Xã hội

Chồng sát hại vợ con rồi nhảy sông Hồng tự tử ở Phú Thọ

Do mâu thuẫn gia đình, Nguyễn Xuân Sơn đã dùng dao chém nhiều nhát vào đầu, cổ chị N.T.P. và cháu N.T.Đ. (con riêng chị P.) tử vong tại chỗ rồi nhảy sông tự tử.

Gia Đạt

Ngày 8/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết trên báo Công an nhân dân, lực lượng Cảnh sát hình sự đang tiến hành điều tra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Vĩnh Chân, tỉnh Phú Thọ.

capture-9173.png
Hiện trường nơi xảy ra vụ án.

Theo thông tin trên báo Người lao động, khoảng 14h ngày 7/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ nhận được tin báo của Công an xã Vĩnh Chân về việc tại nhà của Nguyễn Xuân Sơn (SN 1983, thuộc khu 13 xã Vĩnh Chân), do mâu thuẫn Sơn dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu, cổ chị N.T.P. (SN 1993, là vợ của Sơn) và cháu N.T.Đ. (SN 2017, là con riêng của chị P.) khiến chị P. và cháu Đ. tử vong.

screenshot-17598973421.jpg
Đối tượng Nguyễn Xuân Sơn.

Sau khi gây án, Sơn bỏ chạy ra ven sông Hồng để lại hung khí, rồi nhảy xuống sông tự tử. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai nhân chứng. Đồng thời thành lập các tổ công tác chốt chặn, truy tìm Sơn.

Đến 17h cùng ngày, thi thể Sơn được tìm thấy tại khu vực ven sông Hồng thuộc khu 13, xã Vĩnh Chân. Được biết, Sơn và chị P. làm công nhân, hai người về ở với nhau từ năm 2022.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video: Cảnh báo nguy hiểm thả diều gần đường dây điện

Nguồn: ĐTHĐT.
#bạo lực gia đình #Phú Thọ #giết người #tự tử #xã hội

