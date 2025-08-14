Hà Nội

Xã hội

Bị cáo Thái Khắc Thành trong vụ "Gà lôi trắng" gửi đơn kháng cáo

Sau khi được tại ngoại về với gia đình, bị cáo Thái khắc Thành trong vụ án “Gà lôi trắng” đã gửi đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Thanh Hà

Chiều 14/8, luật sư được gia đình ông Thái Khắc Thành (45 tuổi, trú xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) ủy quyền bào chữa miễn phí tại phiên tòa phúc thẩm cho biết, ông Thành đã gửi đơn kháng cáo tới Tòa án nhân dân khu vực 5 tỉnh Hưng Yên.

Theo đơn kháng cáo, ông Thành là người bị Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình (nay là Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5, tỉnh Hưng Yên) truy tố tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm" theo điểm b, khoản 2, điều 244 Bộ luật Hình sự.

image-1.jpg
Anh Thái Khắc Thành được trở về nhà trong niềm vui và hanh phúc của gia đình và hàng xóm,

Ngày 8/8, Tòa án nhân dân khu vực 5, tỉnh Hưng Yên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án nêu trên và tuyên xử ông Thành mức hình phạt 6 năm tù về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm" theo điểm b, khoản 2, điều 244 Bộ luật Hình sự.

Ông Thành viết đơn kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm trên với lý do kết luận trong bản án Tòa án nhân dân khu vực 5, tỉnh Hưng Yên không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án và có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật.

Ông Thành đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên xét xử phúc thẩm vụ án theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 13/8 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã kháng nghị toàn bộ bản án trên theo hướng đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại.

Cùng ngày, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo Thành từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú.

Chiều muộn 13/8, ông Thái Khắc Thành được tại ngoại, trở về với gia đình chờ phiên tòa xét xử phúc thẩm.

