Jonathan David lập hat-trick, Canada thắng 'hủy diệt' Qatar 6-0

Jonathan David ghi hat-trick giúp Canada thắng lịch sử Qatar 6-0, nâng cao cơ hội vào vòng trong tại World Cup 2026, trong trận đấu căng thẳng tối 18/6.

Jonathan David của Canada ghi bàn thắng thứ sáu để hoàn thành cú hat-trick. Nguồn: Reuters.

Tuy nhiên, niềm vui của đội chủ nhà trước chiến thắng vang dội đã bị giảm bớt bởi chấn thương nghiêm trọng của tiền vệ Ismael Kone, nhưng họ đã vươn lên dẫn đầu bảng B với 4 điểm sau hai trận đấu, trong khi Qatar đứng cuối bảng với 1 điểm.

Canada sẽ tiếp đón Thụy Sĩ, đội cũng có 4 điểm, tại Vancouver vào thứ Tư tuần sau.

Canada nhập cuộc tự tin

Được cổ vũ bởi đám đông cổ động viên áo đỏ trắng cuồng nhiệt, Canada đã nhập cuộc đầy tự tin. Cyle Larin đã đền đáp niềm tin của huấn luyện viên Jesse Marsch ở phút thứ 16, phản ứng nhanh nhất sau khi thủ môn Mahmud Abunada cản phá cú sút của David để giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn trước. Larin, người đã ghi bàn khi vào sân từ băng ghế dự bị trong trận hòa 1-1 của Canada với Bosnia và Herzegovina, được đá chính cùng với David, cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của quốc gia này.

Canada nhân đôi lợi thế 13 phút sau đó, David đón đường chuyền bằng một cú vô lê mạnh mẽ và trận đấu hoàn toàn nghiêng về phía Canada khi Qatar chỉ còn 10 người trên sân.

Ban đầu, trọng tài cho rằng El Amin phạm lỗi với Tajon Buchanan nên được hưởng quả phạt đền, nhưng VAR đã xem xét và xác định lỗi xảy ra ngoài vòng cấm. Quyết định được giảm xuống thành một quả đá phạt, nhưng thẻ vàng của Homam Ahmed được nâng lên thành thẻ đỏ.

David ghi bàn thắng thứ hai ngay trước giờ nghỉ giải lao, dứt điểm cận thành sau khi Abunada cản phá cú đánh đầu của Larin, khiến Qatar phải đối mặt với thử thách rất lớn.

Kone của Canada phải rời sân sau pha tranh chấp với Assim Madibo của Qatar. Nguồn: Reuters.

Kone rời sân trên cáng

Kone bị chấn thương sau pha tranh chấp với Assim Madibo và được cáng ra khỏi sân, nhưng sau đó cầu thủ 24 tuổi này được nhìn thấy ngồi dậy và vẫy tay chào khán giả, chân trái được bó bột trong một chiếc ủng bảo vệ lớn.

Sự căng thẳng và cảm xúc dâng trào sau sự cố và Madibo đã nhận thẻ đỏ, khiến Qatar chỉ còn 9 người trên sân.

Cầu thủ dự bị Nathan Saliba, người vào sân thay Kone, đã ghi bàn thắng thứ tư cho Thụy Sĩ bằng một cú sút phạt trực tiếp trước khi chạy ra đường biên và giơ cao chiếc áo của Kone để trân trọng anh.

Mọi chuyện càng tồi tệ hơn đối với Qatar khi tiền vệ Mohammad Mannai đá phản lưới nhà trước khi David hoàn thành cú hat-trick của mình ở phút bù giờ, khiến đêm thi đấu của đội khách càng thêm tồi tệ.

Trận đấu diễn ra rất quyết liệt, và Marsch đã biến sự quyết liệt đó thành màn ăn mừng khi trận đấu kết thúc, quay mặt về phía khán đài và giơ cao nắm đấm trước đám đông cổ động viên cuồng nhiệt tại một quốc gia nổi tiếng hơn với niềm đam mê khúc côn cầu trên băng. Thủ tướng Canada Mark Carney cũng có mặt để ủng hộ đội bóng của mình.

"Chúng tôi muốn chơi thứ bóng đá có thể làm bùng nổ khán giả. Chúng tôi muốn thể hiện loại tài năng và tinh thần mà chúng tôi có”, Marsch nói.

" Kone sẽ ổn thôi. Chúng tôi sẽ tìm cho cậu ấy những bác sĩ giỏi - chúng tôi sẽ giúp cậu ấy hồi phục. Kone có một tương lai tươi sáng và cậu ấy là một phần quan trọng trong mọi việc chúng tôi làm", HLV Marsch nói về Kone.

Qatar sẽ đối đầu với Bosnia và Herzegovina tại Seattle, khi huấn luyện viên Julen Lopetegui của Qatar khẳng định đội của ông sẽ tập hợp lại.

"Chúng tôi có hai thẻ đỏ, vì vậy những cầu thủ đó sẽ vắng mặt trong trận đấu tiếp theo. Có sự khác biệt lớn giữa hai đội, và trận đấu tiếp theo sẽ khó khăn hơn. Nhưng chúng ta không ở đây vì ai đó cho chúng ta một vị trí. Chúng ta ở đây vì chúng ta đã giành được nó, và chúng ta sẽ thi đấu và chiến đấu đến cùng", HLV Lopetegui nói.