Cứu sống người đàn ông có biểu hiện tâm thần đòi tự sát

Ngày 11/4, Công an TP Huế cho biết, Công an phường Thuận An (quận Thuận Hóa, TP Huế) vừa phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng ứng cứu kịp thời một người đàn ông mang hung khí dọa tự sát, nhảy xuống biển và đưa người này đến bệnh viện thăm khám, điều trị.

Trước đó, vào khoảng 13h ngày 10/4, Công an phường Thuận An nhận được tin báo của người dân về một người đàn ông trung niên có biểu hiện không bình thường, mang theo 2 con dao ra bờ kè chắn sóng tại tổ dân phố Thai Dượng Hạ Bắc (phường Thuận An) dọa tự sát.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định người đàn ông nói trên là ông H. V. M (SN 1975, trú tại phường Thuận An).

Lực lượng chức năng triển khai lực lượng ứng cứu ông H. V. M.

Ngay sau đó, lực lượng Công an đã phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Thuận An cùng lực lượng Bảo vệ ANTT ở cơ sở và người thân ông H. V. M đến hiện trường để vận động ông M từ bỏ ý định tự sát trở về với gia đình. Tuy nhiên, ông M. bất ngờ nhảy xuống biển và bơi hàng trăm mét ra hướng phao số 0. Ông M dọa sẽ cắt tay tự sát nếu có người xuống cứu.

Trước tình huống trên, Công an phường Thuận An và Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Thuận An đã huy động tàu thuyền của ngư dân địa phương để tiến hành cứu hộ ông M. Sau nhiều giờ thuyết phục và vận động, đến 18h cùng ngày, lực lượng ứng cứu đã áp sát, tước hung khí trên tay ông M. và đưa người này lên tàu để vào bờ.

Trước đó, ngày 8/4, ông M. đã từng nhảy cầu cầu Phú Xuân để tự tử và cũng được Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Huế ứng cứu.