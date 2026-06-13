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Quân sự - Thế giới

Mỹ - Iran sắp đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột?

Theo 3 quan chức khu vực, Mỹ và Iran sắp đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa hai nước.

An An (Theo AP)

AP dẫn lời 3 quan chức khu vực ngày 12/6 cho biết, Mỹ và Iran sắp ký kết một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa hai nước.

"Thỏa thuận sắp đạt được dự kiến ​​sẽ mở đường cho việc mở lại eo biển Hormuz, dỡ bỏ dần các lệnh trừng phạt đối với Iran và giải phóng tài sản bị đóng băng của nước này", vị quan chức khu vực giấu tên cho hay.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Trong khi đó, một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết thêm các điều khoản chính trong thỏa thuận bao gồm việc loại bỏ và phá hủy vật liệu hạt nhân của Iran cũng như việc "giải tán" chương trình hạt nhân của Tehran.

Theo các quan chức khu vực, Mỹ và Iran dự kiến ​sẽ ký kết thỏa thuận trong những ngày tới sau khi văn kiện được Washington và Tehran phê duyệt.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đăng tải trên mạng xã hội X ngày 12/6 rằng thỏa thuận “chưa bao giờ gần đạt được đến thế”. Ông không cung cấp thêm chi tiết, chỉ nói rằng thỏa thuận cuối cùng vẫn đang chờ được hoàn tất.

Bộ Ngoại giao Pakistan, cơ quan đang dẫn đầu các nỗ lực làm trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran, vẫn chưa đưa ra bình luận nào. Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Tahir Andrabi ngày 11/6 cho biết, Pakistan vẫn đang tham gia vào các cuộc đàm phán.

Theo các quan chức khu vực, thỏa thuận (giữa Mỹ và Iran) phần lớn do Pakistan làm trung gian, với sự hỗ trợ từ Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Qatar.

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Nguồn video: VTV
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