công nhân công ty đạm Hà Bắc tử vong dưới sông

Ngày 1/3, Công an thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang cho biết đang điều tra vụ chết người chưa rõ nguyên nhân xảy ra tại phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Theo đó, khoảng 23h20 ngày 28/2, Công an thành phố Bắc Giang nhận được tin báo về việc có công nhân xưởng than nghi ngã xuống sông tại khu vực cảng than của công ty Cổ phần Hóa chất phân đạm Hà Bắc.

Khu vực nơi xảy ra sự việc.

Công an thành phố Bắc Giang đã chỉ đạo phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Bắc Giang thực hiện công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; tổ chức xác minh làm rõ sự việc. Điều tra ban đầu cơ quan chức năng xác định, nạn nhân là anh H.H.N. (SN 1981; trú tại phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang), hiện đang là công nhân của công ty Cổ phần hóa chất phân đạm Hà Bắc.

Theo nhà chức trách, khi đang làm công nhân quét, hót than tại xà lan, anh N. bị trượt chân ngã xuống sông nhưng không ai biết. Đến khoảng 21h ngày 28/02 không thấy anh N. đâu, Công ty Cổ phần hóa chất phân đạm Hà Bắc tổ chức tìm kiếm và báo cho Công an thành phố và Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Đến 00h30 ngày 1/3, lực lượng cứu hộ đã vớt được thi thể anh N. tại gần khu vực xà lan đỗ. Công an thành phố đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân lo hậu sự.