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[GALLERY] Nissan NX7 lộ diện - SUV thuần điện giá rẻ lăn bánh hơn 600 km

Số hóa - Xe

[GALLERY] Nissan NX7 lộ diện - SUV thuần điện giá rẻ lăn bánh hơn 600 km

Nissan vừa công bố những hình ảnh chính thức đầu tiên của NX7, đây là mẫu SUV thuần điện hoàn toàn mới được phát triển thông qua liên doanh Dongfeng Nissan.

Thanh Nguyễn
Nissan NX7 mới đây đã chính thức lộ diện. Hiện Nissan chưa công bố đầy đủ thông số kỹ thuật của NX7. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin, mẫu SUV này nhiều khả năng sẽ chia sẻ nền tảng và hệ truyền động với Nissan N7 – mẫu sedan điện thuộc phân khúc C đang được bán tại Trung Quốc.
Nissan NX7 mới đây đã chính thức lộ diện. Hiện Nissan chưa công bố đầy đủ thông số kỹ thuật của NX7. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin, mẫu SUV này nhiều khả năng sẽ chia sẻ nền tảng và hệ truyền động với Nissan N7 – mẫu sedan điện thuộc phân khúc C đang được bán tại Trung Quốc.
Nếu sử dụng chung cấu hình với N7, Nissan NX7 sẽ được trang bị mô-tơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu (PMS) dẫn động cầu trước, cho công suất tối đa 272 mã lực và mô-men xoắn cực đại 305 Nm.
Nếu sử dụng chung cấu hình với N7, Nissan NX7 sẽ được trang bị mô-tơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu (PMS) dẫn động cầu trước, cho công suất tối đa 272 mã lực và mô-men xoắn cực đại 305 Nm.
Nguồn điện được cung cấp bởi bộ pin LFP dung lượng 73 kWh, hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 140 kW. Theo chu trình thử nghiệm CLTC, xe có thể di chuyển tối đa 625–635 km sau mỗi lần sạc đầy.
Nguồn điện được cung cấp bởi bộ pin LFP dung lượng 73 kWh, hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 140 kW. Theo chu trình thử nghiệm CLTC, xe có thể di chuyển tối đa 625–635 km sau mỗi lần sạc đầy.
Về kích thước, giới truyền thông Thái Lan nhận định mẫu xe Nissan NX7 thuần điện hoàn toàn mới này sẽ nằm giữa Ariya và NX8 trong danh mục SUV của hãng.
Về kích thước, giới truyền thông Thái Lan nhận định mẫu xe Nissan NX7 thuần điện hoàn toàn mới này sẽ nằm giữa Ariya và NX8 trong danh mục SUV của hãng.
Cụ thể, Ariya hiện có kích thước dài 4.603 mm, rộng 1.900 mm, cao 1.658 mm và chiều dài cơ sở 2.775 mm, trong khi NX8 sở hữu thông số tương ứng là 4.870 x 1.920 x 1.680 mm cùng trục cơ sở 2.917 mm.
Cụ thể, Ariya hiện có kích thước dài 4.603 mm, rộng 1.900 mm, cao 1.658 mm và chiều dài cơ sở 2.775 mm, trong khi NX8 sở hữu thông số tương ứng là 4.870 x 1.920 x 1.680 mm cùng trục cơ sở 2.917 mm.
Mẫu xe này còn trang bị cảm biến LiDAR đặt trên mái cùng hệ thống cảm biến tích hợp ở gương chiếu hậu, dấu hiệu cho thấy sự xuất hiện của gói công nghệ hỗ trợ lái nâng cao (ADAS). Xe sở hữu nắp capo với các đường dập nổi thể thao và giá nóc trên mui dạng mỏng.
Mẫu xe này còn trang bị cảm biến LiDAR đặt trên mái cùng hệ thống cảm biến tích hợp ở gương chiếu hậu, dấu hiệu cho thấy sự xuất hiện của gói công nghệ hỗ trợ lái nâng cao (ADAS). Xe sở hữu nắp capo với các đường dập nổi thể thao và giá nóc trên mui dạng mỏng.
Dongfeng Nissan hiện chưa công bố thời điểm ra mắt chính thức cũng như thông số kỹ thuật chi tiết của NX7. Tuy nhiên, hãng xác nhận mẫu SUV sẽ sớm được giới thiệu tại Trung Quốc.
Dongfeng Nissan hiện chưa công bố thời điểm ra mắt chính thức cũng như thông số kỹ thuật chi tiết của NX7. Tuy nhiên, hãng xác nhận mẫu SUV sẽ sớm được giới thiệu tại Trung Quốc.
Hiện giá bán của xe chưa được tiết lộ, nhưng theo định vị sản phẩm, NX7 sẽ có mức giá thấp hơn NX8, mẫu SUV hiện được bán với giá khởi điểm 149.900 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 22.200 USD).
Hiện giá bán của xe chưa được tiết lộ, nhưng theo định vị sản phẩm, NX7 sẽ có mức giá thấp hơn NX8, mẫu SUV hiện được bán với giá khởi điểm 149.900 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 22.200 USD).
Video: Xem chi tiết mẫu xe sedan Nissan N7 thuần điện mới.
Thanh Nguyễn
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