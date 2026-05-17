U17 Việt Nam kết thúc hành trình tại giải châu Á sau trận thua Australia

0h ngày 17/5, đông đảo người hâm mộ Việt Nam hướng sự chú ý về sân Prince Abdullah Al Faisal (Saudi Arabia), nơi U17 Việt Nam bước vào trận đấu mang tính bản lề trong hành trình lịch sử của bóng đá trẻ nước nhà. Từ vị thế không được đánh giá quá cao trước giải, các cầu thủ trẻ áo đỏ đã tạo nên bất ngờ lớn khi đứng đầu bảng C – bảng đấu có sự góp mặt của U17 Hàn Quốc, UAE và Yemen. Đặc biệt, chiến thắng 3-2 trước UAE ở lượt cuối không chỉ giúp đội tuyển giành vé vào tứ kết mà còn mở ra cột mốc lịch sử cho bóng đá trẻ Việt Nam với suất tham dự FIFA U17 World Cup 2026.

Trước một đối thủ vượt trội, U17 Việt Nam đã không thể tạo ra bất ngờ. Ảnh: VFF.

Trước giờ bóng lăn, HLV Cristiano Roland từng nhận định U17 Australia đã thay đổi rất nhiều so với đội bóng mà U17 Việt Nam từng đánh bại 2-1 ở bán kết U17 Đông Nam Á 2026. Thực tế trên sân cho thấy đánh giá của chiến lược gia người Brazil hoàn toàn chính xác.

Đại diện xứ chuột túi trình diễn lối chơi giàu sức mạnh, tổ chức chặt chẽ và tốc độ cao. Không chỉ tận dụng ưu thế thể hình trong các pha tranh chấp, U17 Australia còn cho thấy khả năng pressing quyết liệt cùng những tình huống chuyển trạng thái rất sắc bén. Nhiều cầu thủ của đội bóng này đang phát triển trong môi trường bóng đá châu Âu, giúp cách vận hành chiến thuật trở nên hiện đại và linh hoạt hơn đáng kể.

Trong hơn 30 phút đầu trận, U17 Việt Nam vẫn tạo ra thế trận tương đối cân bằng nhờ tinh thần thi đấu quyết tâm và khả năng pressing ở khu vực giữa sân. Tuy nhiên, sức ép liên tục từ Australia dần khiến hàng thủ áo đỏ xuất hiện khoảng trống. Phút 41, Oliver O’Carroll mở tỷ số cho đội bóng áo vàng sau một tình huống phối hợp nhanh bên cánh phải.

Bàn thua cuối hiệp một ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý thi đấu của U17 Việt Nam. Sang hiệp hai, khi đoàn quân của HLV Cristiano Roland buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, Australia càng có nhiều cơ hội phản công. Hassarati nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 61 trước khi Akeem Gerald ấn định chiến thắng 3-0 cho đại diện châu Đại Dương bằng pha lập công ở phút 75.

Dù không thể vào bán kết, U17 Việt Nam vẫn tạo ra một hành trình lịch sử ở giải lần này. Ảnh: VFF.

Dù dừng bước ở tứ kết, U17 Việt Nam vẫn nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn và người hâm mộ nhờ tinh thần thi đấu kiên cường cùng sự tiến bộ rõ rệt trong lối chơi. Dưới thời HLV Cristiano Roland, đội bóng trẻ Việt Nam không còn chỉ tập trung phòng ngự phản công mà sẵn sàng cầm bóng, tổ chức pressing và triển khai thế trận với sự tự tin cao hơn.

Những cái tên như Minh Thủy, Nguyễn Lực hay Văn Dương đã để lại dấu ấn bằng tinh thần thi đấu máu lửa cùng sự tự tin trước các đối thủ hàng đầu châu lục. Quan trọng hơn, tấm vé tham dự FIFA U17 World Cup 2026 được xem là bước tiến lớn với bóng đá trẻ Việt Nam, mở ra nhiều kỳ vọng cho thế hệ cầu thủ mới trong tương lai.

Khép lại hành trình tại Saudi Arabia, U17 Việt Nam có thể chưa chạm tới giấc mơ bán kết châu Á, nhưng những gì thầy trò HLV Cristiano Roland thể hiện đã mang đến niềm tin rằng bóng đá trẻ Việt Nam đang từng bước thu hẹp khoảng cách với các nền bóng đá hàng đầu khu vực và châu lục.

Trận tứ kết VCK U17 châu Á 2026 giữa U17 Uzbekistan và U17 Hàn Quốc diễn ra đêm 16/5 tại Saudi Arabia đã mang đến màn rượt đuổi tỷ số đầy hấp dẫn. U17 Hàn Quốc mở tỷ số trước nhưng Uzbekistan nhanh chóng lội ngược dòng dẫn 2-1 ngay trong hiệp một nhờ cú đúp của Ravshanbekov. Sang hiệp hai, đại diện Đông Á dồn lên mạnh mẽ và ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở những phút cuối để đưa trận đấu vào loạt sút luân lưu. Trên chấm 11m, U17 Uzbekistan thi đấu bản lĩnh hơn khi giành chiến thắng 5-3, qua đó đoạt vé vào bán kết giải đấu. Kết quả này tiếp tục khẳng định sức mạnh của bóng đá trẻ Uzbekistan tại đấu trường châu lục.