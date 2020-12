Bà Hồ Thị Kim Thoa bị truy nã đỏ: Interpol vào cuộc... sẽ sớm dẫn độ về nước?

Tháng 7/2020, Cơ quan điều tra của Bộ Công an quyết định khởi tố bị can đối với ông Vũ Huy Hoàng và bà Hồ Thị Kim Thoa về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí do có những vi phạm trong vụ án xảy ra tại Tổng công ty bia rượu, nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

Do bà Hồ Thị Kim Thoa bỏ trốn, thời hạn điều tra vụ án đã hết, cơ quan điều tra quyết định truy nã, tạm đình chỉ điều tra vụ án, điều tra bị can đối với bà Thoa. Khi nào bắt được bị can sẽ tiến hành phục hồi điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cáo trạng của Viện kiểm sát cáo buộc hành vi của các bị can Vũ Huy Hoàng, Hồ Thị Kim Thoa cùng một số bị can khác đã dịch chuyển quyền quản lý, sử dụng khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng từ tài sản Nhà nước sang tay tư nhân trái pháp luật. Hành vi của các bị can gây thiệt hại, thất thoát cho Nhà nước số tiền hơn 2.700 tỷ đồng.