Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Gia Lai tạm giữ 13 xe máy của các đối tượng tụ tập đua xe trên tỉnh lộ 670B

Qua kiểm tra, Công an ghi nhận 6 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ như tự ý thay đổi thiết kế xe, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm.

Hà Ngọc Chính- H.Đại

Sáng 24/8, Công an xã Kon Gang (tỉnh Gia Lai) đã lập biên bản tạm giữ 13 xe máy của các đối tượng tụ tập đua xe trái phép và gây rối trật tự trên tỉnh lộ 670B.

bat.jpg
Công an tạm giữ 13 chiếc xe máy sau 2 đêm tuần tra. Ảnh: V.P

Khuya 23/8, trong quá trình tuần tra, lực lượng Công an xã Kon Gang đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời nhóm thanh, thiếu niên tụ tập nẹt pô, lạng lách, đua xe trái phép trên tuyến đường này.

Trước đó 1 ngày, vào tối 22/8 Công an xã Kon Gang cũng đã ngăn chặn một nhóm 14 thanh thiếu niên sử dụng 9 xe máy độ chế, có hành vi tụ tập, đua xe gây mất trật tự an toàn giao thông trên tỉnh lộ 670B.

Hiện Công an xã Kon Gang đã lập hồ sơ các trường hợp vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật.

tin sản xuất
#xã Kon Gang #Công an #tỉnh lộ 670B #tỉnh Gia Lai #đua xe trái phép #gây rối trật tự

Bài liên quan

Xã hội

Khởi tố 11 đối tượng nẹt pô, rú ga rồi hỗn chiến tại Gia Lai

Chiều 21/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 11 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Liên quan đến vụ việc 2 nhóm thanh niên dùng nẹt pô, rú ga và hung khí rượt đuổi, hỗn chiến trên nhiều tuyến đường xung quanh khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết, 6 đối tượng thuộc nhóm của Lê Quốc Hưng (SN 2005, trú phường An Phú) gồm: Nguyễn Ngọc Anh (SN 2006, trú phường Hội Phú), Phạm Gia Kiệt (SN 2007, trú phường Diên Hồng), Trần Nguyễn Duy Phúc (SN 2007, trú phường Diên Hồng), Lê Trung Kiên (SN 2006, trú xã Ia Hrung) và Trần Huy Vũ (SN 2006, trú phường Hội Phú)

1.jpg
Nhóm đối tượng nẹt pô, rú ra và hỗn chiến náo loạn đường phố. Ảnh V.N
Xem chi tiết

Xã hội

Triệt xoá tụ điểm đánh bạc trong quán cafe ở Khánh Hoà

Các đối tượng đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc, bất ngờ bị lực lượng công an xã Diên Khánh (Khánh Hoà) ập vào bắt quả tang.

Ngày 24/8, thông tin từ Công an xã Diên Khánh (Khánh Hoà) cho biết, đơn vị đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý nhóm người thực hiện hành vi đánh bạc ăn tiền tại một quán cafe trên địa bàn.

Trước đó, ngày 21/8, Công an xã Diên Khánh tiến hành kiểm tra đột xuất một quán cafe nằm trên đường Võ Nguyên Giáp, thuộc thôn Trung Nam (xã Diên Khánh) phát hiện, bắt quả tang 08 đối tượng đang có hành vi đánh bài ăn thua bằng tiền dưới hình thức chơi bài phỏm trên 02 chiếu bạc.

Xem chi tiết

Xã hội

Nhóm đối tượng bắt cóc bé gái và đòi 60 triệu tiền chuộc sa lưới

Lực lượng chức năng vừa giải cứu thành công bé gái 13 tuổi khỏi nhóm đối tượng bắt cóc ở Đà Nẵng.

Ngày 23/8, thông tin từ Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ 4 đối tượng liên quan đến vụ án mua bán người, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật. Đồng thời, giải cứu thành công nạn nhân là bé gái 13 tuổi khỏi các đối tượng tội phạm.

Trước đó, em Trần B.N. (13 tuổi, trú phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) bị đối tượng nam tên “Tuấn Bi” ở nhà thuê trên đường Hoàng Văn Thụ, phường Quy Nhơn dụ dỗ cho vay số tiền 10 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới