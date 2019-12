58 nam nữ thác loạn ma túy trong quán karaoke Luxury

Sáng 23/12, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vào lúc 23h15 ngày 22/12, Đoàn kiểm tra do Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội phòng (PC06) Công an tỉnh Quảng Nam chủ trì tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh karaoke Luxury tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) do ông Phạm Thịnh (31 tuổi) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn đã phát hiện 58 người sử dụng trái phép chất ma túy (43 nam, 15 nữ).

Các đối tượng bị Đoàn kiểm tra phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh do Đoàn kiểm tra cung cấp.

Tang vật thu giữ gồm 7 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 5 túi nylon bên trong có chứa tinh thể màu trắng nghi vấn là chất ma túy (chưa xác định khối lượng).

Hiện trường vụ việc.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với các đối tượng này.

Đồng thời phối hợp với Công an huyện Duy Xuyên lập biên bản kiểm tra đối với chủ cơ sở kinh doanh, tạm giữ các tang vật, bàn giao vụ việc cho Công an huyện Duy Xuyên để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.