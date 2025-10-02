Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Tìm thấy thi thể người đàn ông nghi nhảy cầu Đông Hà tự tử

Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy thi thể người đàn ông nghi nhảy cầu Đồng Hà tự tử.

Hạo Nhiên

Ngày 2/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa tìm thấy thi thể anh N.Đ.P. (SN 1983, trú khu phố Tây Trì, phường Đông Hà) trên sông Hiếu.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 30/9, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH nhận được tin báo có người nhảy cầu Đông Hà nên huy động 17 cán bộ chiến sĩ cùng các thiết bị, phương tiện chuyên dụng tổ chức tìm kiếm.

tim-thay-thi-the-nguoi-dan-ong-tren-song-hieu-1759382499362196369895.jpg
Thi thể anh P. được lực lượng chức năng tìm thấy.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của mưa bão, nước sông dâng cao, chảy xiết nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Đến sáng 2/10, lực lượng chức năng cùng người dân tiếp tục mở rộng tìm kiếm, phát hiện thi thể anh P. cách cầu Đông Hà khoảng 700m về phía hạ lưu và đưa vào bờ.

Hiện, thi thể nạn nhân đã được lực lượng chức năng bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

>>> Mời độc giả xem thêm video phát hiện thi thể người đàn ông trên sông Tô Lịch:

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
#Tự tử #Cầu Đông Hà #Quảng Trị #sông Hiếu #tìm kiếm

Bài liên quan

Xã hội

Tìm thấy thêm một thi thể ngư dân mất ở Quảng Trị

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện thêm 1 nạn nhân trong vụ 2 tàu cá gặp nạn trong bão số 10.

Chiều 30/9, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện thêm nạn nhân là thuyền viên mất tích trong vụ chìm tàu cá tối 28/9.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là anh N.T.S (SN 1986) quê tại xã Diễn Châu (Nghệ An).

Xem chi tiết

Xã hội

Phát hiện thi thể trôi dạt vào bờ biển Cửa Tùng

Phát hiện thi thể thiếu niên trôi dạt vào bờ biển Cửa Tùng (Quảng Trị), người dân địa phương đã cấp báo chính quyền địa phương.

Ngày 29/9, Đồn Biên phòng Cửa Tùng (Quảng Trị) cho biết, người dân địa phương vừa phát hiện thi thể đàn ông trôi dạt vào bờ biển.

Được biết, vị trí thi thể nằm giữa bờ kè trụ sở Đồn Biên phòng Cửa Tùng với nhà hàng Eo Biển Xanh (xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị), mặc áo đen, quần sọc màu cà phê.

Xem chi tiết

Xã hội

Phát hiện thi thể người đàn ông dưới sông Trí

Người dân địa phương phát hiện thi thể người đàn ông trôi trên sông Trí (Hà Tĩnh), nên đã cấp báo chính quyền địa phương.

Khoảng 8h20 ngày 22/9, Công an phường Sông Trí (Hà Tĩnh) nhận được tin báo từ người dân về việc phát hiện thi thể một người đàn ông dưới lòng sông Trí.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường tiến hành trục vớt nạn nhân.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới