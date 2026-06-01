Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thể thao

Cầu thủ nào sẽ trở thành thần tượng mới của Gen Z tại World Cup 2026?

Các ngôi sao trẻ như Yamal, Endrick, và Zaïre-Emery đang chờ đợi cơ hội để chinh phục trái tim fan hâm mộ và định hình tương lai bóng đá thế giới.

Nếu như World Cup 2018 chứng kiến sự xuất hiện đầy ấn tượng của Mbappé, còn World Cup 2022 tiếp tục là sân khấu của những ngôi sao đã thành danh, thì World Cup 2026 nhiều khả năng sẽ đánh dấu cuộc chuyển giao thế hệ mạnh mẽ nhất trong nhiều năm qua.

Trong số những cái tên đang được giới chuyên môn và người hâm mộ nhắc đến, có những gương mặt được kỳ vọng không chỉ tỏa sáng trên sân cỏ mà còn trở thành thần tượng mới của thế hệ Gen Z.

Lamine Yamal - Hiện tượng được chờ đợi nhất

Ở tuổi 18 khi World Cup 2026 khởi tranh, Lamine Yamal gần như chắc chắn là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm nhất.

(Ảnh: Fanpage Lamine Yamal)
(Ảnh: Fanpage Lamine Yamal)

Ngôi sao của tuyển Tây Ban Nha sở hữu những phẩm chất khiến người hâm mộ liên tưởng đến thời kỳ đầu của Lionel Messi: Kỹ thuật cá nhân xuất sắc, khả năng tạo đột biến và sự tự tin hiếm thấy ở một cầu thủ trẻ. Không chỉ gây ấn tượng bởi chuyên môn, Yamal còn có sức hút đặc biệt với giới trẻ nhờ phong cách thời trang hiện đại, hình ảnh năng động cùng lượng người theo dõi tăng nhanh trên mạng xã hội.

(Ảnh: Fanpage Lamine Yamal)
(Ảnh: Fanpage Lamine Yamal)

Nếu ĐT Tây Ban Nha tiến sâu tại giải đấu, Yamal hoàn toàn có thể trở thành gương mặt biểu tượng mới của bóng đá thế giới.

Endrick - "Viên ngọc" của Brazil

Brazil luôn nổi tiếng với khả năng sản sinh ra những tài năng tấn công đặc biệt và Endrick được xem là đại diện tiêu biểu nhất của thế hệ mới. Tiền đạo sinh năm 2006 gây chú ý từ khi còn rất trẻ nhờ khả năng săn bàn, tốc độ và tinh thần thi đấu máu lửa. Việc được kỳ vọng kế thừa di sản của những Ronaldo, Ronaldinho hay Neymar khiến Endrick chịu áp lực không nhỏ.

(Ảnh: Facebook Endrick)
(Ảnh: Facebook Endrick)

Tuy nhiên, World Cup cũng chính là nơi những ngôi sao trẻ thường tạo nên bước ngoặt trong sự nghiệp. Nếu tận dụng tốt cơ hội, Endrick có thể trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong mùa hè năm sau.

Estêvão Willian - "Thần đồng" mới của bóng đá Brazil

Bên cạnh Endrick, Estêvão Willian (sinh năm 2007) cũng là cái tên khiến người hâm mộ Brazil háo hức chờ đợi. Sở hữu kỹ thuật khéo léo, khả năng rê bóng lắt léo cùng phong cách thi đấu giàu cảm hứng, Estêvão được nhiều chuyên gia đánh giá là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất thế giới hiện nay.

Ở tuổi còn rất trẻ, cầu thủ này đã thu hút sự chú ý của nhiều đội bóng lớn tại châu Âu. Một màn trình diễn ấn tượng tại World Cup 2026 có thể giúp Estêvão bước thẳng lên hàng ngũ những ngôi sao được săn đón nhất hành tinh.

Warren Zaïre-Emery - Thủ lĩnh tương lai của tuyển Pháp

ĐT Pháp đang bước vào giai đoạn chuyển giao lực lượng và Warren Zaïre-Emery được xem là một trong những nhân tố quan trọng nhất của thế hệ kế cận. Khác với hình ảnh các ngôi sao tấn công thường thu hút sự chú ý, Zaïre-Emery nổi bật nhờ khả năng điều tiết trận đấu, tư duy chiến thuật và sự chững chạc vượt xa tuổi đời.

Warren Zaïre-Emery được kỳ vọng là thủ lĩnh tương lai của ĐT Pháp. (Ảnh: Fabrizio Romano)
Warren Zaïre-Emery được kỳ vọng là thủ lĩnh tương lai của ĐT Pháp. (Ảnh: Fabrizio Romano)

World Cup 2026 có thể là giải đấu giúp tiền vệ này khẳng định vị thế tại đội tuyển quốc gia, đồng thời đưa tên tuổi đến gần hơn với người hâm mộ toàn cầu.

