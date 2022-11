600 học sinh iSchool Nha Trang ngộ độc thực phẩm: “Lộ” lỗ hổng lớn...

Bộ GD&ĐT chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn thực phẩm

Bộ GD&ĐT vừa có công văn số 6141 gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục. Theo đó, các cơ sở thực hiện nghiêm túc các quy định về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm; tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý giáo dục (nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cơ sở giáo dục), giáo viên, nhân viên nhà trường, học sinh và cha mẹ học sinh về việc bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm.