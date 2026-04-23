Công ty Duy Minh thắng gói thầu hóa chất hơn 5,4 tỷ đồng tại Đồng Tháp

Chỉ duy nhất một nhà thầu dự và trúng gói thầu hóa chất tại Đồng Tháp, hé lộ năng lực trúng thầu của Công ty Duy Minh với 449 gói thầu trên cả nước.

Theo tài liệu phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống thu thập, ngày 08/04/2026, ông Tạ Tùng Lâm – Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp đã ký Quyết định số 1006/QĐ-BVĐKĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua hóa chất, vật tư sử dụng phù hợp Máy miễn dịch tự động ACCESS 2”.

Gói thầu có giá dự toán 5.828.649.459 đồng, hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Dù được mời thầu rộng rãi trên hệ thống quốc gia, kết quả mở thầu ghi nhận thực tế khách quan: Chỉ duy nhất Công ty TNHH Thiết bị Duy Minh nộp hồ sơ dự thầu. Kết quả, doanh nghiệp này đã được phê duyệt trúng thầu với giá 5.431.333.341 đồng.

Nguồn MSC

Hé lộ hồ sơ năng lực nhà thầu

Sự quan tâm dành cho gói thầu này không chỉ nằm ở con số giá trị, mà còn ở hồ sơ năng lực đặc biệt của đơn vị trúng thầu. Công ty TNHH Thiết bị Duy Minh (Mã số thuế: 0312385700, địa chỉ tại 64/25 Dương Đức Hiền, Phường Tây Thạnh, TP HCM) sở hữu bảng thành tích hoạt động dày đặc.

Cụ thể, tính đến ngày 22/04/2026, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 493 gói thầu. Trong đó, đơn vị đã được xướng tên trúng thầu tại 449 gói, chỉ trượt 23 gói (tỉ lệ trúng thầu đạt xấp xỉ 91,07%). Tổng giá trị các gói thầu đã trúng đã chạm mốc 1.298.793.930.072 đồng (xấp xỉ 1,3 nghìn tỷ đồng). Trong đó, giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 1.138.095.853.718 đồng.

Sự hiện diện của Công ty TNHH Thiết bị Duy Minh tập trung mạnh mẽ tại khu vực phía Nam sau khi sắp xếp địa giới hành chính mới. Đơn vị này ghi nhận lịch sử đấu thầu liên tục tại TP HCM (258 gói), Vĩnh Long (46 gói), Cần Thơ (34 gói) và riêng tại tỉnh Đồng Tháp là 24 gói thầu.

Cận cảnh những mặt hàng điển hình trong danh mục trúng thầu

Trong số hơn 70 mặt hàng được phê duyệt tại gói thầu này, các bộ thuốc thử (reagents) chuyên dụng chiếm giá trị lớn. Đơn cử như bộ xét nghiệm FT4 (ký mã hiệu 33880, nhãn hiệu ACCESS FREE T4, xuất xứ Mỹ) có khối lượng 16.400 test, mang về giá trị 428.778.000 đồng. Ví dụ khác là mặt hàng TSH (nhãn hiệu ACCESS TSH 3rd IS) cũng có khối lượng tương tự, trị giá 427.744.800 đồng.

Có thể kể đến các xét nghiệm dấu ấn ung thư điển hình như Access AFP ghi nhận giá trị 322.660.800 đồng và xét nghiệm Beta HCG trị giá 114.082.500 đồng. Đặc biệt, danh mục còn xuất hiện các loại chất chuẩn xét nghiệm như Rubella IgM Calib có đơn giá 2.738.190 đồng/ml.

Ngoài ra, gói thầu còn bao gồm các dung dịch vệ sinh máy như Wash Buffer II (trị giá 327.600.000 đồng), System Check Solution và Contrad 70.

Thực tế, việc mua sắm hóa chất "phù hợp máy" (máy đóng) như hệ thống xét nghiệm ACCESS 2 của hãng Beckman Coulter thường tạo ra rào cản kỹ thuật nhất định. Khi các tiêu chuẩn kỹ thuật gắn chặt với mã hiệu máy có sẵn, các nhà thầu khác khó lòng tham gia, dẫn đến thực trạng chỉ có duy nhất một đơn vị dự thầu là điều dễ hiểu.

Dưới góc nhìn pháp lý và trách nhiệm giải trình

Trao đổi với phóng viên, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: “Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP nhấn mạnh tính cạnh tranh và công bằng. Việc chỉ một nhà thầu tham gia không vi phạm luật nếu quy trình đăng tải thông tin đúng quy định. Tuy nhiên, nếu tình trạng này lặp lại thường xuyên, cơ quan chức năng cần rà soát xem hồ sơ mời thầu có chứa tiêu chí mang tính định hướng, hạn chế sự tham gia của các nhà thầu khác hay không.”

Với tinh thần phản ánh trung thực và khách quan, Báo Tri thức và Cuộc sống cung cấp thông tin nhằm góp phần thúc đẩy môi trường đấu thầu cạnh tranh, công bằng minh bạch.