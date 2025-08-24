Vụ anh rể phá vườn cây của em vợ, nạn nhân kháng cáo vì án tuyên nhẹ

Trước đó, TAND khu vực 10 - tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt ông Đặng Văn Thêm 2 năm 9 tháng tù về tội "Hủy hoại tài sản", buộc bồi thường 183 triệu cho bà G.P.T.

Ngày 24/8, bà G.P.T (38 tuổi, trú tại xã Hra, tỉnh Gia Lai) cho biết, đã gửi đơn đến TAND tỉnh Gia Lai kháng cáo bản án sơ thẩm mà tòa đã tuyên phạt đối với anh rể là ông Đặng Văn Thêm (trú xã Hra).

Lý do kháng cáo vì bà G.PT cho rằng, số tiền mà tòa buộc ông Thêm bồi thường quá ít nên đã kháng cáo, yêu cầu tăng mức bồi thường.

Bị cáo Đặng Văn Thêm (trú xã Hra, tỉnh Gia Lai). Ảnh ĐVCC

Theo kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Mang Yang (cũ), kết luận số tài sản bị thiệt hại trên 183 triệu đồng. Tòa án cấp sơ thẩm đã căn cứ vào kết luận trên và buộc ông Thêm phải bồi thường cho nạn nhân số tiền như giám định.

Bị hại cho rằng việc anh rể đã phá hoại vườn cây, gây thiệt hại nặng nề nhưng bản án tuyên quá nhẹ nên quyết định kháng cáo.

Đặng Văn Thêm (trú xã Hra) bị CA dẫn giải đến vườn cây bị chặt phá. Ảnh ĐVCC

Bà G.P.T cho biết, số tiền bồi thường là quá ít và đã yêu cầu người anh rể phải bồi thường số tiền là 1,08 tỷ đồng. Đây là số tiền thiệt hại về vườn cây, tiền bị thất thu trong 5 năm tới và tiền đầu tư mua cây giống, phân bón, công trồng và chăm sóc để có nguồn thu trở lại. Vả lại hoàn cảnh gia đình bà khó khăn, phải nuôi con nhỏ ăn học, trong khi thu nhập chỉ trông chờ vào vườn cây.

Tuy nhiên, ông Thêm không đồng ý bồi thường số tiền hơn 1 tỷ đồng.