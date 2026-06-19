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Thể thao

Mexico vào vòng 16 đội World Cup 2026 sau chiến thắng quan trọng

Đội tuyển Mexico thắng Hàn Quốc 1-0, giành vé đi tiếp tại World Cup 2026, mở ra cơ hội lịch sử trên sân nhà sau 40 năm chờ đợi.

Pha tranh bóng giữa cầu thủ Lee Jae-sung của Hàn Quốc và Jorge Sanchez của Mexico. Ảnh: YONHAP/TTXVN
Pha tranh bóng giữa cầu thủ Lee Jae-sung của Hàn Quốc và Jorge Sanchez của Mexico. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Sáng 19/6 (giờ Việt Nam), với chiến thắng 1-0 trước đội tuyển Hàn Quốc ở trận đấu lượt 2 bảng A World Cup 2026 trên sân vận động Guadalajara, Mexico, ngày 18/6/2026, đội tuyển Mexico đã giành tấm vé đầu tiên vào vòng 1/16.

Không chỉ là một giải đấu bóng đá đối với người dân Mexico, World Cup 2026 còn là dịp để quốc gia Bắc Mỹ một lần nữa trở thành tâm điểm của thế giới thể thao sau 40 năm kể từ kỳ giải đấu gần nhất được tổ chức trên sân nhà.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Mexico, anh Carlos Hernández - cổ động viên Mexico cho biết: “Đây là cơ hội đặc biệt của Mexico. Chúng tôi được thi đấu trên sân nhà, có sự cổ vũ của cả đất nước. Tôi tin đội tuyển có thể đi xa hơn những gì đã làm được trong quá khứ”.

Cùng chung niềm vui, ông Alejandro Hernández chia sẻ: “Tôi đã trải qua World Cup 1986 và chưa bao giờ quên cảm xúc khi đó. Hôm nay tôi lại thấy sự háo hức tương tự ở thế hệ trẻ. Hy vọng đội tuyển lần này có thể làm nên lịch sử”.

Trong khi đó, chị Isabel Fernanda nhận định: “Mexico rất khó để đi đến trận chung kết, bởi World Cup luôn quy tụ những đội bóng mạnh nhất thế giới. Nhưng với lợi thế sân nhà và sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ, chúng tôi tin đội tuyển có thể tạo nên bất ngờ”.

Pha tranh bóng giữa cầu thủ Lee Jae-sung (phải) đội tuyển Hàn Quốc và cầu thủ Mexico. Ảnh: THX/TTXVN
Pha tranh bóng giữa cầu thủ Lee Jae-sung (phải) đội tuyển Hàn Quốc và cầu thủ Mexico. Ảnh: THX/TTXVN

Niềm tin của những cổ động viên đội tuyển Mexico không phải không có cơ sở. Trong lịch sử, thành tích tốt nhất của Mexico tại World Cup là hai lần vào tứ kết, đều diễn ra trên sân nhà vào các năm 1970 và 1986. Năm nay, khi World Cup trở lại Mexico sau 40 năm, người hâm mộ kỳ vọng đội tuyển quốc gia có thể viết tiếp trang sử mới. Với vị trí đứng đầu bảng A, Mexico sẽ tiếp tục được thi đấu trên sân Azteca huyền thoại ở vòng loại trực tiếp đầu tiên. Đây được xem là lợi thế không nhỏ trước sự cổ vũ của hàng chục nghìn khán giả nhà.

Tuy nhiên, con đường phía trước vẫn đầy thử thách. Dù giành chiến thắng trước Hàn Quốc trong cuộc cạnh tranh trực tiếp cho ngôi đầu bảng, ở các vòng knock-out, Mexico có thể phải chạm trán những đối thủ mạnh như Đức, Tây Ban Nha, Pháp hay Argentina.

Giới chuyên môn nhận định việc giành vị trí nhất bảng A mang ý nghĩa then chốt, giúp đội chủ nhà tránh được nhiều đối thủ lớn trong giai đoạn đầu của vòng loại trực tiếp.

Cổ động viên đội tuyển Mexico. Ảnh: THX/TTXVN
Cổ động viên đội tuyển Mexico. Ảnh: THX/TTXVN

Với lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ, đội tuyển Mexico đang đứng trước cơ hội hiếm có để tạo nên dấu ấn đặc biệt tại World Cup 2026.

Theo Phương Lan (TTXVN)
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#Mexico #World Cup 2026 #đội tuyển #sân nhà #bóng đá

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