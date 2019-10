39 thi thể trong container: có 4 hồ sơ nghi người Việt, 20 người khác an toàn?

(Kiến Thức) - Dù đang trong quá trình xác minh và chưa công bố danh tính nạn nhân nhưng những gia đình người mất tích ở Hà Tĩnh, Nghệ An họ có bằng chứng để nghi ngờ bởi người ta đi bất hợp pháp, đi nước sở tại như thế nào, gia đình họ biết hết.

Liên quan thông tin phản ánh phát hiện 39 người chết trong container tại Anh, trong đó có thể có người Việt Nam, trao đổi với báo chí ngày 28/10, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn, cảnh sát Anh đã xác định được 4/39 trường hợp tử vong trong container ở hạt Essex và đã gửi hồ sơ cho Việt Nam để xác định nhân thân.



“Dù chưa phải đã xác định danh tính những nạn nhân này nhưng phía Anh cũng đã đưa hồ sơ 4 nạn nhân đầu tiên được lập sang cho phía Việt Nam để chắp nối các thông tin nhằm xác định nhân thân mỗi trường hợp”, ông Sơn nói.

Ông cho biết phần việc cảnh sát Anh đang tiến hành cần nhiều thời gian vì theo quy định, phía Anh không chấp nhận việc nhận diện nạn nhân mà nhất thiết phải dựa trên kết quả xét nghiệm ADN. Theo kế hoạch, mỗi ngày cảnh sát Anh sẽ hoàn thành được việc lập hồ sơ 5-6 trường hợp.

“Chuyển hồ sơ 4 trường hợp đầu tiên cho phía Việt Nam có nghĩa phía bạn cũng có nghi ngờ về nguồn gốc các nạn nhân nên phải phối hợp trao đổi giữa 2 bên để xác minh cụ thể”, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nói.

Tuy nhiên, sau thời điểm cảnh sát Anh phát hiện 39 thi thể ở khu công nghiệp Waterglade thuộc hạt Essex vào ngày 23/10 đến nay, cơ quan chức năng hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh cho biết, hiện tại đã có tổng số 24 gia đình đến trình báo mất liên lạc với người thân ở châu Âu và Anh.

Dư luận cho rằng, cảnh sát Anh vẫn trong quá trình xác minh và quá trình này sẽ mất nhiều thời gian nhằm đảm bảo nhân phẩm của các nạn nhân và sự chính xác trong quy trình giám định pháp y, đồng thời bảo mật thông tin cho cuộc điều tra vẫn còn đang tiếp diễn.

Như vậy, 4 hồ sơ được chuyển đến Việt Nam khi cảnh sát Anh nghi ngờ nguồn gốc các nạn nhân để phối hợp xác định nhân thân các trường hợp, liệu 20 người được gia đình trình báo mất tích liệu có an toàn?

Cảnh sát Anh khám nghiệm hiện trường chiếc container có 39 thi thể. Ảnh: The Sun.

Các nạn nhân mất tích an toàn, chỉ là mơ ước mong manh

Trao đổi với PV Kiến Thức, Đại biểu Phạm Văn Hòa, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp cho rằng, hiện nay, phía Anh vẫn đang trong quá trình xác minh danh tính, quốc tịch 39 nạn nhân chết trong container nhưng rõ ràng các nạn nhân đều thuộc trường hợp di cư bất hợp pháp.

“Vấn đề có nạn nhân Việt Nam trong số các nạn nhân hay không? 24 người được trình báo mất tích ở Nghệ An, Hà Tĩnh có trong số các nạn nhân ấy hay không cũng phải đợi nước sở tại họ điều tra cụ thể để có thông tin chính xác từ việc xác định danh tính các nạn nhân. Nước Anh họ có luật của họ”, Đại biểu Phạm Văn Hòa cho biết.

Đại biểu Hòa cho rằng, hiện người dân Nghệ An và Hà Tĩnh rất xôn xao về vụ việc này do có đến 24 người được gia đình trình báo mất tích trùng với thời điểm xảy ra vụ việc tại Anh.

“Việc phía Anh chưa công bố chính thức danh tính các nạn nhân khiến chúng ta vẫn còn hi vọng, 39 người đó không có hoặc có ít nạn nhân là người Nghệ An, Hà Tĩnh hay công dân Việt Nam khác. Nhưng đó chỉ là mơ ước khi với diễn biến vụ việc trên và những thông tin đến thời điểm này, xác suất ấy không phải là lớn. Hiện vẫn phải chờ cơ quan chức năng, họ điều tra xác minh, nhận dạng và công bố kết quả, giờ chưa ai có thể nói danh tính các nạn nhân đó là của ai, nạn nhân ở Nghệ An hay Hà Tĩnh. Bởi nói như vậy sau này không phải mà là của nơi khác thì sao đâm ra gia đình những người mất tích rất mơ hồ lại thêm hoang mang lo lắng”, Đại biểu Phạm Văn Hòa nêu ý kiến.

Tuy nhiên, theo đại biểu Hòa, những gia đình có nạn nhân mất tích đến chính quyền trình báo, họ biết việc đó và có bằng chứng để nghi ngờ. Bởi người ta đi bất hợp pháp, mua bán với nhau, đi nước sở tại như thế nào, gia đình họ biết hết.

“Hiện nay chúng ta không có cơ sở chứng minh việc có hay không có? Có phải danh tính những người đó hay không? Tại vì Luật nước Anh quy định rất chặt chẽ và hiện họ cũng đang nhờ phía Việt Nam, Trung Quốc…phối hợp để nhận dạng các nạn nhân. Lúc họ xác minh xong thì mới có thể công bố được. Thực tế đến thời điểm này, chưa ai dám công bố nói là trong các nạn nhân có người Việt Nam. Bởi phía Anh đang làm, đang xác minh chưa công bố thì ai biết mà công bố được”, Đại biểu Phạm Văn Hòa cho ý kiến.

Đại biểu Hòa cho rằng, gia đình các nạn nhân cũng nên bình tĩnh, chờ đợi và hy vọng. Trong trường hợp sự thật đau lòng xảy ra thì chúng ta cũng phải có những phương án để chấp nhận những thương đau ấy.

Đại biểu Phạm Văn Hòa.

“Đây là bài học lớn lao, bài học đau xót để sau này không có chuyện như vậy tái diễn nữa. Thực tế tôi rất bực mình sau lại có những người bỏ tiền ra để đi lao động bất hợp pháp như thế làm ảnh hưởng đến đất nước, dân tộc con người chúng ta đối với quốc tế nhưng đây là vụ việc thương tâm nên đành chấp nhận. Đây là bài học xương máu để ai muốn đi như thế nhìn vào để không còn ham đi xuất khẩu lao động chui như thế. Đây là mất mát, là đau xót của gia đình và là bài học xương máu cho nhiều người khác”, Đại biểu Hòa cho biết.

Phải có đường dây, không phải tự nhiên mà đi được

Thiếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa, Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội cho rằng, đã có dấu hiệu là có người Việt Nam trong số 39 nạn nhân đi từ Pháp sang Anh thì rõ ràng con đường đi như vậy rõ ràng là con đường tội phạm, là bất hợp pháp nên mới bỏ trong xe container.

“Về vấn đề này cơ quan chức năng Bộ Công an và các cơ quan đang phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, cùng với phía Anh sớm kết luận vụ này”, Thiếu tướng Nghĩa cho biết.

Thiếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa cho rằng, trong điều kiện hiện nay thì các cơ quan chủ quản, Bộ LĐ,TB&XH, Bộ Ngoại giao, đặc biệt là Bộ Công an kết hợp với biên phòng chúng ta phải quản lý chặt chẽ hơn nữa.

Nói về việc, liệu có một đường dây đưa người di cư bất hợp pháp hay không? Thiếu tướng Nghĩa cho rằng, kể cả buôn bán người mà bằng con đường qua biên giới, bằng tàu biển hay hình thức khác thì phải có đường dây, không phải tự nhiên mà đi được. Ông nhấn mạnh, cần phải tăng cường quản lý chặt hơn nữa.

“Chúng ta phải có bảo hộ và khuyến cáo đối với công dân Việt Nam trong nước, khi đi ra nước ngoài nhiều khi người ta ngộ nhận, đi ra là được cuộc sống như này, được quyền lợi kinh tế như này, đi bằng con đường chui thì sang mất hết các quyền công dân, không được ra ngoài xã hội, chủ yếu làm trong các công xưởng, khó có điều kiện quay trở lại”, ông Nghĩa nói.

Theo Thiếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa phải khuyến cáo cho người dân chúng ta ở vùng nông thôn, vùng sâu, xa nơi mà các nhóm người lợi dụng sơ hở để tổ chức người đi xuất khẩu lao động bất hợp pháp.