Kobbie Mainoo - Niềm hy vọng mới của bóng đá Anh

Sau nhiều năm tìm kiếm thế hệ kế cận, bóng đá Anh đang đặt nhiều kỳ vọng vào Kobbie Mainoo. Tiền vệ trẻ sở hữu lối chơi thông minh, khả năng kiểm soát bóng tốt và phong thái thi đấu điềm tĩnh. Dù không phải mẫu cầu thủ thường xuyên xuất hiện trên các bảng tỷ số, Mainoo lại là mắt xích quan trọng trong lối chơi tập thể.

(Ảnh: SunSport)
(Ảnh: SunSport)

Nếu tuyển Anh tiến xa tại World Cup 2026, Mainoo có thể trở thành một trong những gương mặt trẻ được nhắc đến nhiều nhất của giải đấu.

World Cup 2026 và cuộc đua giành trái tim Gen Z

Bóng đá hiện đại không chỉ được quyết định bởi những gì diễn ra trên sân cỏ. Mạng xã hội, phong cách sống, thời trang và khả năng tạo ảnh hưởng cũng góp phần giúp một cầu thủ trở thành thần tượng của giới trẻ. World Cup 2026 vì thế không chỉ là cuộc cạnh tranh cho chiếc cúp vàng danh giá, mà còn là cuộc đua để tìm ra những gương mặt đại diện cho thế hệ mới của bóng đá thế giới.

Sau thời đại của Messi, Ronaldo hay Mbappé, người hâm mộ đang chờ đợi những biểu tượng mới xuất hiện. Và rất có thể, cái tên ấy sẽ bước ra từ chính World Cup 2026.

hoahoctro.tienphong.vn
Link bài gốc Copy link
https://hoahoctro.tienphong.vn/sau-mbappe-cau-thu-nao-se-tro-thanh-than-tuong-moi-cua-gen-z-tai-world-cup-2026-post1847312.tpo
#World Cup 2026 #ngôi sao trẻ #Thần tượng bóng đá #Gen Z #Bóng đá thế giới #thần tượng gen Z

Bài liên quan

Thể thao

Bắc Mỹ siết kiểm soát Ebola trước thềm World Cup

Mỹ, Mexico và Canada áp dụng biện pháp hạn chế đi lại liên quan Ebola nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng trước thềm World Cup 2026.

Chỉ còn ít tuần trước khi World Cup 2026 khởi tranh, ba quốc gia đồng chủ nhà là Mỹ, Mexico và Canada đã thống nhất triển khai các biện pháp y tế công cộng liên quan đến Ebola đối với những người đến từ các khu vực có nguy cơ cao tại châu Phi.

Động thái này nhằm giảm thiểu nguy cơ dịch bệnh xâm nhập trong thời gian giải đấu diễn ra.

Xem chi tiết

Thể thao

Budapest chào đón trận chung kết Champions League giữa Arsenal và PSG

Hơn 200.000 người hâm mộ dự kiến đổ về Budapest, biến sự kiện thành 'cơn địa chấn du lịch' lớn nhất của thành phố trong lịch sử.

Trận chung kết Champions League 2025 - 2026 tại Budapest không chỉ đơn thuần là một trận đấu bóng đá. Đây được xem là sự kiện mang ý nghĩa lịch sử và đặc biệt quan trọng đối với thể thao, thành phố cũng như đời sống văn hóa của Hungary.

Những công tác chuẩn bị cuối cùng đang được gấp rút hoàn thiện trước giờ bóng lăn. Các xe tải truyền hình đã bắt đầu xuất hiện quanh sân vận động, khu vực lễ hội người hâm mộ kéo dài bốn ngày tại Quảng trường Anh hùng (Heroes' Square) gần như đã sẵn sàng, trong khi ngành dịch vụ - khách sạn đang tăng tốc để đón "sự kiện du lịch của năm".

Xem chi tiết

Thể thao

Trọng tài V-League tưởng tượng ra 11m nhận án phạt nặng

Trọng tài Trần Ngọc Nhớ mắc sai lầm nghiêm trọng khi thổi phạt đền với cầu thủ Thể Công Viettel trong trận hòa PVF-CAND 1-1 ở vòng 24 V-League 2025/26.

Sáng 27/5, VFF chính thức có văn bản phản hồi CLB Thể Công Viettel liên quan đến tình huống gây tranh cãi trong trận đấu gặp PVF-CAND tại vòng 24 LPBank V-League. Qua quá trình đánh giá chuyên môn, VFF kết luận quyết định thổi phạt đền của trọng tài chính Trần Ngọc Nhớ là chưa chính xác, đồng thời đưa ra hình thức xử lý cụ thể.

Trước đó, ở phút 20, từ đường chuyền của đồng đội, sau một nhịp khống chế bóng và chuẩn bị thực hiện động tác đá bóng, Hà Văn Việt (PVF-CAND) của đội PVF-CAND ngã trong vòng cấm của Thể Công Viettel. Pha quay chậm cho thấy cầu thủ đội khách tự vấp ngã chứ không có ai tác động.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới