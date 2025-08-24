Gia Lai tạm giữ 13 xe máy của các đối tượng tụ tập đua xe trên tỉnh lộ 670B

Qua kiểm tra, Công an ghi nhận 6 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ như tự ý thay đổi thiết kế xe, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm.

Sáng 24/8, Công an xã Kon Gang (tỉnh Gia Lai) đã lập biên bản tạm giữ 13 xe máy của các đối tượng tụ tập đua xe trái phép và gây rối trật tự trên tỉnh lộ 670B.

Công an tạm giữ 13 chiếc xe máy sau 2 đêm tuần tra. Ảnh: V.P

Khuya 23/8, trong quá trình tuần tra, lực lượng Công an xã Kon Gang đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời nhóm thanh, thiếu niên tụ tập nẹt pô, lạng lách, đua xe trái phép trên tuyến đường này.

Trước đó 1 ngày, vào tối 22/8 Công an xã Kon Gang cũng đã ngăn chặn một nhóm 14 thanh thiếu niên sử dụng 9 xe máy độ chế, có hành vi tụ tập, đua xe gây mất trật tự an toàn giao thông trên tỉnh lộ 670B.

Hiện Công an xã Kon Gang đã lập hồ sơ các trường hợp vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật.