Huyền thoại bóng đá và cơ hội cuối cùng tại World Cup 2026

World Cup 2026 có thể là lần cuối NHM được chứng kiến Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Robert Lewandowski hay Son Heung-min tranh tài ở sân khấu lớn.

Kỳ World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico này, người hâm mộ sẽ không chỉ hướng sự chú ý tới cuộc đua giành chức vô địch mà còn mang ý nghĩa đặc biệt khi có thể là lần cuối cùng một thế hệ ngôi sao từng làm say đắm hàng tỷ khán giả xuất hiện trên sân khấu lớn nhất hành tinh.

Từ Lionel Messi, Cristiano Ronaldo cho tới Neymar, Robert Lewandowski hay Son Heung-min, tất cả đều đã bước qua bên kia sườn dốc sự nghiệp. Họ vẫn còn đủ đẳng cấp để tạo nên khác biệt, nhưng thời gian không đứng về phía bất kỳ ai.

World Cup 2026 vì thế không đơn thuần là một giải đấu. Đó còn là lời chia tay của những biểu tượng đã định nghĩa bóng đá thế giới suốt gần 20 năm qua.

Messi và hành trình bảo vệ ngai vàng cuối cùng

Sau chức vô địch cùng Argentina tại World Cup 2022, Lionel Messi đã hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu vĩ đại nhất sự nghiệp. Chiếc cúp vàng trên đất Qatar giúp anh khép lại mọi tranh cãi về vị trí trong ngôi đền huyền thoại bóng đá thế giới.

Tuy nhiên, khát vọng của Messi dường như chưa dừng lại. Tiền đạo sinh năm 1987 nhiều lần khẳng định chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc tham dự World Cup 2026, nhưng anh vẫn duy trì phong độ ổn định trong màu áo Inter Miami và đội tuyển Argentina.

Nếu góp mặt tại Bắc Mỹ mùa hè tới, Messi sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử tham dự sáu kỳ World Cup. Đó là cột mốc chưa từng có trong lịch sử bóng đá thế giới.

Ở tuổi 39, Messi không còn là cầu thủ có thể rê bóng qua hàng loạt đối thủ như thời đỉnh cao tại Barcelona. Thế nhưng, khả năng kiến tạo, nhãn quan chiến thuật và phẩm chất thủ lĩnh vẫn khiến anh trở thành nhân tố không thể thay thế trong hệ thống của HLV Lionel Scaloni.

Một chức vô địch nữa có thể là điều quá khó, nhưng chỉ riêng việc Messi xuất hiện tại World Cup 2026 cũng đủ biến giải đấu trở thành một sự kiện lịch sử.

Ronaldo và giấc mơ cuối cùng còn dang dở

Nếu Messi đã chạm tay vào đỉnh cao World Cup thì Cristiano Ronaldo vẫn đang theo đuổi giấc mơ lớn nhất còn thiếu trong sự nghiệp.

Siêu sao người Bồ Đào Nha đã giành mọi danh hiệu cao quý ở cấp CLB, vô địch EURO cùng đội tuyển quốc gia và sở hữu hàng loạt kỷ lục ghi bàn. Tuy nhiên, World Cup vẫn là mảnh ghép chưa hoàn thiện trong bức tranh huyền thoại của CR7.

Khi World Cup 2026 diễn ra, Ronaldo sẽ bước sang tuổi 41. Đây gần như chắc chắn là cơ hội cuối cùng của anh tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Dù không còn tốc độ hay khả năng bùng nổ như thời đỉnh cao, Ronaldo vẫn duy trì thể trạng đáng kinh ngạc. Kỷ luật sinh hoạt, ý chí cạnh tranh và khát khao chiến thắng giúp anh tiếp tục là đầu tàu của tuyển Bồ Đào Nha.

Đối với hàng triệu người hâm mộ, hình ảnh Ronaldo bước ra sân ở World Cup 2026 sẽ mang ý nghĩa lớn hơn kết quả thắng thua. Đó là khoảnh khắc chứng kiến một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử chuẩn bị khép lại chương cuối sự nghiệp quốc tế.

Neymar và cơ hội cuối cùng để hoàn thành sứ mệnh

Không ai đại diện cho những tiếc nuối của bóng đá Brazil rõ hơn Neymar. Trong hơn một thập kỷ qua, anh luôn được xem là niềm hy vọng lớn nhất của Selecao. Từ World Cup 2014 trên sân nhà, World Cup 2018 tại Nga cho tới Qatar 2022, Neymar đều bước vào giải đấu với tư cách ngôi sao số một của Brazil.

