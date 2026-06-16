Người cũ Nam Định trở thành HLV trưởng Tunisia ở World Cup 2026

Tunisia xác nhận Herve Renard trở thành tân HLV trưởng, và ông ngay lập tức sang Mexico để kịp chỉ đạo đội thi đấu World Cup 2026.

Một trong những câu chuyện điên rồ nhất ở giai đoạn đầu World Cup 2026 dường như đã đi đến hồi kết.

Sau khi sa thải HLV Sabri Lamouchi vì thất bại nặng nề 1-5 trước Thụy Điển ở trận ra quân, Tunisia đã bổ nhiệm Herve Renard – từng dẫn Nam Định năm 2004 – làm người thay thế ngay lập tức.

HLV Herve Renard dẫn Tunisia. Ảnh: FTF

Nhiệm vụ của chiến lược gia người Pháp là tiếp quản đội tuyển Bắc Phi và cố gắng cứu vãn cơ hội đi tiếp trong hai trận còn lại của vòng bảng.

Renard từng trải qua hoàn cảnh tương tự khi bị sa thải khỏi ghế HLV trưởng Saudi Arabia chỉ chưa đầy hai tháng trước khi World Cup khởi tranh.

Tuy nhiên, theo một kịch bản đầy bất ngờ, ông vẫn góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Nhà cầm quân 57 tuổi đã bay tới Mexico và sẽ bắt đầu chỉ đạo các buổi tập từ ngày mai.

Phía trước Tunisia là thử thách cực kỳ khó khăn. Họ buộc phải giành những kết quả tích cực trước Hà Lan và Nhật Bản nếu muốn nuôi hy vọng giành vé vào vòng 1/16.

Đây đều là những đối thủ được đánh giá mạnh hơn và đang cạnh tranh quyết liệt sau khi hòa nhau ở lượt trận đầu tiên.

Việc Renard cập bến cũng làm lộ ra nhiều vấn đề nội bộ của bóng đá Tunisia.

Theo truyền thông nước này, LĐBĐ Tunisia coi thất bại 1-5 trước Thụy Điển là một sự sỉ nhục và quyết định sa thải Lamouchi ngay giữa World Cup. Đây là sự kiện cực kỳ ít gặp, mới chỉ xảy ra 3 lần trong lịch sử giải đấu và đã 28 năm rồi mới tái diễn.

Các nguồn tin cũng cho biết sự cấp bách của tình hình khiến Tunisia phải trả cho Renard mức lương cao hơn đáng kể so với dự kiến.

Ngoài ra, tân HLV trưởng được cho là khá bất ngờ khi xem danh sách triệu tập hiện tại, đồng thời không hiểu vì sao một số cầu thủ lại được trao quá ít cơ hội thi đấu dưới thời người tiền nhiệm.