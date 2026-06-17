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Thể thao

Dự đoán Áo vs Jordan: Đại diện châu Âu hướng đến chiến thắng đầu tay

Áo được đánh giá cao hơn Jordan ở trận ra quân bảng J World Cup 2026 nhờ sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải hàng đầu châu Âu.

Thiên Anh

Sau trận đấu giữa Argentina và Algeria, bảng J World Cup 2026 tiếp tục chứng kiến màn so tài giữa Áo và Jordan trên sân San Francisco Bay Arena Stadium. Đây được xem là cơ hội thuận lợi để đại diện châu Âu giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân, qua đó tạo lợi thế trong cuộc đua cạnh tranh tấm vé vào vòng knock-out.

Tuy nhiên, Jordan không phải đối thủ dễ bị xem thường. Đội bóng Tây Á đã cho thấy sự tiến bộ mạnh mẽ trong những năm gần đây và từng tạo dấu ấn lớn tại đấu trường châu lục.

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Áo vs Jordan

Bảng đấu: Bảng J World Cup 2026

Địa điểm: San Francisco Bay Arena Stadium (San Francisco Bay Area)

Thời gian: 11h00 ngày 17/06/2026

Áo sở hữu đội hình chất lượng và giàu kinh nghiệm

Dưới sự dẫn dắt của HLV Ralf Rangnick, đội tuyển Áo đã có những bước tiến đáng kể trong những năm gần đây.

Đội bóng Trung Âu sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải vô địch hàng đầu châu Âu. Nổi bật nhất là đội trưởng David Alaba, thủ lĩnh giàu kinh nghiệm từng nhiều năm chinh chiến ở đẳng cấp cao nhất.

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Áo sở hữu đội hình chất lượng và giàu kinh nghiệm

Bên cạnh đó, Marcel Sabitzer vẫn là bộ não ở tuyến giữa với khả năng điều tiết và tung ra những đường chuyền quyết định. Trên hàng công, Michael Gregoritsch, Christoph Baumgartner và Marko Arnautovic mang đến nhiều phương án tấn công đa dạng.

Điểm mạnh của Áo nằm ở khả năng tổ chức lối chơi, nền tảng thể lực tốt và tính kỷ luật chiến thuật cao. Đây cũng là đội bóng thường gây nhiều khó khăn cho các đối thủ mạnh tại các giải đấu lớn.

Jordan viết tiếp câu chuyện cổ tích

Jordan đang trải qua giai đoạn thành công nhất trong lịch sử bóng đá nước này sau khi liên tiếp tạo dấu ấn tại đấu trường châu Á.

Đội bóng Tây Á sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng như Musa Al-Taamari, Yazan Al-Naimat, Mahmoud Al-Mardi và Nizar Al-Rashdan.

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Jordan viết tiếp câu chuyện cổ tích

Trong đó, Musa Al-Taamari là ngôi sao nổi bật nhất nhờ tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến ở hành lang cánh. Tiền đạo Yazan Al-Naimat cũng là mũi nhọn đáng chú ý với khả năng dứt điểm hiệu quả.

Điểm mạnh của Jordan nằm ở tinh thần thi đấu, sự gắn kết và những pha phản công tốc độ. Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất của đội bóng này là chiều sâu đội hình và kinh nghiệm thi đấu trước các đối thủ châu Âu hàng đầu.

Dự kiến đội hình ra sân

Áo (4-2-3-1)

Alexander Schlager; Stefan Posch, Kevin Danso, David Alaba, Phillipp Mwene; Konrad Laimer, Nicolas Seiwald; Christoph Baumgartner, Marcel Sabitzer, Romano Schmid; Marko Arnautovic.

Jordan (4-3-3)

Yazeed Abu Laila; Ehsan Haddad, Abdallah Nasib, Yazan Al-Arab, Mohammad Abu Hasheesh; Nizar Al-Rashdan, Noor Al-Rawabdeh, Mahmoud Al-Mardi; Musa Al-Taamari, Yazan Al-Naimat, Ali Olwan.

Dự đoán kết quả

Jordan nhiều khả năng sẽ nhập cuộc với lối chơi phòng ngự phản công nhằm hạn chế sức mạnh của đối thủ.

Trong khi đó, Áo được dự báo sẽ kiểm soát thế trận nhờ chất lượng tuyến giữa cùng khả năng tổ chức bài bản dưới thời HLV Ralf Rangnick.

Nếu Sabitzer và Baumgartner chơi đúng phong độ, đại diện châu Âu hoàn toàn đủ sức tạo ra khác biệt trước hàng phòng ngự Jordan.

Dự đoán tỷ số

Áo 2-0 Jordan

Tỷ lệ dự đoán

Áo thắng: 65%

Hòa: 22%

Jordan thắng: 13%

Một chiến thắng trong ngày ra quân sẽ giúp Áo tạo lợi thế lớn trước khi bước vào những trận đấu khó khăn hơn với Argentina và Algeria tại bảng J.

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