Dự đoán Argentina vs Algeria: Nhà vô địch thế giới thị uy sức mạnh

Argentina được đánh giá vượt trội trước Algeria ở trận ra quân bảng J World Cup 2026 nhờ sở hữu dàn sao chất lượng và kinh nghiệm đỉnh cao.

Argentina sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ tham vọng chinh phục World Cup bằng cuộc đối đầu với Algeria trên sân Kansas Stadium. Đây là trận đấu được đánh giá có sự chênh lệch đáng kể về đẳng cấp khi đại diện Nam Mỹ sở hữu đội hình chất lượng hàng đầu thế giới, trong khi Algeria vẫn được xem là một ẩn số khó lường của bóng đá châu Phi.

Dù vậy, Algeria từng nhiều lần gây khó khăn cho các đội bóng lớn tại World Cup và chắc chắn không muốn trở thành đối thủ dễ bị bắt nạt trong ngày ra quân.

Thông tin trận đấu Trận đấu: Argentina vs Algeria Bảng đấu: Bảng J World Cup 2026 Địa điểm: Kansas Stadium (Kansas City, Mỹ) Thời gian: 08h00 ngày 17/06/2026

Argentina vẫn sở hữu đội hình đẳng cấp thế giới

Sau chức vô địch World Cup 2022 và Copa America, Argentina tiếp tục duy trì vị thế ứng viên hàng đầu tại World Cup 2026.

Dù Lionel Messi đã bước sang giai đoạn cuối sự nghiệp, La Albiceleste vẫn sở hữu dàn cầu thủ chất lượng trải đều ở cả ba tuyến. Julian Alvarez ngày càng trưởng thành và được xem là đầu tàu mới trên hàng công.

Argentina vẫn sở hữu đội hình đẳng cấp thế giới

Bên cạnh đó, Lautaro Martinez vẫn là chân sút chủ lực với khả năng săn bàn ổn định. Tuyến giữa với Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister và Rodrigo De Paul mang lại sự cân bằng giữa sáng tạo, kỹ thuật và khả năng tranh chấp.

Hàng thủ của Argentina cũng rất chắc chắn với Cristian Romero, Lisandro Martinez, Nahuel Molina cùng thủ môn Emiliano Martinez.

Điểm mạnh lớn nhất của Argentina là bản lĩnh thi đấu, khả năng kiểm soát trận đấu và sự gắn kết trong lối chơi dưới thời HLV Lionel Scaloni.

Algeria nuôi hy vọng tạo bất ngờ

Algeria là một trong những đội tuyển mạnh nhất khu vực Bắc Phi và luôn được đánh giá cao ở các giải đấu lớn.

Đội bóng áo xanh sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu như Riyad Mahrez, Houssem Aouar, Ismael Bennacer, Amine Gouiri và Ramy Bensebaini.

Dù Mahrez không còn ở đỉnh cao phong độ, cầu thủ này vẫn là thủ lĩnh về chuyên môn và tinh thần của đội tuyển Algeria nhờ kinh nghiệm dày dạn.

Algeria nuôi hy vọng tạo bất ngờ

Điểm mạnh của Algeria nằm ở kỹ thuật cá nhân tốt, khả năng phản công tốc độ và tinh thần thi đấu rất quyết liệt. Tuy nhiên, khoảng cách về chiều sâu đội hình và chất lượng nhân sự với Argentina là khá lớn.

Để tạo nên bất ngờ, đại diện châu Phi cần tận dụng tối đa những tình huống phản công và các pha bóng cố định.

Lịch sử đối đầu

Argentina và Algeria từng gặp nhau tại World Cup 1982.

Khi đó, Algeria gây chấn động bóng đá thế giới bằng chiến thắng 2-1 trước Tây Đức, nhưng chưa từng đánh bại Argentina ở các giải đấu chính thức.

Hai đội cũng từng đối đầu ở một số trận giao hữu quốc tế với ưu thế nghiêng về phía đại diện Nam Mỹ.

Xét về thành tích và đẳng cấp hiện tại, Argentina được đánh giá vượt trội.

Dự kiến đội hình ra sân Argentina (4-3-3) Emiliano Martinez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julian Alvarez, Lautaro Martinez. Algeria (4-2-3-1) Anthony Mandrea; Youcef Atal, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Ait-Nouri; Ismael Bennacer, Hicham Boudaoui; Riyad Mahrez, Houssem Aouar, Amine Gouiri; Baghdad Bounedjah.

Dự đoán kết quả

Argentina nhiều khả năng sẽ kiểm soát hoàn toàn thế trận nhờ chất lượng đội hình vượt trội và khả năng phối hợp nhuần nhuyễn.

Algeria có thể tạo ra một số thời điểm khó khăn bằng tốc độ của Mahrez hay Gouiri, nhưng việc duy trì thế trận cân bằng trong suốt 90 phút trước nhà vô địch thế giới là nhiệm vụ không hề dễ dàng.

Sự khác biệt có thể đến từ khả năng dứt điểm của Lautaro Martinez và Julian Alvarez, cùng những khoảnh khắc thiên tài của Lionel Messi.

Dự đoán tỷ số

Argentina 3-1 Algeria

Tỷ lệ dự đoán

Argentina thắng: 73%

Hòa: 18%

Algeria thắng: 9%

Nếu giành trọn 3 điểm, Argentina sẽ có bước chạy đà thuận lợi trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng J trước các đối thủ Austria và Jordan.