Nhưng số phận nhiều lần ngoảnh mặt. Những chấn thương dai dẳng, các thất bại ở thời khắc quyết định và áp lực quá lớn khiến Neymar vẫn chưa thể đưa Brazil tới chiếc cúp vàng thứ sáu.

World Cup 2026 sẽ diễn ra khi anh đã 34 tuổi. Đây có thể là cơ hội cuối cùng để Neymar hiện thực hóa giấc mơ lớn nhất sự nghiệp.

Nếu thành công, anh sẽ được nhớ đến như người kế thừa xứng đáng của những Pele, Romario hay Ronaldo "béo". Nếu thất bại, Neymar vẫn sẽ được nhắc tới như một trong những tài năng xuất chúng nhất lịch sử bóng đá Brazil nhưng thiếu một danh hiệu World Cup để hoàn thiện di sản.

Lewandowski và khát vọng vượt giới hạn của Ba Lan

Trong danh sách các huyền thoại đương đại, Robert Lewandowski có lẽ là người ít được nhắc tới nhất khi nói về World Cup.

Điều đó không xuất phát từ năng lực cá nhân, mà bởi Ba Lan chưa bao giờ là ứng cử viên vô địch thực sự.

Lewandowski đã ghi hơn 600 bàn thắng trong sự nghiệp, vô địch Bundesliga, La Liga và giành hàng loạt danh hiệu cá nhân cao quý. Thế nhưng, anh chưa từng có cơ hội cạnh tranh danh hiệu lớn cùng đội tuyển quốc gia.

World Cup 2026 sẽ là lần cuối để tiền đạo sinh năm 1988 tạo nên dấu ấn ở đấu trường danh giá nhất thế giới. Với một cầu thủ luôn được đánh giá là mẫu tiền đạo toàn diện bậc nhất thế hệ mình, đây là cơ hội cuối để viết thêm một chương đáng nhớ cho sự nghiệp lẫy lừng.

Son Heung-min và niềm tự hào của bóng đá châu Á

Trong lịch sử bóng đá châu Á hiện đại, hiếm có cầu thủ nào tạo được tầm ảnh hưởng lớn như Son Heung-min. Ngôi sao Hàn Quốc không chỉ là chân sút hàng đầu tại châu Âu mà còn là biểu tượng cho sự vươn lên của bóng đá châu Á trên bản đồ thế giới.

World Cup 2026 nhiều khả năng sẽ là lần thứ tư Son tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Sau những kỳ World Cup đáng nhớ tại Nga và Qatar, anh vẫn là niềm hy vọng số một của Hàn Quốc.

Ở tuổi 34, Son hiểu rằng cơ hội để tiếp tục dự World Cup sau năm 2026 là không nhiều. Chính vì vậy, giải đấu trên đất Bắc Mỹ sẽ mang ý nghĩa đặc biệt với thủ quân của đội tuyển xứ kim chi.

Thế hệ mới đang chờ tiếp quản

Trong khi các huyền thoại chuẩn bị bước vào những năm cuối cùng của sự nghiệp, bóng đá thế giới cũng đang chứng kiến sự nổi lên mạnh mẽ của một lớp ngôi sao mới.

Kylian Mbappe đã vô địch World Cup từ năm 19 tuổi. Jude Bellingham đang trở thành thủ lĩnh tương lai của tuyển Anh. Lamine Yamal được xem là thần đồng sáng giá nhất bóng đá châu Âu. Bên cạnh đó còn có Jamal Musiala, Florian Wirtz, Endrick hay Arda Guler.

World Cup 2026 vì thế sẽ là điểm giao thoa giữa hai thế hệ. Một bên là những huyền thoại đã tạo nên lịch sử. Bên còn lại là những gương mặt trẻ đang chuẩn bị viết nên lịch sử mới.

Và có lẽ đó chính là điều khiến World Cup 2026 trở nên đặc biệt hơn bất kỳ giải đấu nào trước đây: nơi người hâm mộ vừa được sống lại những ký ức đẹp nhất cùng Messi, Ronaldo, Neymar, Lewandowski hay Son Heung-min, vừa chứng kiến sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới trong bóng đá thế giới.