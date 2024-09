Án mạng tại cửa hàng sửa xe máy ở Hà Nội

Ngày 17/9, thông tin từ UBND phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Công an TP Hà Nội đã khám nghiệm hiện trường và tử thi trong vụ án mạng tại cửa hàng sửa xe máy. Cơ quan công an cũng đưa thi thể nạn nhân về nơi quy định để tiếp tục điều tra, làm rõ. Theo UBND phường Giáp Bát, cơ quan công an đang truy bắt hung thủ gây án.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h ngày 17/9, người dân bàng hoàng phát hiện một người chết ở cửa hàng sửa xe máy trên đường Trương Định (phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội) nên báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã đến phong tỏa hiện trường và nhận định đây là vụ án mạng nên báo cơ quan Công an TP Hà Nội. Qua xác minh ban đầu, công an sở tại xác định nghi phạm và nạn nhân cùng là nhân viên của tiệm.

Nguyên nhân bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa đôi bên. Nạn nhân bị đối phương dùng hung khí đâm trọng thương rồi tử vong. Hiện tại, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội đã vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng .