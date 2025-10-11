Kịp thời cứu một phụ nữ có ý định tự tử do mâu thuẫn tình cảm với bạn trai

Do chị N.T.T mâu thuẫn tình cảm với bạn trai nên đã dùng dao tem tự gây thương tích nhiều nhát vào tay rồi bỏ đi ra cầu Chàm với ý định tự tử.

Ngày 11/10, Công an xã Tiên Lãng, TP Hải Phòng cho biết đã kịp thời cứu một phụ nữ có ý định tự tử. Theo đó, hồi 21h30 ngày 10/10/2025, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại tuyến đường 25 địa bàn xã Tiên Lãng, Hải Phòng, Tổ công tác HP22 - Công an xã Tiên Lãng phát hiện một phụ nữ đang đứng trên cầu thôn Chàm có biểu hiện bất thường, nghi chuẩn bị nhảy xuống kênh thủy nông để tự tử.

Lực lượng Công an kịp thời ngăn chặn, đưa nạn nhân đến nơi an toàn.

Trên cánh tay trái của người này có nhiều vết cắt sâu, chảy máu nhiều. Tổ công tác đã nhanh chóng tiếp cận, kịp thời ngăn chặn hành vi tự tử, đồng thời tiến hành xác minh nhanh thông tin. Qua đó được xác định là chị N.T.T (SN 1993, trú tại xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai, hiện tạm trú tại phường Sơn Nam, tỉnh Bắc Ninh).

Bước đầu xác định, nguyên nhân dẫn đến hành động dại dột là do chị N.T.T mâu thuẫn tình cảm với bạn trai nên đã dùng dao tem tự gây thương tích nhiều nhát vào tay rồi bỏ đi ra cầu Chàm với ý định tự tử.

Nhờ tinh thần trách nhiệm và sự can thiệp kịp thời của Tổ công tác HP22 - Công an xã Tiên Lãng, chị N.T.T đã được cứu kịp thời, đồng thời được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Tiên Lãng để sơ cứu, khâu vết thương và chăm sóc sức khỏe.

Hiện, sức khỏe và tâm lý của chị T đã ổn định, đang tích cực phối hợp với cơ sở y tế để điều trị, phục hồi.

