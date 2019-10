Yên Bái: Chồng cũ giết vợ dã man trong bếp, nghi vì ghen

Theo vị lãnh đạo này, chiều cùng ngày, phòng PC02 nhận được tin báo tại một ngôi nhà ở phường Yên Ninh, TP Yên Bái xảy ra một vụ án mạng. Nạn nhân là chị N.T.Q (trú TP Yên Bái) bị một người đàn ông được xác định là chồng cũ sát hại dã man trong bếp. Phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng báo tin đến cơ quan chức năng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Vị này cho biết thêm: "Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng bước đầu xác định, nghi can gây ra cái chết của chị Q. là Nguyễn Hải Long, sinh năm 1971. Sau khi sát hại nạn nhân, người chồng đã đến trụ sở Công an đầu thú. Tại cơ quan Công an, người này thừa nhận đã sát hại vợ mình trong bếp vì mâu thuẫn".

Được biết, trước đây, Nguyễn Hải Long và chị N. T.Q. kết hôn và có 2 con trai. Đến năm 2018, hai vợ chồng ly hôn, chị N.T.Q và các con ở với mẹ.

Hiện nguyên nhân vụ việc chồng cũ sát hại vợ dã man trong bếp đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.