Hình ảnh ngày đầu hợp luyện diễu binh kỷ niệm Đại lễ 30/4

Sáng 11/4, phóng viên Báo Tri Thức và Cuộc Sống đã có mặt tại thao trường để ghi nhận những hình ảnh hoành tráng trong ngày hợp luyện diễu binh kỷ niệm Đại lễ 30/4.



Đây là buổi tổng hợp luyện có sự phối hợp của các biên đội máy bay trực thăng, máy bay chiến đấu.



Buổi tổng hợp luyện cũng là dịp để đánh giá khả năng phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị.



Hơn 13.000 chiến sĩ quân đội và công an đã tập hợp tại sân bay Biên Hòa sáng 11/4. Mở đầu buổi diễn tập là phần diễu hành qua lễ đài của lực lượng không quân Việt Nam Nhiều loại máy bay hiện đại mang cờ Đảng và cờ tổ quốc bay diễu hành qua lễ đài. Tiếp theo là xe chỉ huy. Đội hình lực lượng Quân Đội nhân dân Việt Nam với nhiều binh chủng diễu hành qua lễ đài Buổi tổng hợp luyện có các khối của lực lượng vũ trang do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phối hợp thực hiện. Lực lượng Công an nhân dân Việt Nam. Cuối cùng của đoàn diễu hành là lực lượng kỵ binh. Việc hợp luyện giữa các đơn vị sẽ được diễn ra trong nhiều ngày, đảm bảo tốt nhất cho công tác chuẩn bị lễ diễu binh, diễu hành vào ngày đại lễ 30/4 tới đây.

