Tìm thấy thi thể người đàn ông nghi nhảy cầu Đông Hà tự tử

Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy thi thể người đàn ông nghi nhảy cầu Đồng Hà tự tử.

Ngày 2/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa tìm thấy thi thể anh N.Đ.P. (SN 1983, trú khu phố Tây Trì, phường Đông Hà) trên sông Hiếu.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 30/9, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH nhận được tin báo có người nhảy cầu Đông Hà nên huy động 17 cán bộ chiến sĩ cùng các thiết bị, phương tiện chuyên dụng tổ chức tìm kiếm.

Thi thể anh P. được lực lượng chức năng tìm thấy.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của mưa bão, nước sông dâng cao, chảy xiết nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Đến sáng 2/10, lực lượng chức năng cùng người dân tiếp tục mở rộng tìm kiếm, phát hiện thi thể anh P. cách cầu Đông Hà khoảng 700m về phía hạ lưu và đưa vào bờ.

Hiện, thi thể nạn nhân đã được lực lượng chức năng bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

