Sốc phản vệ sau bữa ăn, người bệnh thoát cửa tử nhờ cấp cứu 'giờ vàng'

Các bác sĩ khuyến cáo sốc phản vệ có thể gây tử vong trong thời gian rất ngắn nếu không được tiêm Adrenalin và cấp cứu kịp thời.

Người bệnh P.C.H có tiền sử chấn thương cột sống để lại di chứng liệt hai chi dưới, đã mở thông bàng quang trên xương mu. Sau bữa ăn, người bệnh đột ngột xuất hiện ban đỏ, ngứa toàn thân, khó thở và mệt nhiều. Các triệu chứng tiến triển nhanh khiến gia đình lập tức đưa người bệnh đi cấp cứu.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đánh giá đây là trường hợp phản vệ độ III và khẩn trương triển khai phác đồ điều trị theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Người bệnh được tiêm Adrenalin, truyền dịch, sử dụng thuốc corticoid, thuốc chống dị ứng, đồng thời thực hiện các xét nghiệm cần thiết để đánh giá toàn diện tình trạng sức khỏe và theo dõi sát diễn biến bệnh.

Người bệnh xuất hiện ban đỏ, ngứa toàn thân - Ảnh BVCC

Kết quả thăm khám và cận lâm sàng cho thấy người bệnh bị sốc phản vệ nghi do thực phẩm trên nền di chứng chấn thương cột sống, kèm tăng lipid máu và nhiễm khuẩn tiết niệu.

Sau quá trình điều trị tích cực, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt. Người bệnh tỉnh táo, hết nổi ban ngứa, giảm khó thở, các dấu hiệu sinh tồn ổn định và được xuất viện.

ThS.BS Hà Thế Linh, Phó Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ cho biết, sốc phản vệ là phản ứng dị ứng cấp tính nghiêm trọng có thể xuất hiện sau khi sử dụng thuốc, ăn thực phẩm, bị côn trùng đốt hoặc tiếp xúc với các dị nguyên khác.

Tình trạng này diễn tiến rất nhanh, ảnh hưởng đồng thời đến nhiều cơ quan như da, niêm mạc, hô hấp, tiêu hóa và tim mạch. Ở mức độ nặng - phản vệ độ III - người bệnh có thể xuất hiện nổi mề đay toàn thân, khó thở dữ dội, phù môi, lưỡi hoặc họng, đau quặn bụng, nôn, tiêu chảy, tụt huyết áp, choáng hoặc ngất.

Nếu không được xử trí ngay bằng Adrenalin và các biện pháp hồi sức theo đúng phác đồ, người bệnh có nguy cơ suy hô hấp, ngừng tuần hoàn và tử vong trong thời gian rất ngắn.

Nguyên nhân gây sốc phản vệ thường gặp gồm thuốc (kháng sinh, thuốc giảm đau, thuốc gây mê, thuốc cản quang...), thực phẩm như hải sản, trứng, sữa, đậu phộng, các loại hạt; côn trùng có nọc độc như ong, kiến; hoặc các dị nguyên khác như latex (cao su), phấn hoa, lông động vật, mỹ phẩm và một số hóa chất.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện các dấu hiệu như nổi mề đay, ban đỏ, ngứa toàn thân, khó thở, khò khè, tức ngực, phù môi hoặc lưỡi, chóng mặt, tụt huyết áp hay ngất sau khi tiếp xúc với các yếu tố nghi ngờ, người dân cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất. Việc chậm trễ dù chỉ trong vài phút có thể khiến tình trạng diễn biến nặng và đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Người có tiền sử dị ứng với thuốc, thực phẩm hoặc côn trùng đốt cần thông báo với nhân viên y tế mỗi khi khám, điều trị và hạn chế tiếp xúc với các dị nguyên đã biết.

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