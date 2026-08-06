Quảng Ninh chuẩn bị lên thành phố, Bí thư Quảng Ninh chia sẻ những áp lực

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường cho biết, địa phương đặt mục tiêu đến năm 2030 GRDP bình quân đầu người đạt 20.000 USD - cao nhất cả nước.

Sáng 6/8, thảo luận tại tổ về Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường đã chia sẻ nhiều định hướng phát triển cũng như các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn tới.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường.

Theo ông Quản Minh Cường, Quảng Ninh có nhiều lợi thế về cảng biển, khoáng sản, du lịch và kinh tế xuất nhập khẩu. Đây là nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao và hướng tới trở thành cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc.

Để tăng cường kết nối hạ tầng, Quảng Ninh vừa đề xuất bổ sung tuyến cao tốc nối cao tốc Hải Phòng - Hạ Long với đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đề xuất, tuyến cao tốc dài khoảng 55 km, được đầu tư theo tiêu chuẩn 6 làn xe, tốc độ thiết kế từ 100-120 km/h. Song song với tuyến cao tốc, địa phương đang triển khai hệ thống đường gom 4 làn xe hai bên và dự kiến hoàn thành trong năm 2026 nhằm đồng bộ hạ tầng kết nối khu vực.

"Khi kết nối, tuyến đường sẽ tạo điều kiện cho phát triển kinh tế, xã hội và du lịch", ông Cường nhấn mạnh.

Bên cạnh hạ tầng, giáo dục cũng được địa phương xác định là lĩnh vực ưu tiên. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết, ngoài chủ trương cấp miễn phí sách giáo khoa và hướng tới tất cả phòng học trường công lập đều được trang bị điều hòa, tỉnh dự kiến triển khai miễn phí xe buýt điện đưa đón học sinh từ năm học 2026-2027 tại ba phường trung tâm.

Ông Quản Minh Cường cho biết, đến nay Quảng Ninh đã hoàn thành 7/7 tiêu chí để thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và không còn tiêu chí nào chưa đạt.

Địa phương nhiều năm liên tiếp duy trì tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm cao nhất cả nước, riêng 6 tháng đầu năm 2026 tăng trưởng đạt trên 11%. Năm 2026, Quảng Ninh đặt mục tiêu tổng thu ngân sách nhà nước đạt 100.000 tỷ đồng.

Chia sẻ về kỳ vọng của người dân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết, nhiều cử tri đặt câu hỏi: "Lên thành phố thì được gì, thành phố khác gì tỉnh?". Theo ông, đây là điều lãnh đạo địa phương luôn trăn trở.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, điều quan trọng không chỉ là thay đổi tên gọi đơn vị hành chính mà còn phải tạo ra bước phát triển thực chất về đời sống, văn hóa, công nghiệp, quốc phòng, an ninh và chất lượng sống của người dân.

Đặc biệt, Quảng Ninh đặt mục tiêu đến năm 2030 GRDP bình quân đầu người đạt 20.000 USD, cao nhất cả nước, trong khi mục tiêu chung của cả nước là khoảng 8.500 USD/người.

"Đây là chỉ tiêu cần sự cố gắng rất lớn, vô cùng áp lực chứ không đơn giản", ông Quản Minh Cường nhấn mạnh.

Thông tin thêm về các dự án hạ tầng chiến lược, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết, địa phương đang triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh dài khoảng 120 km, tốc độ thiết kế trên tuyến chính đạt 350 km/h.

Dự án có điểm đầu tại khu vực Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội) và điểm cuối tại khu công viên rừng thuộc phường Tuần Châu (Quảng Ninh), đi qua 24 xã, phường của bốn địa phương gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh.

Theo ông Cường, sau khi hoàn thành, thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Quảng Ninh sẽ rút ngắn còn khoảng 23 phút. Địa phương đặt mục tiêu đưa dự án vào khai thác trong năm 2028 và đây sẽ là tiến độ thi công mang tính kỷ lục.

Theo tờ trình của Chính phủ, sau khi thành lập, thành phố Quảng Ninh có diện tích hơn 6.231 km2, dân số khoảng 1,52 triệu người và gồm 54 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 30 phường, 22 xã và 2 đặc khu.

Quảng Ninh được đánh giá có vị trí chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước. Đây là địa phương duy nhất có cả đường biên giới trên bộ và trên biển với Trung Quốc, đồng thời sở hữu hệ thống giao thông đường bộ, hàng không và đường biển tương đối đồng bộ.

Năm 2025, Quảng Ninh có quy mô kinh tế đứng thứ 7 cả nước và đứng thứ 4 vùng đồng bằng sông Hồng; GRDP tăng 11,89%, đóng góp 2,87% vào tăng trưởng của cả nước và 9,4% vào tăng trưởng của vùng. Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 85.909 tỷ đồng.