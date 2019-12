Vác hung khí đập vỡ kính xe buýt Sài Gòn: Hung thủ là ai?

Khoảng 11h20 trưa ngày 22/12 trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn trước TTTM GiGaMall, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP HCM, xe buýt (BKS 51B-232.25) tuyến số 8 lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng, hướng từ quận Bình Thạnh về quận Thủ Đức.

Khi đến khu vực trên thì bị 4-5 nam thanh niên đi trên xe máy chặn lại dùng hung khí tấn công, đập vỡ kính xe buýt. Sau đó, nhóm đối tượng lên xe máy bỏ chạy hướng về quận Thủ Đức. Ngay sau đó, tài xế xe buýt trình báo với cơ quan chức năng về vụ việc này. Tài xế xe buýt cho biết, không có mâu thuẫn gì với nhóm thanh niên trên. Thời điểm này trên xe có nhiều hành khách, chủ yếu là học sinh sinh viên đi học nên rất hoảng sợ trước hành vi côn đồ của nhóm thanh niên trên.

Chiếc xe bị vỡ nhiều cửa kính.

Dư luận cũng đặt câu hỏi nhóm côn đồ vác hung khí đập vỡ kính xe buýt Sài Gòn có thể sẽ bị xử lý thế nào ? Trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, việc các đối tượng côn đồ, manh động chặn xe khách, đánh đập lái xe, hủy hoại tài sản là vụ việc diễn ra nhiều trên các quốc lộ đối với các xe khách liên tỉnh, khi tranh giành khách với nhau. Còn việc đập phá xe buýt trong nội thành thì ít xảy ra.

Sự việc này được xác định là nghiêm trọng, bởi vậy cơ quan điều tra sẽ vào cuộc xác minh làm rõ nhân thân, lai lịch của các đối tượng vi phạm, làm rõ hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản và tiến hành định giá tài sản để xác định hậu quả thiệt hại làm cơ sở giải quyết vụ án theo quy định pháp luật. Khi có kết quả định giá thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án và tiếp tục tiến hành các hoạt động điều tra để khởi tố bị can và xử lý các đối tượng nêu trên.

Ngoài hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản thì các đối tượng đó nếu còn có các hành vi vi phạm pháp luật khác như cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản... thì tùy thuộc vào hành vi cụ thể các đối tượng này có thể bị khởi tố thêm về các tội danh khác theo quy định pháp luật.

Luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP Hà Nội.

Sự việc cho thấy các đối tượng này hết sức côn đồ, manh động, gây hoang mang lo lắng cho nhiều người và chiếc xe bị hư hỏng. Sự việc này có dấu hiệu của tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo điều 178 Bộ luật hình sự năm 2015. Cụ thể, Điều 178 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định về Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản như sau:

1. Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ;

đ) Tài sản là di vật, cổ vật.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

c) Tài sản là bảo vật quốc gia;

d) Dùng chất nguy hiểm về cháy, nổ hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;

đ) Để che giấu tội phạm khác;

e) Vì lý do công vụ của người bị hại;

g) Tái phạm nguy hiểm,

3. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.

4. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

