Giải mã lý do nhà thầu Cao Phong trượt thầu tại gói xây lắp đường kênh 4

Dù dự thầu thấp hơn so với dự toán, Công ty Dịch vụ Tổng hợp Xây dựng Cao Phong vẫn bị loại bởi hàng loạt thiếu sót về kỹ thuật và năng lực tài chính

Vừa qua, bà Đặng Minh Tuyết - Trưởng phòng Kinh tế xã Hòa Khánh đã ký Quyết định số 460/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc dự án Sửa chữa đường kênh 4 (Đoạn từ ĐT830 đến cuối kênh 4). Tại gói thầu này, Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương mại Trương Minh Cảnh đã được lựa chọn trúng thầu sau khi đối thủ cạnh tranh duy nhất bị loại ở bước đánh giá kỹ thuật.

Quyết định số 460/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu. Nguồn: MSC

Nhà thầu bị loại do thiếu hồ sơ tiên quyết

Theo dữ liệu từ Biên bản mở thầu và Báo cáo đánh giá E-HSDT số 47/BC-ĐLM, gói thầu có giá dự toán là 2.950.304.334 đồng. Quá trình đấu thầu qua mạng ghi nhận sự tham gia của 02 đơn vị: Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương mại Trương Minh Cảnh và Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Tổng hợp Xây dựng Cao Phong.

Về giá dự thầu, nhà thầu Trương Minh Cảnh đưa ra con số 2.841.399.051 đồng. Trong khi đó, nhà thầu Cao Phong dự thầu với mức giá 2.871.233.741 đồng. Tuy nhiên, kết quả đánh giá chi tiết cho thấy hồ sơ dự thầu của nhà thầu Cao Phong không đáp ứng hàng loạt yêu cầu quan trọng trong hồ sơ mời thầu (E-HSMT).

Cụ thể, tại mục đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, nhà thầu Cao Phong không cung cấp tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm tài chính gần nhất. Bên cạnh đó, doanh nghiệp này cũng không cung cấp Báo cáo tình hình tài chính năm 2024 và tài liệu chứng minh nguồn lực tài chính cho gói thầu theo yêu cầu.

Đáng chú ý, tại bước đánh giá về kỹ thuật, đơn vị tư vấn chỉ ra nhà thầu Cao Phong không cung cấp bản vẽ minh họa cho công tác thi công mặt đường BTXM; không có sơ đồ và thuyết minh hệ thống quản lý dự án từ Công ty đến Ban chỉ huy công trường. Đồng thời, nhà thầu này cũng thiếu các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và danh sách vật tư chủ yếu sử dụng cho công trình.

Hiệu quả kinh tế và năng lực đơn vị trúng thầu

Do nhà thầu Cao Phong không vượt qua bước đánh giá kỹ thuật, Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương mại Trương Minh Cảnh là đơn vị duy nhất được xét duyệt trúng thầu. Giá trúng thầu chính thức được phê duyệt là 2.841.399.000 đồng (đã làm tròn). So với giá dự toán 2.950.304.334 đồng, gói thầu này đạt tỉ lệ tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước khoảng 3,69%, tương đương số tiền hơn 108 triệu đồng.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương mại Trương Minh Cảnh (MST: 1101974258) có trụ sở tại xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh. Trong lịch sử đấu thầu tính đến tháng 04/2026 doanh nghiệp đã tham gia khoảng 44 gói thầu, trong đó trúng 31 gói, trượt 10 gói, 3 chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) khoảng 50.873.805.488 đồng (Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập khoảng 38.905.113.349 đồng, tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh khoảng 11.968.692.139 đồng). Nhà thầu này có mối quan hệ chặt chẽ với nhiều chủ đầu tư tại địa phương như: Phòng Kinh Tế Xã Hòa Khánh; Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh; Văn phòng HĐND và UBND xã Hậu Nghĩa; UBND xã Tân Mỹ; UBND xã Đức Lập Thượng... Doanh nghiệp này thường xuyên tham gia và trúng thầu tại các dự án xây lắp trên địa bàn xã Hòa Khánh và các khu vực lân cận với tỉ lệ trúng thầu rất cao.

