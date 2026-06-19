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Thể thao

World Cup 2026: Cú đúp của Manzambi giúp Thụy Sĩ đè bẹp Bosnia 4-1

Thụy Sĩ vượt qua Bosnia 4-1 trong trận đấu quyết định tại World Cup 2026, với cú đúp của Johan Manzambi và chiến thắng đầy cảm xúc.

Johan Manzambi của Thụy Sĩ ăn mừng bàn thắng thứ hai. Nguồn: Reuters.
Johan Manzambi của Thụy Sĩ ăn mừng bàn thắng thứ hai. Nguồn: Reuters.

Đội tuyển Thụy Sĩ đã kiểm soát thế trận trong hiệp một, trong khi hàng thủ Bosnia tạo thành một lớp vỏ bọc chặt chẽ xung quanh vòng cấm địa.

Ngay trước giờ nghỉ giải lao, tiền đạo Edin Dzeko của Bosnia đã có những pha bóng nguy hiểm trước khung thành Thụy Sĩ nhưng đội bóng của anh không thể tận dụng được bất kỳ cơ hội nào.

Bosnia chơi quyết liệt hơn sau giờ nghỉ, nhận hai thẻ vàng, trong đó có một thẻ dành cho Dzeko và cầu thủ 40 tuổi này đã sớm được thay ra.

Bosnia đã chống đỡ được các đợt tấn công của Thụy Sĩ cho đến phút 74 trong trận đấu thuộc bảng B, nhưng cuối cùng đã sụp đổ và để cho cầu thủ 20 tuổi Manzambi ghi bàn chỉ ba phút sau khi vào sân.

Manzambi đã phá vỡ bế tắc và ghi bàn bằng cú sút chân phải, thủ môn Nikola Vasilj của Bosnia đã chạm nhẹ tay vào bóng nhưng bóng vẫn đi vào lưới.

Sau bàn thắng này, Thụy Sĩ thi đấu với tinh thần phấn chấn hơn và Bosnia trở nên lúng túng, hàng phòng ngự kiên cường của họ trở nên rời rạc.

Ngay sau đó, thẻ đỏ dành cho Tarik Muharemovic của Bosnia ở phút thứ 80 do phạm lỗi với tiền đạo Breel Embolo của Thụy Sĩ ngay ngoài vòng cấm khung thành Bosnia đã khiến tình thế của đội bóng trở nên tuyệt vọng.

Granit Xhaka của Thụy Sĩ ghi bàn thắng thứ tư từ chấm phạt đền. Nguồn: Reuters.
Granit Xhaka của Thụy Sĩ ghi bàn thắng thứ tư từ chấm phạt đền. Nguồn: Reuters.

Tình thế của họ trở nên gần như không thể cứu vãn sau phút 90 khi Manzambi ghi bàn thắng thứ hai, với pha kiến tạo của Vargas.

Đầu thời gian bù giờ, Ermin Mahmic của Bosnia, người vừa được tung vào sân, đã ghi bàn thắng danh dự bằng một cú vô lê từ ngay trong vòng cấm.

Vài phút sau, Xhaka thực hiện thành công quả phạt đền sau khi Djibril Sow bị Amar Memic phạm lỗi, mang lại niềm vui cho người hâm mộ Thụy Sĩ.

Thụy Sĩ, với bốn điểm và cần thêm một điểm nữa từ trận đấu cuối cùng vòng bảng để đảm bảo một suất vào vòng 32 đội với tư cách là đội nhất hoặc nhì bảng B, sẽ đối đầu với Canada vào thứ Tư tuần sau, trong khi Bosnia sẽ gặp Qatar.

Huấn luyện viên người Thụy Sĩ, Murat Yakin, đã bảo vệ quyết định để những cầu thủ nhanh nhất của mình ngồi dự bị cho đến cuối trận.

"Chúng tôi cần phải rất kiên nhẫn. Chúng tôi đã tung vào sân những cầu thủ rất nhanh", HLV Yakin nói.

"Đây là một tổn thất lớn đối với chúng tôi nhưng tôi không thích than vãn", HLV Sergej Barbarez của Bosnia nói. Ông dự định cho toàn đội thời gian nghỉ ngơi trước khi chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng vòng bảng và cơ hội cuối cùng để tiếp tục ở lại giải đấu.

70.000 chỗ ngồi trên khán đài ngập tràn sắc xanh của Bosnia với những điểm nhấn màu đỏ của Thụy Sĩ, Đám đông cổ vũ Bosnia vô cùng cuồng nhiệt khi những tiếng la ó vang lên mỗi khi các cầu thủ Thụy Sĩ xuất hiện và những tiếng huýt sáo mỗi khi một cầu thủ Thụy Sĩ chuyển sang vị trí tấn công.

Theo Mai Phương/ Đại Đoàn Kết
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#World Cup 2026 #Thụy Sĩ #Bosnia và Herzegovina #bảng B #bóng đá quốc tế

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