Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Kịp thời cứu một phụ nữ có ý định tự tử do mâu thuẫn tình cảm với bạn trai

Do chị N.T.T mâu thuẫn tình cảm với bạn trai nên đã dùng dao tem tự gây thương tích nhiều nhát vào tay rồi bỏ đi ra cầu Chàm với ý định tự tử.

Gia Đạt

Ngày 11/10, Công an xã Tiên Lãng, TP Hải Phòng cho biết đã kịp thời cứu một phụ nữ có ý định tự tử. Theo đó, hồi 21h30 ngày 10/10/2025, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại tuyến đường 25 địa bàn xã Tiên Lãng, Hải Phòng, Tổ công tác HP22 - Công an xã Tiên Lãng phát hiện một phụ nữ đang đứng trên cầu thôn Chàm có biểu hiện bất thường, nghi chuẩn bị nhảy xuống kênh thủy nông để tự tử.

9ff5eae0eaa903f75ab8.jpg
Lực lượng Công an kịp thời ngăn chặn, đưa nạn nhân đến nơi an toàn.

Trên cánh tay trái của người này có nhiều vết cắt sâu, chảy máu nhiều. Tổ công tác đã nhanh chóng tiếp cận, kịp thời ngăn chặn hành vi tự tử, đồng thời tiến hành xác minh nhanh thông tin. Qua đó được xác định là chị N.T.T (SN 1993, trú tại xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai, hiện tạm trú tại phường Sơn Nam, tỉnh Bắc Ninh).

Bước đầu xác định, nguyên nhân dẫn đến hành động dại dột là do chị N.T.T mâu thuẫn tình cảm với bạn trai nên đã dùng dao tem tự gây thương tích nhiều nhát vào tay rồi bỏ đi ra cầu Chàm với ý định tự tử.

Nhờ tinh thần trách nhiệm và sự can thiệp kịp thời của Tổ công tác HP22 - Công an xã Tiên Lãng, chị N.T.T đã được cứu kịp thời, đồng thời được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Tiên Lãng để sơ cứu, khâu vết thương và chăm sóc sức khỏe.

Hiện, sức khỏe và tâm lý của chị T đã ổn định, đang tích cực phối hợp với cơ sở y tế để điều trị, phục hồi.

>>> Xem thêm video: Giải cứu được nhiều bé gái dưới 16 tuổi bị mua bán

Nguồn: ĐTHĐT.
#tự tử #mâu thuẫn tình cảm #cầu Chàm #cứu người #can thiệp khẩn cấp

Bài liên quan

Xã hội

Cận cảnh dàn xe đặc chủng của công an giải cứu người dân Hà Nội bị ngập lụt

3 chiếc xe đặc chủng lội nước của lực lượng Công an đã đến hai xã Trung Giã và Đa Phúc để giải cứu người dân ngoại thành Hà Nội đang bị lũ lụt bao vây.

1.jpg
Ngày 10/10, dàn xe đặc chủng của Công an Hà Nội xuất hiện tại hai xã Trung Giã và Đa Phúc, nơi đang bị nước lũ cô lập để cứu trợ người dân.
2.jpg
Tính từ đêm 8 và 9/10, vẫn còn hàng nghìn hộ dân ở hai xã trên chưa kịp được sơ tán, trong khi mực nước lũ rút rất chậm. Nhiều nơi bị chia cắt, ngập sâu 1,5m, khiến phương tiện vận tải, kể cả phương tiện cỡ lớn cũng không thể di chuyển.
Xem chi tiết

Xã hội

Giải cứu 2 du khách Hà Lan đi lạc vào rừng sâu ở Quảng Trị

Trong lúc khám phá thiên nhiên tại xã Cồn Tiên (Quảng Trị), 2 du khách Hà Lan không may đi lạc vào rừng sâu giữa trời mưa lớn.

Ngày 8/10, thông tin từ Công an xã Cồn Tiên (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với người dân giải cứu 2 du khách mang quốc tịch Hà Lan đi lạc vào rừng sâu.

Trước đó, chiều tối 6/10, hai du khách người Hà Lan trong khi đi xe mô tô khám phá cảnh quan thiên nhiên ở xã Cồn Tiên (tỉnh Quảng Trị) đã đi lạc vào khu vực rừng sâu. Lúc này, trời đổ mưa lớn, đường lầy lội, khu vực du khách bị lạc không có sóng điện thoại, khiến việc liên lạc và định vị gặp nhiều khó khăn.

Xem chi tiết

Xã hội

Công an Bắc Ninh giải cứu người dân khỏi nước lũ

Công an tỉnh Bắc Ninh đã huy động lực lượng xuyên đêm ứng phó, triển khai ứng trực tại các điểm xung yếu để bảo vệ an toàn cho người dân và tài sản.

1.jpg
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, từ đêm 6/10 đến sáng 7/10, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có mưa to và dông, gây ngập úng ở một số địa phương. Lượng mưa tính từ 1h ngày 6/10 đến 1h ngày 7/10 phổ biến từ 40 - 80 mm, có nơi cao hơn.
2-4813.jpg
Mưa lớn còn gây ngập lụt, cô lập nhiều nơi trên địa bàn Bắc Ninh, đặc biệt là ở các xã vùng cao như: Sơn Động, Dương Hưu, Đèo Gia. Trên Sông Cầu, sông Thương có mực nước dao động quanh báo động I, riêng Trạm Cầu Sơn và Đáp Cầu có thời điểm vượt báo động I.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới