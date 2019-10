39 thi thể trong container: 24 gia đình Hà Tĩnh, Nghệ An báo mất liên lạc với con

(Kiến Thức) - Theo cơ quan chức năng hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, tính đến thời điểm hiện tại (27/10), đã có tổng số 24 gia đình đến trình báo mất liên lạc với người thân ở châu Âu và Anh.

39 người chết trong container ở Anh, trong đó có thể có người Việt Nam, ngày 27/10, Đại tá Lê Khắc Thuyết - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đến thời điểm hiện tại, theo rà soát đã có 14 gia đình trên địa bàn tỉnh trình báo về trường hợp không thể liên lạc được với người thân đi Anh. Hầu hết những trường hợp được gia đình đến trình báo đều tập trung tại các huyện như: Yên Thành, Diễn Châu, TP Vinh… Nhiều người dân ở Hà Tĩnh lo lắng vì người thâ An mất tích nhiều ngày nay. Ảnh: Người lao động Liên quan thông tin phản ánh phát hiện, trong đó có thể có người Việt Nam, ngày 27/10, Đại tá Lê Khắc Thuyết - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đến thời điểm hiện tại, theo rà soát đã có 14 gia đình trên địa bàn tỉnh trình báo về trường hợp không thể liên lạc được với người thân đi Anh.

Cũng trong ngày 27/10, ông Bùi Huy Cường - Phó chủ tịch UBND huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, hiện địa phương đã nhận được trình báo của thêm 8 gia đình về việc mất liên lạc với người thân trong quá trình đi Anh lao động.

Ngoài ra, tại thị xã Hồng Lĩnh, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh mỗi địa phương có 1 trường hợp gia đình thông báo không liên lạc được với người thân ở Anh từ ngày 22/10.

Được biết, trong ngày 27/10, công an tỉnh Nghệ An và công an Hà Tĩnh đã tới nhà các gia đình trình báo có con mất tích lấy mẫu tóc, móng tay của bố, mẹ để xác định họ có thuộc danh sách 39 thi thể trong container ở Anh hay không.

Trước đó, ngày 23/10, cơ quan cứu thương hạt Essex, đông bắc thủ đô London của Anh, nhận được cuộc gọi trình báo về một phát hiện ghê rợn bên trong thùng container trên chiếc xe đang đỗ ở khu công nghiệp Waterglade, thị trấn Grays. Khi các nhân viên y tế mở cửa thùng xe, họ phát hiện 39 thi thể (31 nam, 8 nữ), được cho là người nhập cư.

Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đang làm việc với cảnh sát Anh xác minh thông tin về quốc tịch của các nạn nhân, theo dõi sát tình hình, tiếp tục phối hợp để thúc đẩy quá trình xác nhận danh tính nạn nhân trong vụ 39 người thiệt mạng trên xe container tại khu công nghiệp Waterglade thuộc hạt Essex hôm 23/10. Đại sứ quán sẵn sàng các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp có nạn nhân là công dân Việt Nam.