Cầu thủ nào sẽ trở thành thần tượng mới của Gen Z tại World Cup 2026?

Các ngôi sao trẻ như Yamal, Endrick, và Zaïre-Emery đang chờ đợi cơ hội để chinh phục trái tim fan hâm mộ và định hình tương lai bóng đá thế giới.

Nếu như World Cup 2018 chứng kiến sự xuất hiện đầy ấn tượng của Mbappé, còn World Cup 2022 tiếp tục là sân khấu của những ngôi sao đã thành danh, thì World Cup 2026 nhiều khả năng sẽ đánh dấu cuộc chuyển giao thế hệ mạnh mẽ nhất trong nhiều năm qua.

Trong số những cái tên đang được giới chuyên môn và người hâm mộ nhắc đến, có những gương mặt được kỳ vọng không chỉ tỏa sáng trên sân cỏ mà còn trở thành thần tượng mới của thế hệ Gen Z.

Lamine Yamal - Hiện tượng được chờ đợi nhất

Ở tuổi 18 khi World Cup 2026 khởi tranh, Lamine Yamal gần như chắc chắn là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm nhất.

Ngôi sao của tuyển Tây Ban Nha sở hữu những phẩm chất khiến người hâm mộ liên tưởng đến thời kỳ đầu của Lionel Messi: Kỹ thuật cá nhân xuất sắc, khả năng tạo đột biến và sự tự tin hiếm thấy ở một cầu thủ trẻ. Không chỉ gây ấn tượng bởi chuyên môn, Yamal còn có sức hút đặc biệt với giới trẻ nhờ phong cách thời trang hiện đại, hình ảnh năng động cùng lượng người theo dõi tăng nhanh trên mạng xã hội.

Nếu ĐT Tây Ban Nha tiến sâu tại giải đấu, Yamal hoàn toàn có thể trở thành gương mặt biểu tượng mới của bóng đá thế giới.

Endrick - "Viên ngọc" của Brazil

Brazil luôn nổi tiếng với khả năng sản sinh ra những tài năng tấn công đặc biệt và Endrick được xem là đại diện tiêu biểu nhất của thế hệ mới. Tiền đạo sinh năm 2006 gây chú ý từ khi còn rất trẻ nhờ khả năng săn bàn, tốc độ và tinh thần thi đấu máu lửa. Việc được kỳ vọng kế thừa di sản của những Ronaldo, Ronaldinho hay Neymar khiến Endrick chịu áp lực không nhỏ.

Tuy nhiên, World Cup cũng chính là nơi những ngôi sao trẻ thường tạo nên bước ngoặt trong sự nghiệp. Nếu tận dụng tốt cơ hội, Endrick có thể trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong mùa hè năm sau.

Estêvão Willian - "Thần đồng" mới của bóng đá Brazil

Bên cạnh Endrick, Estêvão Willian (sinh năm 2007) cũng là cái tên khiến người hâm mộ Brazil háo hức chờ đợi. Sở hữu kỹ thuật khéo léo, khả năng rê bóng lắt léo cùng phong cách thi đấu giàu cảm hứng, Estêvão được nhiều chuyên gia đánh giá là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất thế giới hiện nay.

Ở tuổi còn rất trẻ, cầu thủ này đã thu hút sự chú ý của nhiều đội bóng lớn tại châu Âu. Một màn trình diễn ấn tượng tại World Cup 2026 có thể giúp Estêvão bước thẳng lên hàng ngũ những ngôi sao được săn đón nhất hành tinh.

Warren Zaïre-Emery - Thủ lĩnh tương lai của tuyển Pháp

ĐT Pháp đang bước vào giai đoạn chuyển giao lực lượng và Warren Zaïre-Emery được xem là một trong những nhân tố quan trọng nhất của thế hệ kế cận. Khác với hình ảnh các ngôi sao tấn công thường thu hút sự chú ý, Zaïre-Emery nổi bật nhờ khả năng điều tiết trận đấu, tư duy chiến thuật và sự chững chạc vượt xa tuổi đời.

Warren Zaïre-Emery được kỳ vọng là thủ lĩnh tương lai của ĐT Pháp.

World Cup 2026 có thể là giải đấu giúp tiền vệ này khẳng định vị thế tại đội tuyển quốc gia, đồng thời đưa tên tuổi đến gần hơn với người hâm mộ toàn cầu.

Kobbie Mainoo - Niềm hy vọng mới của bóng đá Anh

Sau nhiều năm tìm kiếm thế hệ kế cận, bóng đá Anh đang đặt nhiều kỳ vọng vào Kobbie Mainoo. Tiền vệ trẻ sở hữu lối chơi thông minh, khả năng kiểm soát bóng tốt và phong thái thi đấu điềm tĩnh. Dù không phải mẫu cầu thủ thường xuyên xuất hiện trên các bảng tỷ số, Mainoo lại là mắt xích quan trọng trong lối chơi tập thể.

Nếu tuyển Anh tiến xa tại World Cup 2026, Mainoo có thể trở thành một trong những gương mặt trẻ được nhắc đến nhiều nhất của giải đấu.

World Cup 2026 và cuộc đua giành trái tim Gen Z

Bóng đá hiện đại không chỉ được quyết định bởi những gì diễn ra trên sân cỏ. Mạng xã hội, phong cách sống, thời trang và khả năng tạo ảnh hưởng cũng góp phần giúp một cầu thủ trở thành thần tượng của giới trẻ. World Cup 2026 vì thế không chỉ là cuộc cạnh tranh cho chiếc cúp vàng danh giá, mà còn là cuộc đua để tìm ra những gương mặt đại diện cho thế hệ mới của bóng đá thế giới.

Sau thời đại của Messi, Ronaldo hay Mbappé, người hâm mộ đang chờ đợi những biểu tượng mới xuất hiện. Và rất có thể, cái tên ấy sẽ bước ra từ chính World Cup 2026.