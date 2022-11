600 học sinh ngộ độc, 1 em tử vong: Trách nhiệm Ischool Nha Trang?

600 học sinh ngộ độc sau bữa ăn bán trú:

Theo thông cáo báo chí của Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa về vụ việc ngộ độc tập thể tại Trường Tiểu học, THCS và THPT iSchool Nha Trang, trưa ngày 17/11, Trường Ischool Nha Trang tổ chức bữa ăn trưa cho 880 học sinh được chia làm 2 suất với các món ăn Cơm gà+ xốt trứng; gỏi gà (gà xé + cà rốt + bắp sú+ rau răm); cánh gà chiên; canh (xương + cà rốt + cải thảo); dưa leo. Bữa ăn xế lúc 13h30 gồm bánh ngọt paparoti; Uống nước tại hệ thống lọc nước của trường.

Khoảng 5h sau khi ăn, một số em xuất hiện các triệu chứng đau bụng, khó chịu, tiêu chảy nhiều lần, đến khoảng 22h00 ngày 17/11 xuất hiện thêm triệu chứng sốt, buồn nôn, nôn. Đến 22h 30 phút cùng ngày các em được người nhà đưa đi nhập viện.

Tính đến 11h ngày 20/11, tổng số ca tiếp nhận tại các bệnh viện liên quan đến sự việc là 600 ca. Trong đó, xử trí ổn định cho về theo dõi 240 ca; nhập viện điều trị nội trú 360 ca. Trong số 360 ca điều trị nội trú, đã xuất viện 93 ca; đang điều trị 266 ca (21 trường hợp nặng cần theo dõi); 1 trường hợp tử vong (sinh năm 2016).

Một học sinh tử vong:

Học sinh tử vong L.Z.X (SN 2016, trú ở xã Vĩnh Hiệp, TP Nha Trang), bố là người ngoại quốc, mẹ người Việt Nam, hiện là nam sinh lớp 1. 1h32’ ngày 18/11, bệnh nhân được gia đình đưa đến Bệnh viện 22-12 trong tình trạng nôn ói nhiều, mệt, đau bụng, chẩn đoán viêm dạ dày, ruột cấp và hạ K máu. Chiều tối ngày 19/11, bệnh nhân mệt, lơ mơ, co giật, tím, ngưng tim. Hồi sức có tim chuyển Bệnh viện đa khoa tỉnh. Chẩn đoán lúc chuyển tuyến: sốc nhiễm trùng/ ngộ độc thực phẩm

Lúc 17h46 bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa trong tình trạng lơ mơ, da trắng bệch, huyết áp tụt 80/60mmHg, tim nhanh 180 lần/phút, tăng trương lực cơ toàn thân, co giật, khó thở, phải xử trí an thần, thở máy, truyền dịch, sử dụng thuốc kháng sinh, vận mạch.

Đến 6h40’ sáng 20/11, bệnh nhân sốt 39 độ, huyết áp và nhịp tim phụ thuộc vận mạch, thở máy ống nội khí quản, dấu hiệu suy đa phủ tạng, phải sử dụng 3 loại kháng sinh. Theo chỉ định của các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hóa, 8h30’ sáng cùng ngày, bệnh nhân phải chuyển vào Bệnh viện Nhi đồng 2 TP HCM khi đang sốt 39 độ, huyết áp tụt 80/60mmHg, nhịp tim 180 lần/phút, phụ thuộc vận mạch, thở máy ống nội khí quản, sử dụng thuốc Tiemam, Ciprobay. Dobutamin, Noradrenalin, Adrenlin, truyền dịch, an thần. Tuy nhiên khi đang trong hành trình qua địa phận Ninh Thuận, bệnh nhân đã tử vong.

Chưa phát hiện vi phạm về an toàn thực phẩm

Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm – Sở Y tế đã tổ chức Đoàn điều tra ngộ độc thực phẩm kết hợp với địa phương, Ban Giám hiệu trường học kiểm tra thực tế việc chấp hành các quy định pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể tại trường ISchool (do Hộ kinh doanh Bùi Phúc Lam ký hợp đồng với Nhà trường). Kết quả kiểm tra, cơ sở chấp hành các quy định pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, chưa phát hiện vi phạm về an toàn thực phẩm.

Đoàn điều tra đã lập biên bản lấy mẫu và niêm phong toàn bộ mẫu thức ăn được lưu tại cơ sở đối với thực đơn bữa ăn trưa, bữa ăn xế ngày 17/11 gửi về Viện Pasteur Nha Trang để xét nghiệm tìm nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm. Hiện đang chờ Viện Pasteur Nha Trang nuôi cấy và phân lập định danh vi khuẩn, xác định nguyên nhân độc tố. Dự kiến đến ngày 23/11 mới có kết quả từ phía Viện Pasteur Nha Trang.

Hiệu trưởng nhà trường và đại diện tập đoàn đã xin lỗi và nhận trách nhiệm

Chiều 20/11, Trường iSchool Nha Trang và đại diện Tập đoàn Nguyễn Hoàng – TPHCM (đơn vị chủ quản của trường) tổ chức gặp mặt các phụ huynh. Ông Phạm Hữu Bình - Hiệu trưởng nhà trường và đại diện tập đoàn đã xin lỗi và nhận trách nhiệm khi để xảy ra sự việc. Lãnh đạo nhà trường cam kết sẽ cùng phụ huynh tập trung chăm sóc tốt cho các HS, chịu trách nhiệm về các chi phí điều trị cho đến khi HS mạnh khỏe.

Ông Nguyễn Lâm Quang Thoại - đại diện Tập đoàn Nguyễn Hoàng cam kết, sáng 21/11 sẽ mời các bác sĩ đầu ngành tham gia hỗ trợ tại các bệnh viện để điều trị cho những trường hợp đang nằm viện. Nhà trường cũng thông báo trường tạm dừng dạy học 1 tuần kể từ ngày 21/11 để HS ổn định sức khỏe; trường tiến hành kiểm tra an toàn vệ sinh môi trường để đảm bảo an toàn toàn tuyệt đối khi HS đến học tại đây; tạm dừng hoạt động bán trú cho đến khi được phép.