Tại Phòng Kinh Tế Xã Hòa Khánh ngoài gói thầu đã trúng nêu trên trước đó Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương mại Trương Minh Cảnh còn trúng các gói như:

Gói thầu: Thi công xây dựng Phòng Kinh Tế Xã Hòa Khánh thuộc dự án Sửa chữa đường ra cánh đồng lúa cặp cầu Thanh Niên (Đoạn từ ông Sáu Cai đến cầu Thanh Niên Hựu Thạnh), trị giá 1.281.769.000 đồng (tháng 03/2026); Gói thầu: Xây lắp Phòng Kinh Tế Xã Hòa Khánh thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Sửa chữa đường cây xăng Nguyễn Thị Chính (Quốc lộ N2 - Kênh 4), kè chống sạt kênh Ba Sa, trị giá 277.240.023 đồng (tháng 12/2025).

Góc nhìn từ chuyên gia:

Nhận định về trường hợp này, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng, việc các nhà thầu mắc lỗi sơ đẳng về hồ sơ như thiếu bản vẽ thi công hay thiếu chứng minh nghĩa vụ thuế diễn ra khá phổ biến trong các gói thầu qua mạng. "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã quy định rất rõ về việc đánh giá tính hợp lệ và năng lực của nhà thầu. Việc loại bỏ nhà thầu không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật là cần thiết để bảo đảm chất lượng công trình, tuy nhiên, các chủ đầu tư cũng cần bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quá trình chấm thầu để thúc đẩy tính cạnh tranh thực sự", ông Vũ chia sẻ.

Bên cạnh đó, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhấn mạnh, theo tinh thần của Luật Đấu thầu 2023, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư là những yếu tố then chốt. Việc xã Hòa Khánh thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 01/7/2025 theo địa giới hành chính mới tại tỉnh Tây Ninh càng đòi hỏi quy trình đầu tư công phải được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định để phục vụ tốt nhất cho sự phát triển của địa phương.

Hiện tại, gói thầu đã hoàn tất giai đoạn lựa chọn nhà thầu và chuẩn bị bước vào giai đoạn thực hiện hợp đồng. Dư luận tại tỉnh Tây Ninh tiếp tục theo dõi sát sao tiến độ và chất lượng thi công tại dự án Sửa chữa đường kênh 4 để bảo đảm nguồn vốn ngân sách được sử dụng hiệu quả.

QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG ĐẤU THẦU Hiệu quả kinh tế là một trong những mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu, được định nghĩa rõ tại Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Để đạt được mục tiêu này, việc xác định giá gói thầu và kiểm soát giá trúng thầu được quy định chặt chẽ từ khâu lập kế hoạch đến khi thực hiện hợp đồng. Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, giá gói thầu phải được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Đặc biệt, chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết để đảm bảo giá gói thầu sát với giá thị trường, tránh thất thoát ngân sách hoặc gây khó khăn cho nhà thầu. Căn cứ xác định giá gói thầu bao gồm dự toán được duyệt, kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu tương tự trong 12 tháng trước đó hoặc các báo giá thị trường (tối thiểu 01 báo giá, khuyến khích nhiều hơn). Về chỉ số đánh giá, Điểm b Khoản 2 Điều 17 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định "tỷ lệ tiết kiệm trung bình" là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá năng lực, nguồn lực và kết quả thực hiện công tác đấu thầu của chủ đầu tư trong kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu. Đối với hình thức chỉ định thầu, tính hiệu quả kinh tế được siết chặt hơn: Tại quy trình chỉ định thầu thông thường, chủ đầu tư phải quy định mức tỷ lệ tiết kiệm của giá đề nghị trúng thầu trong hồ sơ yêu cầu để làm cơ sở cho nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất.

Tại quy trình chỉ định thầu rút gọn, chủ đầu tư và nhà thầu phải thương thảo về giá để bảo đảm giá đề nghị trúng thầu tiết kiệm, hiệu quả. Riêng với gói thầu xây lắp quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 78, quá trình thương thảo phải đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, để duy trì hiệu quả kinh tế, Điểm a Khoản 5 Điều 70 Luật Đấu thầu nhấn mạnh việc sửa đổi hợp đồng về giá, khối lượng không được vượt giá gói thầu đã ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt. Việc tuân thủ nghiêm các quy định này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công tại các địa phương mà còn là thước đo trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền trước pháp luật.

