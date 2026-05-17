U17 Việt Nam kết thúc hành trình tại giải châu Á sau trận thua Australia

Dù dừng bước ở tứ kết U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam đã tạo dấu ấn lịch sử với vé dự FIFA U17 World Cup 2026 và màn trình diễn ấn tượng.

0h ngày 17/5, đông đảo người hâm mộ Việt Nam hướng sự chú ý về sân Prince Abdullah Al Faisal (Saudi Arabia), nơi U17 Việt Nam bước vào trận đấu mang tính bản lề trong hành trình lịch sử của bóng đá trẻ nước nhà. Từ vị thế không được đánh giá quá cao trước giải, các cầu thủ trẻ áo đỏ đã tạo nên bất ngờ lớn khi đứng đầu bảng C – bảng đấu có sự góp mặt của U17 Hàn Quốc, UAE và Yemen. Đặc biệt, chiến thắng 3-2 trước UAE ở lượt cuối không chỉ giúp đội tuyển giành vé vào tứ kết mà còn mở ra cột mốc lịch sử cho bóng đá trẻ Việt Nam với suất tham dự FIFA U17 World Cup 2026.

Trước một đối thủ vượt trội, U17 Việt Nam đã không thể tạo ra bất ngờ. Ảnh: VFF.

Trước giờ bóng lăn, HLV Cristiano Roland từng nhận định U17 Australia đã thay đổi rất nhiều so với đội bóng mà U17 Việt Nam từng đánh bại 2-1 ở bán kết U17 Đông Nam Á 2026. Thực tế trên sân cho thấy đánh giá của chiến lược gia người Brazil hoàn toàn chính xác.

Đại diện xứ chuột túi trình diễn lối chơi giàu sức mạnh, tổ chức chặt chẽ và tốc độ cao. Không chỉ tận dụng ưu thế thể hình trong các pha tranh chấp, U17 Australia còn cho thấy khả năng pressing quyết liệt cùng những tình huống chuyển trạng thái rất sắc bén. Nhiều cầu thủ của đội bóng này đang phát triển trong môi trường bóng đá châu Âu, giúp cách vận hành chiến thuật trở nên hiện đại và linh hoạt hơn đáng kể.

Trong hơn 30 phút đầu trận, U17 Việt Nam vẫn tạo ra thế trận tương đối cân bằng nhờ tinh thần thi đấu quyết tâm và khả năng pressing ở khu vực giữa sân. Tuy nhiên, sức ép liên tục từ Australia dần khiến hàng thủ áo đỏ xuất hiện khoảng trống. Phút 41, Oliver O’Carroll mở tỷ số cho đội bóng áo vàng sau một tình huống phối hợp nhanh bên cánh phải.

Bàn thua cuối hiệp một ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý thi đấu của U17 Việt Nam. Sang hiệp hai, khi đoàn quân của HLV Cristiano Roland buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, Australia càng có nhiều cơ hội phản công. Hassarati nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 61 trước khi Akeem Gerald ấn định chiến thắng 3-0 cho đại diện châu Đại Dương bằng pha lập công ở phút 75.

Dù không thể vào bán kết, U17 Việt Nam vẫn tạo ra một hành trình lịch sử ở giải lần này. Ảnh: VFF.

Dù dừng bước ở tứ kết, U17 Việt Nam vẫn nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn và người hâm mộ nhờ tinh thần thi đấu kiên cường cùng sự tiến bộ rõ rệt trong lối chơi. Dưới thời HLV Cristiano Roland, đội bóng trẻ Việt Nam không còn chỉ tập trung phòng ngự phản công mà sẵn sàng cầm bóng, tổ chức pressing và triển khai thế trận với sự tự tin cao hơn.

Những cái tên như Minh Thủy, Nguyễn Lực hay Văn Dương đã để lại dấu ấn bằng tinh thần thi đấu máu lửa cùng sự tự tin trước các đối thủ hàng đầu châu lục. Quan trọng hơn, tấm vé tham dự FIFA U17 World Cup 2026 được xem là bước tiến lớn với bóng đá trẻ Việt Nam, mở ra nhiều kỳ vọng cho thế hệ cầu thủ mới trong tương lai.

Khép lại hành trình tại Saudi Arabia, U17 Việt Nam có thể chưa chạm tới giấc mơ bán kết châu Á, nhưng những gì thầy trò HLV Cristiano Roland thể hiện đã mang đến niềm tin rằng bóng đá trẻ Việt Nam đang từng bước thu hẹp khoảng cách với các nền bóng đá hàng đầu khu vực và châu lục.

Trận tứ kết VCK U17 châu Á 2026 giữa U17 Uzbekistan và U17 Hàn Quốc diễn ra đêm 16/5 tại Saudi Arabia đã mang đến màn rượt đuổi tỷ số đầy hấp dẫn. U17 Hàn Quốc mở tỷ số trước nhưng Uzbekistan nhanh chóng lội ngược dòng dẫn 2-1 ngay trong hiệp một nhờ cú đúp của Ravshanbekov. Sang hiệp hai, đại diện Đông Á dồn lên mạnh mẽ và ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở những phút cuối để đưa trận đấu vào loạt sút luân lưu. Trên chấm 11m, U17 Uzbekistan thi đấu bản lĩnh hơn khi giành chiến thắng 5-3, qua đó đoạt vé vào bán kết giải đấu. Kết quả này tiếp tục khẳng định sức mạnh của bóng đá trẻ Uzbekistan tại đấu trường châu lục.

Theo Minh Thư/ Công An Nhân Dân
HLV Cristiano Roland nói gì trước trận tứ kết gặp U17 Australia?

Cristiano Roland tự tin đội tuyển U17 Việt Nam sẽ thể hiện tốt, giữ vững tinh thần và chiến thắng trước U17 Australia tại vòng tứ kết giải U17 châu Á 2026.

Chia sẻ trong buổi tập tại Jeddah, chiến lược gia người Brazil cho biết, tấm vé dự FIFA U17 World Cup 2026 đã mang lại sự tự tin lớn cho toàn đội, song điều quan trọng nhất là các cầu thủ phải duy trì được tinh thần trách nhiệm và tính tổ chức trong lối chơi.

“Sau khi giành vé vào tứ kết và , các cầu thủ đang rất tự tin và vui vẻ. Điều đó rất quan trọng. Tuy nhiên, tôi luôn muốn các em giữ được tinh thần trách nhiệm và tính tổ chức đã thể hiện trong suốt giải đấu. Đó là điều quan trọng nhất mà các em cần duy trì”, ông Cristiano Roland nhấn mạnh.

U17 Việt Nam hướng tới chiến thắng trước Úc để vào tốp 4 đội mạnh nhất châu Á

U17 Việt Nam đứng trước cơ hội làm nên lịch sử khi chạm trán U17 Australia ở tứ kết U17 châu Á 2026, với mục tiêu giành vé vào nhóm 4 đội mạnh nhất châu lục.

Đội tuyển U17 Việt Nam đang đứng trước cơ hội tạo thêm cột mốc lịch sử khi chạm trán U17 Australia tại vòng tứ kết Giải U17 châu Á 2026. Nếu giành chiến thắng, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ góp mặt trong nhóm 4 đội mạnh nhất châu lục.

Sau hành trình ấn tượng ở vòng bảng, U17 Việt Nam bước vào trận đấu với tinh thần rất tự tin. Đội bóng trẻ Việt Nam vừa tạo tiếng vang lớn khi đánh bại U17 UAE 3-2 để giành vé vào tứ kết và lần đầu tiên trong lịch sử đoạt suất dự FIFA U17 World Cup.

Thầy trò HLV Roland không muốn dừng lại sau kỳ tích World Cup. Ảnh: VFF.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland, U17 Việt Nam cho thấy lối chơi kỷ luật, giàu năng lượng và khả năng chuyển trạng thái nhanh. Đáng chú ý, đội bóng áo đỏ không hề lép vế trước các đối thủ mạnh trong khu vực cũng như châu lục.

Trước cuộc tái đấu với U17 Australia, HLV Cristiano Roland khẳng định toàn đội vẫn giữ sự tập trung tối đa dù đã hoàn thành mục tiêu giành vé World Cup. Nhà cầm quân người Brazil nhấn mạnh U17 Việt Nam muốn tiếp tục cạnh tranh và tiến sâu hơn tại giải đấu năm nay.

Điểm tựa lớn cho U17 Việt Nam là thành tích đối đầu khá tích cực trước đối thủ xứ chuột túi trong thời gian gần đây. Theo thống kê, đoàn quân của HLV Roland đã thắng 1 và hòa 1 trước U17 Australia trong hai lần gặp gần nhất. Đáng chú ý nhất là chiến thắng 2-1 ở bán kết Giải U17 Đông Nam Á hồi tháng trước.

Dù vậy, U17 Australia vẫn được đánh giá là thử thách rất lớn. Đại diện bóng đá trẻ Australia sở hữu nền tảng thể lực tốt, tốc độ cao và lối chơi giàu sức mạnh. Đội bóng này cũng đã sớm giành vé dự U17 World Cup sau vòng bảng U17 châu Á 2026.

Các tuyển thủ trẻ Việt Nam đang có tinh thần hưng phấn cao độ. Ảnh: VFF.

Giới chuyên môn nhận định trận đấu tới có thể diễn ra giằng co khi cả hai đội đều hiểu khá rõ về nhau. Một số mô hình dự đoán thậm chí đánh giá khả năng đi tiếp của U17 Việt Nam là khá cân bằng trước U17 Australia.

Theo lịch thi đấu, trận tứ kết giữa U17 Việt Nam và U17 Australia diễn ra lúc 0h ngày 17/5 (giờ Việt Nam). Đội thắng sẽ giành quyền vào bán kết, đồng nghĩa góp mặt trong tốp 4 đội mạnh nhất châu Á.

Chủ tịch VFF gặp gỡ, nhắc nhở U17 Việt Nam chuẩn bị tốt cho trận tứ kết

Trước khi di chuyển dự lễ trao giải AFC Champions League 2025/26, chủ tịch VFF - ông Trần Quốc Tuấn đã động viên ĐT U17 Việt Nam tại khách sạn của đội ở Jeddah.

Trưa 14/5 theo giờ địa phương, trước khi di chuyển sang Riyadh tham dự lễ trao giải AFC Champions League 2025/26 theo phân công của Chủ tịch AFC trên cương vị Uỷ viên Thường vụ AFC và Chủ tịch Uỷ ban thi đấu AFC, Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn đã gặp gỡ, động viên đội tuyển U17 Việt Nam tại khách sạn của đội ở Jeddah. Người đứng đầu LĐBĐVN một lần nữa biểu dương tinh thần thi đấu quả cảm của toàn đội, đồng thời nhấn mạnh các cầu thủ cần tiếp tục duy trì sự tập trung và chuẩn bị thật tốt cho trận tứ kết sắp tới.

Chủ tịch VFF- ông Trần Quốc Tuấn (áo đen) đã gặp gỡ, động viên đội tuyển U17 Việt Nam tại khách sạn của đội ở Jeddah.
