Án mạng sau đêm tân hôn và quá trình truy tìm kẻ sát nhân

Theo hồ sư vụ án, sáng 30/1/2015, sau một đêm tân hôn, chị M (vợ mới cưới) của anh Nguyễn Tất L (30 tuổi, trú tại thôn Đống Am, Thủy Đường, Thủy Nguyên, Hải Phòng) trở dậy xuống nhà dọn dẹp. Lúc này, ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn. Bất chợt, phía cầu thang dẫn lên phòng tân hôn có tiếng động lạ, giống tiếng chân người đi lại. Tưởng chồng đã dậy, chị M cất tiếng gọi mấy câu, nhưng không ai trả lời. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Chị M ngạc nhiên nên đi lên thì thấy phía cửa phòng ngủ và lối cầu thang dẫn lên tầng 3 xuất hiện nhiều vết máu. Hoảng hốt, chị M đẩy cửa phòng ngủ, nhưng thấy bị kẹt từ phía bên trong. Sau khi gọi người trong nhà tới, cánh cửa được phá ra, tất cả đều sửng sốt khi phát hiện anh L đã tử vong trên giường, trên cổ là vết thương lớn, máu vương vãi khắp nơi. Chị M ngất ngay tại chỗ. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Thông tin về việc anh L tử vong tại phòng ngủ sau đám cưới khiến cả thôn Đống Am xôn xao. Chẳng ai dám tin, chỉ sau ngày hạnh phúc anh L đã ra đi, bỏ lại người vợ trẻ. Công an huyện Thủy Nguyên lập tức có mặt tại hiện trường. Qua xác minh, lực lượng điều tra nhận định anh L bị sát hại bằng vật có lưỡi sắc. Vết thương trên cổ là chí mạng, dẫn tới mất máu cấp và tử vong. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an huyện Thủy Nguyên đã báo cáo về Công an thành phố Hải Phòng để thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Các điều tra viên nhận thấy, sau khi sát hại anh L, nghi phạm đã lấy đi chiếc điện thoại Iphone 4 của nạn nhân. Đây rõ ràng là vụ án giết người với mục đích cướp tài sản. Khi khám nghiệm, lần theo vết máu, công an phát hiện đường tẩu thoát của nghi phạm. Theo đó, sau khi gây án, hung thủ đã đi lên tầng 3 và trèo ra ngoài theo đường ống nước. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Thời điểm vụ án xảy ra, trong nhà anh L mọi người còn chưa dậy, chỉ có người vợ trẻ đang lúi húi dọn dẹp ở tầng 1. Ngoài ra, phía hàng xóm cũng không ai phát hiện ra người lạ hay có gì bất thường xung quanh hiện trường. Qua tìm hiểu, công an được biết anh L là lái xe cho một công ty tại Hải Phòng. Người đàn ông này có tiếng hiền lành, không giao du với các thành phần xã hội phức tạp. (Nơi xảy ra vụ án) Sau khi rà soát, không phát hiện ra bất cứ mâu thuẫn nào của anh L với người khác, các điều tra viên tập trung vào giả thuyết, có thể hung thủ biết sau đám cưới anh L sẽ có nhiều tiền mừng nên vào trộm cắp và bị phát hiện nên ra tay. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Người nhà anh L cho biết, khi tàn đám cưới, họ phát hiện mất một con dao inox ở khu bếp. Con dao này sau đó được công an tìm thấy ở một nơi cách xa hiện trường vụ án. Qua giám định, công an đặt nghi vấn đây chính là hung khí mà nghi phạm sử dụng để sát hại anh L. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Lúc này, chiếc điện thoại anh L bị mất trở thành mục tiêu ưu tiên để tìm kiếm. Theo dấu vết chiếc điện thoại, Công an Hải Phòng "lần" ra hai anh em sinh sống tại địa phương có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tìm hiểu sâu về người này, các điều tra viên được biết hai anh em Nguyễn Tất Phong (SN 1984) và Nguyễn Tất Lưu (SN 1986) có họ với nạn nhân L. Tuy nhiên, đám cưới anh L, Phong không được mời. Phong vốn nghiện ma túy, vào thời điểm sau khi anh L bị sát hại, Phong đột ngột biến mất khỏi địa phương. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Khi được triệu tập, chỉ có Lưu xuất hiện, còn Phong thì đã biến mất không dấu vết. Tại cơ quan điều tra, Lưu khai nhận Phong chính là kẻ đã ra tay sát hại anh L vào rạng sáng 30/1/2015. Theo Lưu, khoảng 6h sáng cùng ngày, khi đang ngủ ở nhà thì thấy anh trai là Phong gọi điện nhờ đến khu nghĩa trang thôn Đống Am đón. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Khi Lưu tới nơi đã thấy Phong đứng đó, trên áo có nhiều vết máu, chân dính đầy bùn. Phong có nói với Lưu mình vừa giết người. Hai anh em Phong, Lưu đèo nhau về nhà. Tại đây, Phong lôi trong túi quần ra 3 chiếc điện thoại di động để tắt nguồn. Khi nhìn vào màn hình của 1 trong số 3 chiếc điện thoại kia, Lưu nhận ra ảnh của anh L. Lúc này Lưu hỏi Phong "sao lại giết L?" Phong đáp biết nhà anh L sau đám cưới có tiền nên lẻn vào trộm cắp, bị phát hiện và đã ra tay gây án. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Mặc dù biết Phong vừa gây tội ác đặc biệt nghiêm trọng, nhưng Lưu không trình báo cơ quan công an mà còn tiếp tay, đưa cho anh trai 200 nghìn đồng để người này bỏ trốn. Khi đi, Phong vớ vội điện thoại nên đã lấy nhầm máy của Lưu và bỏ lại chiếc máy cướp được sau khi sát hại anh L ở nhà. Chính nhờ sự che giấu của Lưu, kẻ ra tay sát hại anh L sau đêm tân hôn đã trốn một hơi thật xa, khiến công tác điều tra, truy xét của Công an Hải Phòng gặp muôn vàn khó khăn. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Trong suốt nhiều tháng trời, Công an Hải Phòng đã tích cực truy tìm nhưng Phong, kẻ trực tiếp ra tay sát hại anh L vào rạng sáng 30/1/2015 vẫn như "bóng chim, tăm cá". Đến tháng 7/2015, TAND TP Hải Phòng đưa Lưu ra xét xử về hành vi "Che giấu tội phạm". Căn cứ vào hồ sơ vụ án, lời khai của các nhân chứng, HĐXX đã tuyên phạt Lưu 30 tháng tù giam. Về đối tượng Phong, do hắn ta bỏ trốn, chưa xác định được địa điểm nên Công an Hải Phòng đã quyết định tách vụ án, khi nào bắt được đối tượng này sẽ xử lý sau. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) >>> Xem thêm video: Lộ diện hung thủ giết người, bọc thi thể trong bao dứa ở Hải Phòng. Nguồn: Lý Thùy.

