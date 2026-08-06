[GALLERY] Cận cảnh Honda Super Cub Tokyo 80s đặc biệt, giá 43 triệu đồng

Mẫu xe số phổ thông huyền thoại Honda Super Cub 110 đã trở lại trong một phiên bản đặc biệt mới mang tên Tokyo 80s và chỉ sản xuất giới hạn đúng 500 chiếc.
Mẫu xe số phổ thông huyền thoại Honda Super Cub 110 đã trở lại trong một phiên bản đặc biệt mới mang tên Tokyo 80s và chỉ sản xuất giới hạn đúng 500 chiếc.
Theo thông tin từ đại lý, mẫu SUV Subaru Forester Hybrid sẽ được ra mắt thị trường Việt Nam vào khoảng tháng 10/2026 này, xe có giá dự kiến lên đến 1,5 tỷ đồng.
Hnagx xe BYD vừa công bố hình ảnh chính thức của Yangwang U8L Snowcrest Edition, phiên bản 4 chỗ hoàn toàn mới của mẫu SUV hạng sang Yangwang U8L.
Mẫu xe SUV Hyundai Tucson 2027 mới bất ngờ gặp sự cố hi hữu trong quá trình thử nghiệm khi hệ thống phanh quá nhiệt, bốc cháy và khiến hai lốp trước phát nổ.
Jetta M6 của FAW-Volkswagen ra mắt tại Trung Quốc trước khi ra mắt toàn cầu, đánh dấu bước chuyển mình của Jetta từ một dòng xe trở thành thương hiệu con mới.
Mẫu xe SUV BYD Ti 7 với thiết kế đẹp như Land Rover Defender sẽ có mặt tại thị trường Anh vào đầu năm sau với giá bán từ 47.995 Bảng (khoảng 1,67 tỷ đồng).
"tiêm kích mặt đất" Blackbird mới của Hennessey, sử dụng các công tắc vật lý, số sàn, động cơ nạp khí tự nhiên và chìa khóa truyền thống để thu hút khách hàng.
Toyota Alphard 2026 vừa ra mắt thị trường Đông Nam Á. Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của biến thể HEV Smart, giúp mở rộng danh mục sản phẩm lên 6 phiên bản.
Mương nước đen kịt, rác thải chất đống, mùi hôi bao trùm nhiều khu vực tại ngõ 39, ngõ 45 Tứ Liên (phường Hồng Hà, Hà Nội), ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.
Lamborghini Revuelto Miura 60° Homage kỷ niệm sáu thập kỷ của chiếc Miura là siêu xe thương mại động cơ đặt giữa đầu tiên - với thiết kế gợi nhớ về quá khứ.
UBND quận Hoàn Kiếm đang lập Đồ án thiết kế đô thị riêng tỷ lệ 1/500 cho khu vực vòm cầu - Phùng Hưng, hứa hẹn đánh thức không gian di sản trăm tuổi.
HONOR X80 Pro Max gây chú ý với viên pin 11.000mAh trong thân máy chỉ dày 8,1 mm, vượt xa nhiều flagship nhưng vẫn giữ thiết kế mỏng nhẹ.
Trong khi Toyota Venza đã bị khai tử tại Bắc Mỹ từ năm 2024 để nhường chỗ cho Crown Signia, tuy nhiên mẫu SUV Harrier vẫn tiếp tục được duy trì tại Nhật Bản.
Kia vừa chính thức giới thiệu Seltos 2027 dành riêng cho thị trường Trung Quốc với hàng loạt nâng cấp đáng chú ý về công nghệ, không gian và khả năng vận hành.
Dù vẫn dùng động cơ V6, tăng áp, dung tích 3.0L tiêu chuẩn, mẫu bán tải Volkswagen Amarok W600 do Walkinshaw tinh chỉnh lại có giá cao hơn Ford Ranger Raptor.
Hành lang bệnh viện chật kín người trẻ đến khám sức khỏe sinh sản. Bác sĩ cảnh báo lối sống thức khuya, rượu bia, thuốc lá làm suy giảm khả năng làm cha mẹ.
Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo (GIIAS) 2026 ở Indonesia, Honda đã trưng bày phiên bản nâng cấp Civic e:HEV RS với điểm nhấn là công nghệ S+ Shift mới.
Ford Thái Lan vừa chính thức giới thiệu xe bán tải Ranger Wolftrak 2026, phiên bản mới được định vị giữa hai biến thể XLS và Wildtrak trong dải sản phẩm Ranger.
Sáng 3/8, tại Hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội, Quốc hội khóa XVI đã khai mạc trọng thể Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất.
Lexus đã cho ra mắt ES thế hệ thứ tám tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo (GIIAS) 2026 ở Indonesia, mẫu xe này lần đầu tiên có bản thuần điện.
Volkswagen Việt Nam vừa công bố bắt đầu nhận đặt cọc mẫu SUV cỡ lớn ID. ERA 9X có thể mở rộng phạm vi hoạt động đến 1.651 km với giá dự kiến từ dưới 3 tỷ đồng.