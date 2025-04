Vụ sát hại thầy cúng ở Cao Bằng: Nghi phạm khai gì?

Ngày 11/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa tạm giữ đối tượng Lý Dào On (SN 1971, trú tại xóm Phiêng Pha, xã Mai Long, huyện Nguyên Bình) về hành vi Giết người.

Đối tượng Lý Dào On tại cơ quan Công an.

Trước đó, ngày 28/3, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được tin báo của Công an xã Mai Long về việc người dân phát hiện thi thể một người đàn ông tại khu vực đồi Pan Chồ, thuộc xóm Phiêng Pha, xã Mai Long, huyện Nguyên Bình. Nạn nhân được xác định là ông Lý Phụ Pảo (SN 1970, trú tại xóm Phiêng Pha, xã Mai Long, huyện Nguyên Bình) – là một thầy mo (thầy cúng) người dân tộc Dao.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm giết người, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định. Xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự đã thành lập Ban Chuyên án, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, xác minh và truy tìm thủ phạm.

Qua quá trình điều tra, căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan Công an xác định đối tượng gây án là Lý Dào On, là người cùng xóm với nạn nhân. Ngày 9/4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ đối với Lý Dào On.

Tại cơ quan điều tra, Lý Dào On khai nhận, vào khoảng 15h ngày 26/3/2025, khi đi đặt bẫy chuột tại đồi Pan Chồ, On nhìn thấy ông Pảo đang đi bộ theo đường mòn dẫn từ xóm Phiêng Pha, xã Mai Long đến xóm Lũng Cam, xã Phan Thanh, Nguyên Bình. Do có mâu thuẫn cá nhân từ trước với ông Pảo, On đã ra tay sát hại nạn nhân, sau đó dùng lá cây khô vùi kín thi thể nhằm tránh bị phát hiện rồi rời khỏi hiện trường.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.