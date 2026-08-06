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[GALLERY] Cận cảnh Honda Super Cub Tokyo 80s đặc biệt, giá 43 triệu đồng

Số hóa - Xe

[GALLERY] Cận cảnh Honda Super Cub Tokyo 80s đặc biệt, giá 43 triệu đồng

Mẫu xe số phổ thông huyền thoại Honda Super Cub 110 đã trở lại trong một phiên bản đặc biệt mới mang tên Tokyo 80s và chỉ sản xuất giới hạn đúng 500 chiếc.

Tâm Võ
Honda Thái Lan vừa ra mắt phiên bản giới hạn Honda Super Cub Tokyo 80s mới. Phiên bản này dựa trên ý tưởng kết hợp phong cách Tokyo với bản sắc cổ điển của mẫu xe số phổ thông Honda Super Cub huyền thoại.
Honda Thái Lan vừa ra mắt phiên bản giới hạn Honda Super Cub Tokyo 80s mới. Phiên bản này dựa trên ý tưởng kết hợp phong cách Tokyo với bản sắc cổ điển của mẫu xe số phổ thông Honda Super Cub huyền thoại.
Honda Super Cub Tokyo 80s đặc biệt có thiết kế thể hiện qua màu sắc, đường nét và họa tiết trang trí lấy cảm hứng từ nghệ thuật pop art Nhật Bản, truyền tải bầu không khí của dòng nhạc City Pop, thời trang sôi động và lối sống đô thị của Nhật Bản những năm 1980.
Honda Super Cub Tokyo 80s đặc biệt có thiết kế thể hiện qua màu sắc, đường nét và họa tiết trang trí lấy cảm hứng từ nghệ thuật pop art Nhật Bản, truyền tải bầu không khí của dòng nhạc City Pop, thời trang sôi động và lối sống đô thị của Nhật Bản những năm 1980.
Phiên bản giới hạn Honda Super Cub Tokyo 80s mới được phối màu trắng và vàng, tô điểm bởi các họa tiết đồ họa sống động trên toàn bộ xe. Những họa tiết này lấy cảm hứng từ các biển quảng cáo, đèn đường và các thiết kế pop art phổ biến ở Nhật Bản trong những năm 1980.
Phiên bản giới hạn Honda Super Cub Tokyo 80s mới được phối màu trắng và vàng, tô điểm bởi các họa tiết đồ họa sống động trên toàn bộ xe. Những họa tiết này lấy cảm hứng từ các biển quảng cáo, đèn đường và các thiết kế pop art phổ biến ở Nhật Bản trong những năm 1980.
Phần trước xe có kính chắn gió ngắn, màu nâu nhạt, được thiết kế mới để phù hợp với phong cách cổ điển và làm nổi bật khu vực đèn pha, giúp nó khác biệt so với mẫu xe tiêu chuẩn.
Phần trước xe có kính chắn gió ngắn, màu nâu nhạt, được thiết kế mới để phù hợp với phong cách cổ điển và làm nổi bật khu vực đèn pha, giúp nó khác biệt so với mẫu xe tiêu chuẩn.
Ngoài ra, xe còn được trang bị baga mạ crôm và baga lườn, giúp tăng thêm vẻ ngoài cổ điển của xe Nhật Bản đồng thời mang lại sự tiện dụng khi đặt hoặc chở các vật dụng nhỏ ở phía trước.
Ngoài ra, xe còn được trang bị baga mạ crôm và baga lườn, giúp tăng thêm vẻ ngoài cổ điển của xe Nhật Bản đồng thời mang lại sự tiện dụng khi đặt hoặc chở các vật dụng nhỏ ở phía trước.
Phiên bản này còn kèm theo mũ bảo hiểm Tokyo 80s Classic kiểu cổ điển với màu sắc và họa tiết phù hợp với xe, cũng như áo khoác Tokyo 80s.
Phiên bản này còn kèm theo mũ bảo hiểm Tokyo 80s Classic kiểu cổ điển với màu sắc và họa tiết phù hợp với xe, cũng như áo khoác Tokyo 80s.
Mẫu xe này được phát triển dựa trên Honda Super Cub hoàn toàn mới đang bán tại Thái Lan, giữ nguyên thiết kế cổ điển ban đầu đồng thời bổ sung các tính năng an toàn như hệ thống phanh kết hợp (CBS), phân bổ lực phanh giữa bánh trước và bánh sau.
Mẫu xe này được phát triển dựa trên Honda Super Cub hoàn toàn mới đang bán tại Thái Lan, giữ nguyên thiết kế cổ điển ban đầu đồng thời bổ sung các tính năng an toàn như hệ thống phanh kết hợp (CBS), phân bổ lực phanh giữa bánh trước và bánh sau.
Chiếc mô tô này sử dụng động cơ Honda Smart Engine, động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, SOHC, làm mát bằng không khí, dung tích 109,5 cc với hệ thống phun nhiên liệu PGM-FI, truyền động thông qua hộp số quay 4 cấp.
Chiếc mô tô này sử dụng động cơ Honda Smart Engine, động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, SOHC, làm mát bằng không khí, dung tích 109,5 cc với hệ thống phun nhiên liệu PGM-FI, truyền động thông qua hộp số quay 4 cấp.
Các trang bị cơ bản bao gồm đèn pha LED tròn, gương chiếu hậu tròn, yên xe dài và thiết kế giữ nguyên những đường nét ban đầu của mẫu xe máy số Super Cub.
Các trang bị cơ bản bao gồm đèn pha LED tròn, gương chiếu hậu tròn, yên xe dài và thiết kế giữ nguyên những đường nét ban đầu của mẫu xe máy số Super Cub.
Phiên bản giới hạn Honda Super Cub Tokyo 80s 2026 mới, chỉ sản xuất giới hạn đúng 500 chiếc. Mẫu xe này có giá bán lẻ đề xuất là 54.000 baht (khoảng 42,7 triệu đồng).
Phiên bản giới hạn Honda Super Cub Tokyo 80s 2026 mới, chỉ sản xuất giới hạn đúng 500 chiếc. Mẫu xe này có giá bán lẻ đề xuất là 54.000 baht (khoảng 42,7 triệu đồng).
Video: Xem chi tiết mẫu xe số phổ thông Honda Super Cub 125 2026.
Tâm Võ
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