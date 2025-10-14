Hà Nội

Xã hội

Vụ nghi bố ôm 2 con nhảy cầu, xót xa người mẹ quỳ gối chờ tin con

Trước khi nghi ngờ xảy ra sự việc bố ôm hai con nhỏ nhảy cầu, hai vợ chồng anh D. đã xảy ra mâu thuẫn. Người đàn ông này từng nhiều lần dọa tự tử.

Theo Thiện Lương/Vietnamnet

Chiều 14/10, đại diện UBND xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An, cho biết, đến 17h chiều cùng ngày, sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng ở tỉnh Nghệ An và đội thiện nguyện vẫn chưa tìm thấy 3 bố con anh Võ Văn D. (SN 1993, trú thôn 6, xã Kim Liên) nghi nhảy cầu tự tử.

Cũng trong ngày 14/10, người thân của nạn nhân cũng có mặt tại hiện trường để phối hợp với lực lượng chức năng tìm kiếm. Chị Y. (mẹ của hai đứa trẻ) ngồi trên thuyền cùng lực lượng cứu hộ đi khắp khu vực sông Lam để tìm kiếm chồng và hai con nhưng vẫn chưa thấy tung tích.

2-8373.jpg
Hình ảnh chị Y. cầm hương, mang theo đồ dùng của con ngồi trên thuyền tìm kiếm 3 bố con. Ảnh: DNQ

Đến khoảng 16h cùng ngày, chị Y. kiệt sức, quỳ gối bên bờ sông, gọi tên hai con gái trong vô vọng.

Phó trưởng thôn 6, xã Kim Liên cho biết, trong thời gian đi làm ở nước ngoài, anh D. và vợ là chị Y. quen biết, kết hôn và sinh được hai người con là Võ Hạ B. (5 tuổi) và Võ Gia T. (4 tuổi).

3-6842.jpg
Hình ảnh chị Y. quỳ lạy, cầu nguyện bên bờ sông cầu mong hai con trở về. Ảnh: DNQ

Trước khi bị nghi ôm hai con nhảy cầu Bến Thuỷ tự tử, anh D. thường xuyên mâu thuẫn với vợ. Hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, nên sống ly thân nhiều tháng nay. Chị Y. đưa con về sống ở nhà ngoại, sau đó, người chồng đến nhà ngoại và đưa hai con về.

Cũng theo vị này, chiều hôm xảy ra sự việc, D. đến trường xin phép cô giáo đón 2 con về sớm hơn và gọi cho vợ thông báo về việc ôm hai con nhảy cầu tự tử.

"Trước đó, người này đã gửi hơn 9 triệu đồng cho một người thân nói là để lo tang sự và gọi điện, gửi định vị cho vợ báo vị trí mình nhảy xuống. Sau khi người thân theo định vị đến cầu Bến Thuỷ, thì người này được cho là đã nhảy cầu và để lại xe máy cùng cặp sách của hai con tại hiện trường. Trước đó, anh D. cũng nhiều lần doạ sẽ tự tử. Sự việc thật đau lòng nếu đúng là hai con nhỏ bị bố ôm nhảy xuống dòng sông lạnh lẽo", đại diện thôn 6, xã Kim Liên thông tin thêm.

4-4411.jpg
Hàng trăm người dân tập trung theo dõi sự việc. Ảnh: DNQ

Như VietNamNet đã đưa tin, khoảng 22h đêm 13/10, người dân qua cầu Bến Thủy phát hiện một người đàn ông cùng hai con nhỏ. Ít phút sau, cả 3 người đột ngột biến mất. Tại vị trí 3 bố con đứng, người dân phát hiện một chiếc xe máy cùng 2 chiếc cặp sách bị bỏ lại, liền trình báo sự việc cho chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, Công an phường Trường Vinh đã nhanh chóng cử lực lượng có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An xuyên đêm tìm kiếm 3 bố con trên sông Lam.

vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/vu-nghi-bo-om-2-con-nhay-cau-that-long-canh-me-tre-quy-goi-cho-tin-con-ben-song-2452700.html
