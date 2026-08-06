8 tháng liệt giường sau sinh vì khối u chèn ép tủy cổ bị bỏ sót

Các bác sĩ cảnh báo không nên chủ quan với tình trạng đau cổ, tê bì, yếu chi sau sinh vì có thể là dấu hiệu bệnh lý tủy sống nguy hiểm cần được phát hiện sớm.

Từng nghĩ sẽ phải sống cả đời trên giường bệnh sau khi sinh con thứ 5, chị N. (39 tuổi, quốc tịch Lào) đã có thể tự đứng dậy và tập đi nhờ ca vi phẫu giải ép tủy cổ tại Bệnh viện Bạch Mai.

Tưởng liệt cả đời vì khối u tủy cổ bị bỏ sót

Bi kịch của người phụ nữ bắt đầu ngay sau lần sinh con thứ 5. Ban đầu, chị xuất hiện tình trạng yếu hai chân, sau đó nhanh chóng tiến triển thành liệt hoàn toàn hai chi dưới, mất cảm giác từ ngực trở xuống và mất kiểm soát đại, tiểu tiện. Mọi sinh hoạt đều phải phụ thuộc hoàn toàn vào người thân.

Trong suốt 8 tháng, gia đình đã bán gần hết tài sản đưa chị điều trị tại nhiều cơ sở y tế ở Lào nhưng không còn hy vọng. Nhờ sự động viên của một người Việt Nam đang làm việc tại Lào, hai vợ chồng quyết định bán nốt 7 con bò cuối cùng, gom khoảng 50 triệu đồng sang Việt Nam điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai.

Các bác sĩ chúc mừng người bệnh - Ảnh BVCC

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cột sống cổ cho thấy, người bệnh có khối u bao dây thần kinh (Schwannoma) kích thước gần 4 cm, rộng khoảng 1,5 cm nằm trong ống sống từ C5 đến C7, chèn ép nghiêm trọng tủy sống, gây phù tủy tiến triển và đã xuất hiện vùng hoại tử ở trung tâm.

TS.BS Nguyễn Văn Trung, Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình và Cột sống, đây là trường hợp hiếm gặp khi khối u vùng tủy cổ chỉ biểu hiện rõ sau sinh.

Ông cho biết có ba cơ chế chính khiến bệnh bùng phát trong thai kỳ và sau sinh, gồm: thể tích tuần hoàn và áp lực tĩnh mạch tăng làm tủy sống phù nề; áp lực rặn trong quá trình chuyển dạ làm tăng áp lực trong ống sống; cùng với sự thay đổi nội tiết có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của khối u.

"Bệnh viện từng điều trị nhiều trường hợp u trong ống sống, nhưng đây là lần đầu gặp khối u Schwannoma lớn ở tủy cổ với thời gian chèn ép kéo dài tới 8 tháng sau sinh. Nguy cơ để lại tổn thương thần kinh vĩnh viễn là rất cao", TS.BS Nguyễn Văn Trung cho biết.

Bệnh nhân tập đi sau 8 tháng liệt - Ảnh BVCC

Ca vi phẫu đòi hỏi độ chính xác từng milimet

BSCKII Nguyễn Đức Hoàng, Phó Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình và Cột sống - phẫu thuật viên chính cho biết, khó khăn lớn nhất không nằm ở kích thước khối u mà ở tình trạng tủy sống đã bị chèn ép trong thời gian dài.

"Tủy cổ phù nề và rất nhạy cảm. Chỉ một rung động hoặc thao tác thiếu chính xác dưới kính hiển vi cũng có thể gây tổn thương thần kinh không thể hồi phục", bác sĩ chia sẻ.

Toàn bộ ca mổ được thực hiện dưới kính vi phẫu. Ê-kíp tiến hành mở giải ép ống sống, bóc tách khối u từng phần trong không gian rất hẹp, đồng thời bảo tồn tối đa các mạch máu nuôi tủy và các rễ thần kinh. Sau khi lấy trọn khối u, các bác sĩ khâu phục hồi màng tủy nhằm hạn chế nguy cơ rò dịch não tủy.

Dù xác định quá trình hồi phục sẽ kéo dài do tủy sống bị chèn ép suốt 8 tháng, kết quả sau phẫu thuật vượt ngoài mong đợi. Chỉ sau 48 giờ, người bệnh đã có thể tự nhấc và cử động hai chân, cơ lực cải thiện từ gần như bằng 0 lên mức 3-4. Một tuần sau, chị được rút sonde tiểu, khôi phục hoàn toàn khả năng tự chủ đại, tiểu tiện và hiện đã có thể tự đứng, tập đi.

"Điều hạnh phúc nhất với chúng tôi không chỉ là hoàn thành một ca mổ khó, mà là nhìn thấy người bệnh lấy lại khả năng tự chăm sóc bản thân và trở về với gia đình", BSCKII Nguyễn Đức Hoàng chia sẻ.

Qua người phiên dịch, chị N. xúc động cho biết trước đây từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể đứng dậy. "Giờ tôi đã tự đi lại được. Gia đình ở quê nhà khi biết tin đều bật khóc. Tôi xin cảm ơn các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai và những người đã giúp đỡ gia đình tôi", chị nói.

Đừng chủ quan với triệu chứng sau sinh Theo BSCKII Nguyễn Đức Hoàng, không phải mọi biểu hiện đau cổ, tê bì tay chân hoặc yếu chi sau sinh đều là thay đổi sinh lý thông thường. Người bệnh cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa thần kinh - cột sống để được thăm khám sớm nếu xuất hiện các dấu hiệu như: - Đau cổ kéo dài, tăng dần. -Tê bì hoặc yếu tay, chân. - Đi lại mất thăng bằng. - Mất cảm giác ở thân mình hoặc chân. - Rối loạn đại, tiểu tiện. Việc phát hiện và can thiệp kịp thời có ý nghĩa quyết định trong bảo tồn chức năng tủy sống, hạn chế nguy cơ tổn thương thần kinh không hồi phục và tránh tàn phế.

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