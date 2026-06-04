Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thể thao

World Cup 2026: Hàng công tuyển Đức và 'cơn đau đầu dễ chịu'

Thất bại tệ hại ở hai kỳ World Cup liên tiếp đã làm tổn hại vị thế của bóng đá Đức và mọi thứ được kỳ vọng sẽ khởi sắc hơn với tuyển Đức tại Bắc Mỹ.

Tuyển Đức có lý do để lạc quan khi "Die Mannschaft" dưới quyền HLV Julian Nagelsmann hiện sở hữu lực lượng tấn công được đánh giá giàu chiều sâu bậc nhất trong nhiều năm trở lại đây. Ngôi sao tiền đạo Kai Havertz cho rằng sự cạnh tranh ở hàng công không phải là áp lực mà chính là lợi thế của đội tuyển Đức trên hành trình tìm lại hào quang tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Kai Havertz là chân sút Đức ghi bàn ở hai trận chung kết Champions League
Kai Havertz là chân sút Đức ghi bàn ở hai trận chung kết Champions League

Phát biểu trong cuộc họp báo trực tuyến đầu tiên kể từ khi đội tuyển Đức đặt chân đến Mỹ, Kai Havertz nhấn mạnh việc HLV Julian Nagelsmann có nhiều lựa chọn chất lượng trên hàng công là điều đáng mừng. "Chúng tôi có rất nhiều phương án tấn công, đó là một vấn đề tích cực. Rõ ràng sẽ tốt hơn khi đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ giỏi thay vì quá ít lựa chọn", chân sút của Arsenal chia sẻ.

Deniz Undav (26) và Lennart Karl
Deniz Undav (26) và Lennart Karl

Trong tay HLV Nagelsmann hiện có hàng loạt ngôi sao tấn công đang đạt phong độ cao như Florian Wirtz, Jamal Musiala, Leroy Sane, Nick Woltemade, Deniz Undav, Lennart Karl, Felix Nmecha hay chính Kai Havertz. Sự đa năng của nhiều cầu thủ còn giúp tuyển Đức có thể linh hoạt thay đổi hệ thống chiến thuật tùy từng đối thủ.

Ở trận giao hữu thắng Phần Lan 4-0 cuối tuần qua, Wirtz, Musiala, Karl và Undav đều được trao cơ hội đá chính. Riêng Havertz không góp mặt do vừa cùng Arsenal tham dự trận chung kết Champions League với Paris Saint-Germain.

Nick Woltemade (11)
Nick Woltemade (11)

Một trong những cái tên gây ấn tượng mạnh nhất thời gian qua là Deniz Undav. Tiền đạo này lập cú đúp và đóng góp một pha kiến tạo trong chiến thắng trước Phần Lan, qua đó tạo thêm sức ép cho cuộc cạnh tranh suất đá chính.

Dù vậy, Havertz khẳng định các tuyển thủ Đức không xem nhau là đối thủ trong cuộc đua vị trí. "Những con số của Undav đã nói lên tất cả. Cậu ấy là một phần rất quan trọng của đội tuyển quốc gia. Không ai phải lo sợ hay e ngại ai. Điều quan trọng nhất là toàn đội vận hành như một tập thể và tất cả cầu thủ đều sẽ có vai trò của mình", Havertz nhấn mạnh.

Felix Nmecha (13)
Felix Nmecha (13)

Đức sẽ có trận giao hữu cuối cùng với đội chủ nhà Mỹ trước khi bước vào World Cup 2026. Tại bảng E, đội bóng 4 lần vô địch thế giới sẽ lần lượt gặp Curacao, Bờ Biển Ngà và Ecuador.

Sau những thất bại liên tiếp ở hai kỳ World Cup gần nhất, người hâm mộ Đức kỳ vọng thế hệ tài năng do Nagelsmann dẫn dắt sẽ giúp "Cỗ xe tăng" lấy lại vị thế của một ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch thế giới.

Theo Đào Tùng/ Người Lao Động
Link bài gốc Copy link
https://nld.com.vn/world-cup-2026-hang-cong-tuyen-duc-va-con-dau-dau-de-chiu-196260604075422496.htm
#World Cup 2026 #Đức tuyển #Hàng công Đức #Kai Havertz #chiến thuật bóng đá

Bài liên quan

Thể thao

Cầu thủ nào sẽ trở thành thần tượng mới của Gen Z tại World Cup 2026?

Các ngôi sao trẻ như Yamal, Endrick, và Zaïre-Emery đang chờ đợi cơ hội để chinh phục trái tim fan hâm mộ và định hình tương lai bóng đá thế giới.

Nếu như World Cup 2018 chứng kiến sự xuất hiện đầy ấn tượng của Mbappé, còn World Cup 2022 tiếp tục là sân khấu của những ngôi sao đã thành danh, thì World Cup 2026 nhiều khả năng sẽ đánh dấu cuộc chuyển giao thế hệ mạnh mẽ nhất trong nhiều năm qua.

Trong số những cái tên đang được giới chuyên môn và người hâm mộ nhắc đến, có những gương mặt được kỳ vọng không chỉ tỏa sáng trên sân cỏ mà còn trở thành thần tượng mới của thế hệ Gen Z.

Xem chi tiết

Thể thao

Huyền thoại bóng đá và cơ hội cuối cùng tại World Cup 2026

World Cup 2026 có thể là lần cuối NHM được chứng kiến Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Robert Lewandowski hay Son Heung-min tranh tài ở sân khấu lớn.

Kỳ World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico này, người hâm mộ sẽ không chỉ hướng sự chú ý tới cuộc đua giành chức vô địch mà còn mang ý nghĩa đặc biệt khi có thể là lần cuối cùng một thế hệ ngôi sao từng làm say đắm hàng tỷ khán giả xuất hiện trên sân khấu lớn nhất hành tinh.

download-5559.png
Xem chi tiết

Thể thao

U17 Việt Nam kết thúc hành trình tại giải châu Á sau trận thua Australia

Dù dừng bước ở tứ kết U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam đã tạo dấu ấn lịch sử với vé dự FIFA U17 World Cup 2026 và màn trình diễn ấn tượng.

0h ngày 17/5, đông đảo người hâm mộ Việt Nam hướng sự chú ý về sân Prince Abdullah Al Faisal (Saudi Arabia), nơi U17 Việt Nam bước vào trận đấu mang tính bản lề trong hành trình lịch sử của bóng đá trẻ nước nhà. Từ vị thế không được đánh giá quá cao trước giải, các cầu thủ trẻ áo đỏ đã tạo nên bất ngờ lớn khi đứng đầu bảng C – bảng đấu có sự góp mặt của U17 Hàn Quốc, UAE và Yemen. Đặc biệt, chiến thắng 3-2 trước UAE ở lượt cuối không chỉ giúp đội tuyển giành vé vào tứ kết mà còn mở ra cột mốc lịch sử cho bóng đá trẻ Việt Nam với suất tham dự FIFA U17 World Cup 2026.

Trước một đối thủ vượt trội, U17 Việt Nam đã không thể tạo ra bất ngờ. Ảnh: VFF.
Trước một đối thủ vượt trội, U17 Việt Nam đã không thể tạo ra bất ngờ. Ảnh: VFF.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới