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Thể thao

Dự đoán Iraq vs Na Uy: Haaland lĩnh xướng tham vọng của đại diện Bắc Âu

Na Uy được đánh giá vượt trội trước Iraq ở trận ra quân bảng I World Cup 2026 nhờ sở hữu thế hệ vàng với Haaland và Odegaard dẫn đầu.

Thiên Anh

Trận đấu giữa Iraq và Na Uy trên sân Boston Stadium là màn so tài đáng chú ý tại lượt trận mở màn bảng I World Cup 2026. Trong khi Iraq mang theo khát vọng tạo bất ngờ của bóng đá Tây Á, Na Uy bước vào giải đấu với thế hệ cầu thủ tài năng nhất trong nhiều năm trở lại đây, đứng đầu là siêu sao Erling Haaland.

Xét về tương quan lực lượng, đại diện Bắc Âu được đánh giá vượt trội. Tuy nhiên, Iraq luôn nổi tiếng với lối chơi giàu kỷ luật, tinh thần chiến đấu mạnh mẽ và khả năng gây khó khăn cho những đối thủ được đánh giá cao hơn.

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Iraq vs Na Uy

Bảng đấu: Bảng I World Cup 2026

Địa điểm: Boston Stadium (Boston, Mỹ)

Thời gian: 05h00 ngày 17/06/2026

Iraq kỳ vọng vào tinh thần chiến đấu

Việc góp mặt tại World Cup 2026 là thành công lớn của bóng đá Iraq sau nhiều năm nỗ lực.

Đội bóng Tây Á sở hữu tập thể đoàn kết với nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải vô địch trong khu vực. Những gương mặt đáng chú ý gồm Aymen Hussein, Zidane Iqbal, Ali Jasim, Ibrahim Bayesh và thủ môn Jalal Hassan.

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Iraq kỳ vọng vào tinh thần chiến đấu

Aymen Hussein tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công nhờ khả năng càn lướt, không chiến và dứt điểm trong vòng cấm. Trong khi đó, tiền vệ trẻ Zidane Iqbal được kỳ vọng mang đến sự sáng tạo cho tuyến giữa.

Điểm mạnh của Iraq nằm ở tinh thần thi đấu quyết tâm, lối chơi giàu thể lực và khả năng tổ chức phòng ngự khá chặt chẽ. Tuy nhiên, sự chênh lệch về đẳng cấp cá nhân so với các đội bóng châu Âu vẫn là hạn chế lớn.

Na Uy sở hữu thế hệ vàng đầy hứa hẹn

Sau nhiều năm vắng bóng tại các giải đấu lớn, Na Uy đang trở lại mạnh mẽ nhờ lứa cầu thủ tài năng bậc nhất lịch sử bóng đá nước này.

Ngôi sao nổi bật nhất đương nhiên là Erling Haaland. Tiền đạo đang thi đấu ở đẳng cấp hàng đầu thế giới sở hữu khả năng ghi bàn đáng sợ, tốc độ, sức mạnh và bản năng săn bàn hiếm có.

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Na Uy sở hữu thế hệ vàng đầy hứa hẹn

Bên cạnh Haaland, Na Uy còn có đội trưởng Martin Odegaard – bộ não nơi tuyến giữa với khả năng kiến tạo và điều tiết lối chơi xuất sắc. Ngoài ra, Alexander Sorloth, Antonio Nusa, Kristoffer Ajer và Julian Ryerson cũng là những nhân tố chất lượng.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Stale Solbakken, Na Uy xây dựng lối chơi hiện đại, giàu tốc độ và hiệu quả trong các pha chuyển trạng thái tấn công.

Dự kiến đội hình ra sân

Iraq (4-2-3-1)

Jalal Hassan; Frans Dhia Putros, Rebin Sulaka, Ali Adnan, Mustafa Nadhim; Osama Rashid, Zidane Iqbal; Ali Jasim, Ibrahim Bayesh, Bashar Resan; Aymen Hussein.

Na Uy (4-3-3)

Orjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Leo Ostigard, Birger Meling; Martin Odegaard, Sander Berge, Patrick Berg; Antonio Nusa, Erling Haaland, Alexander Sorloth.

Dự đoán kết quả

Iraq nhiều khả năng sẽ lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công nhằm hạn chế sức mạnh tấn công của Na Uy.

Trong khi đó, đại diện Bắc Âu được dự báo sẽ kiểm soát bóng vượt trội với khả năng điều phối của Martin Odegaard và những pha xâm nhập nguy hiểm từ Haaland.

Nếu chơi đúng phong độ, Na Uy đủ khả năng tạo ra khác biệt nhờ chất lượng đội hình vượt trội. Tuy nhiên, Iraq có thể gây khó khăn bằng sự quyết tâm và những tình huống cố định.

Dự đoán tỷ số

Iraq 0-2 Na Uy

Tỷ lệ dự đoán

Na Uy thắng: 67%

Hòa: 21%

Iraq thắng: 12%

Một chiến thắng trong ngày ra quân sẽ giúp Na Uy tạo lợi thế đáng kể trong cuộc cạnh tranh tấm vé vào vòng knock-out tại bảng I, nơi còn có sự hiện diện của Pháp và Senegal.

#Iraq vs Na Uy #Nhận định Iraq vs Na Uy #World Cup 2026 #Bảng I World Cup 2026 #Dự đoán Iraq vs Na Uy

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