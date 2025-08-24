Hà Nội

Xã hội

Vụ anh rể phá vườn cây của em vợ, nạn nhân kháng cáo vì án tuyên nhẹ

Trước đó, TAND khu vực 10 - tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt ông Đặng Văn Thêm 2 năm 9 tháng tù về tội "Hủy hoại tài sản", buộc bồi thường 183 triệu cho bà G.P.T.

Hà Ngọc Chính- H. Đại

Ngày 24/8, bà G.P.T (38 tuổi, trú tại xã Hra, tỉnh Gia Lai) cho biết, đã gửi đơn đến TAND tỉnh Gia Lai kháng cáo bản án sơ thẩm mà tòa đã tuyên phạt đối với anh rể là ông Đặng Văn Thêm (trú xã Hra).

Lý do kháng cáo vì bà G.PT cho rằng, số tiền mà tòa buộc ông Thêm bồi thường quá ít nên đã kháng cáo, yêu cầu tăng mức bồi thường.

dt.jpg
Bị cáo Đặng Văn Thêm (trú xã Hra, tỉnh Gia Lai). Ảnh ĐVCC

Theo kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Mang Yang (cũ), kết luận số tài sản bị thiệt hại trên 183 triệu đồng. Tòa án cấp sơ thẩm đã căn cứ vào kết luận trên và buộc ông Thêm phải bồi thường cho nạn nhân số tiền như giám định.

Bị hại cho rằng việc anh rể đã phá hoại vườn cây, gây thiệt hại nặng nề nhưng bản án tuyên quá nhẹ nên quyết định kháng cáo.

pha-hoai-03.jpg
Đặng Văn Thêm (trú xã Hra) bị CA dẫn giải đến vườn cây bị chặt phá. Ảnh ĐVCC

Bà G.P.T cho biết, số tiền bồi thường là quá ít và đã yêu cầu người anh rể phải bồi thường số tiền là 1,08 tỷ đồng. Đây là số tiền thiệt hại về vườn cây, tiền bị thất thu trong 5 năm tới và tiền đầu tư mua cây giống, phân bón, công trồng và chăm sóc để có nguồn thu trở lại. Vả lại hoàn cảnh gia đình bà khó khăn, phải nuôi con nhỏ ăn học, trong khi thu nhập chỉ trông chờ vào vườn cây.

Tuy nhiên, ông Thêm không đồng ý bồi thường số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Gia Lai: Bắt giữ anh rể phá hoại vườn cây nhà em vợ

Chiều 16/2, Công an huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) thông tin, đã xác định được thủ phạm chặt phá vườn cà phê tại xã Đăk Ta Ley và tiến hành tạm giữ hình sự đối tượng.

Công an huyện Mang Yang cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Văn Thêm (SN 1987, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), tạm trú tại thôn Nhơn Tân (xã Đăk Ta Ley, huyện Mang Yang) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản của chị Giang Phương Thanh (SN 1987, thôn Nhơn Thọ, xã Đăk Ta Ley, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai ).
Gia Lai: Bat giu anh re pha hoai vuon cay nha em vo
Đối tượng Đặng Văn Thêm tại cơ quan điều tra. Ảnh LK 

Đặng Văn Thêm là anh rể của chị Thanh. Tại cơ quan công an, Thêm đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bước đầu Thêm khai nhận do mâu thuẫn trong chuyện tiền bạc và tình cảm nên nảy sinh ý định cưa hạ vườn cà phê, hồ tiêu và sầu riêng của chị Thanh.
Gia Lai tạm giữ 13 xe máy của các đối tượng tụ tập đua xe trên tỉnh lộ 670B

Qua kiểm tra, Công an ghi nhận 6 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ như tự ý thay đổi thiết kế xe, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm.

Sáng 24/8, Công an xã Kon Gang (tỉnh Gia Lai) đã lập biên bản tạm giữ 13 xe máy của các đối tượng tụ tập đua xe trái phép và gây rối trật tự trên tỉnh lộ 670B.

bat.jpg
Công an tạm giữ 13 chiếc xe máy sau 2 đêm tuần tra. Ảnh: V.P
Bị cáo Thái Khắc Thành trong vụ "Gà lôi trắng" gửi đơn kháng cáo

Sau khi được tại ngoại về với gia đình, bị cáo Thái khắc Thành trong vụ án “Gà lôi trắng” đã gửi đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Chiều 14/8, luật sư được gia đình ông Thái Khắc Thành (45 tuổi, trú xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) ủy quyền bào chữa miễn phí tại phiên tòa phúc thẩm cho biết, ông Thành đã gửi đơn kháng cáo tới Tòa án nhân dân khu vực 5 tỉnh Hưng Yên.

Theo đơn kháng cáo, ông Thành là người bị Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình (nay là Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5, tỉnh Hưng Yên) truy tố tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm" theo điểm b, khoản 2, điều 244 Bộ luật Hình sự.

