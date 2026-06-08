Vĩnh Long: Thạnh Phú trúng thầu đường ĐA.01, đối thủ tự loại vì lỗi kỹ thuật

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 28/05/2026, Quyền Trưởng phòng Kinh tế xã Đại Điền - Trần Thị Diễm Trang đã ký Quyết định số 05/QĐ-PKT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình Đường ĐA.01 (Đoạn từ cầu Lê Minh Cương đến gần cống D1000), thuộc ấp Hòa (Đoạn một). Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng Thạnh Phú.

Quyết định số 05/QĐ-PKT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư bổ sung và vốn cân đối ngân sách tỉnh cho xã đầu tư xây dựng cơ bản năm 2026 của tỉnh Vĩnh Long. Gói thầu có giá dự toán 5.264.148.336 đồng. Theo quyết định trúng thầu, Công ty TNHH Xây dựng Thạnh Phú sẽ thực hiện thi công với giá 5.202.024.152 đồng trong thời gian 210 ngày theo loại hình hợp đồng trọn gói. Mức giá này mang về cho ngân sách nhà nước tỷ lệ tiết kiệm khá khiêm tốn, chỉ đạt khoảng 1,78%.

Việc một gói thầu có đến ba doanh nghiệp nộp hồ sơ tham dự theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng là một tín hiệu tích cực, thể hiện sức hút của dự án. Tuy nhiên, đi sâu vào Báo cáo đánh giá E-HSDT số 30/BC-ĐD do tổ chuyên gia lập ngày 20/05/2026, kết quả lại bộc lộ những điểm nghẽn đáng suy ngẫm về chất lượng thiết lập hồ sơ dự thầu của các đơn vị thi công.

Giải phẫu hồ sơ trượt thầu: Sai lệch biện pháp thi công, áp dụng luật hết hiệu lực

Trong số ba nhà thầu tham dự, Công ty TNHH Xây dựng Thạnh Phú là đơn vị đưa ra mức giá dự thầu cao nhất. Hai đơn vị còn lại đều có mức giá cạnh tranh hơn rất nhiều. Cụ thể, Công ty TNHH Xây dựng Vạn Như Ý bỏ giá 4.724.533.397 đồng và Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng phát triển Phúc Long đưa ra mức giá 4.925.966.527 đồng. Dù mang đến lợi thế rõ rệt về bài toán kinh tế cho chủ đầu tư, cả hai doanh nghiệp này đều bị đánh giá "Không đạt" và sớm dừng bước tại vòng đánh giá kỹ thuật.

Phân tích chi tiết nguyên nhân trượt thầu của Công ty TNHH Xây dựng Vạn Như Ý, tổ chuyên gia chỉ ra hàng loạt sự bất nhất trong hồ sơ. Tại tiêu chí giải pháp kỹ thuật thi công, phần công tác đổ bê tông cọc tường chắn và bê tông cọc cầu, nhà thầu này lại đề xuất "đặt khe co giãn nhiệt ẩm theo quy định của thiết kế và có chiều cao bằng chiều dày kết cấu". Chuyên môn xây dựng cơ bản xác định rõ bê tông cọc không sử dụng khe co giãn nhiệt ẩm, việc đưa nội dung này vào hồ sơ cho thấy sự thiếu chính xác trong biện pháp thi công.

Nghiêm trọng hơn, hồ sơ của Công ty TNHH Xây dựng Vạn Như Ý còn tồn tại sự lệch pha hoàn toàn giữa biểu đồ tiến độ thi công và biểu đồ huy động vật tư. Cụ thể, công tác đóng cừ tràm được đề xuất thi công từ ngày thứ 21 đến ngày 50, nhưng vật tư (cọc tràm, cọc bạch đàn) lại được huy động từ ngày thứ 11 đến ngày 40. Tương tự, công tác bê tông lót móng dự kiến thi công từ ngày 41 đến 50, công tác bê tông móng trụ biển báo từ ngày 191 đến 200, và lắp dựng cốt thép tường chắn từ ngày 161 đến 170, nhưng tại biểu đồ vật tư lại hoàn toàn trống trơn, không có sự xuất hiện của vật liệu tương ứng trong các mốc thời gian này. Hệ quả tất yếu là nhà thầu sẽ rơi vào tình trạng "thi công không có vật tư". Đồng thời, nhà thầu cũng trích dẫn áp dụng nhiều tiêu chuẩn đã hết hiệu lực như QCVN 07-01:2016, QCVN 07-02:2016 và TCVN 9115:2012.

Kịch bản trượt thầu tương tự lặp lại với Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng phát triển Phúc Long. Báo cáo đánh giá E-HSDT ghi nhận đơn vị này đã sử dụng một bản danh sách dài các tiêu chuẩn quốc gia đã bị thay thế hoặc hết hiệu lực pháp luật, bao gồm TCVN 9401:2012, TCVN 9340:2012, TCVN 5403:1991, TCVN 5747:1993, TCVN 7571:2006, TCVN 8826:2012, TCVN 8789:2011, TCVN 8652:2012 và TCVN 3254:1989.

Điển hình cho sự thiếu nghiên cứu kỹ lưỡng hồ sơ mời thầu, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng phát triển Phúc Long đã áp dụng tiêu chuẩn cống hộp (TCVN 9116:2012) cho dự án, trong khi gói thầu đường ĐA.01 yêu cầu thi công cống tròn. Về lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, nhà thầu còn đề xuất áp dụng Luật Phòng cháy chữa cháy năm 2001 và TCVN 5738:2011 vốn đã không còn hiệu lực thi hành.

Việc các nhà thầu có mức giá tốt đồng loạt tự loại mình bằng những lỗi sai nghiệp vụ kỹ thuật đã tạo điều kiện cho Công ty TNHH Xây dựng Thạnh Phú bước vào vòng tài chính và trúng thầu. Điều này đặt ra dấu hỏi lớn về tính chuyên nghiệp của các đơn vị thi công, đồng thời phản ánh một thực trạng đáng quan tâm về hiệu quả cạnh tranh thực chất trong đấu thầu. Khi các đối thủ tự loại mình bằng hồ sơ kém chất lượng, chủ đầu tư sẽ mất đi cơ hội tiếp cận những mức giá tối ưu hơn, dẫn đến tỷ lệ tiết kiệm nguồn vốn đầu tư công bị thu hẹp đáng kể.

Năng lực nhà thầu Thạnh Phú

Công ty TNHH Xây dựng Thạnh Phú được (MSDN: vn1300419403), có địa chỉ tại số 45/2, Ấp Thạnh Trị Hạ, Xã Thạnh Phú, Vĩnh Long, doanh nghiệp được thành lập năm 2007 và tham gia mạng đấu thầu quốc gia năm 2018, người đại diện pháp luật là ông Trần Đăng Khoa, lĩnh vực hoạt động chủ yếu là mua sắm Hàng hóa, Xây lắp, Tư vấn

Trong lịch sử hoạt động đấu thầu tính đến cuối tháng 05/2025 đã tham gia khoảng 31 gói thầu, trong đó trúng 24 gói, trượt 7 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) khoảng 120.946.756.295 đồng. Trong đó, với vai trò độc lập khoảng 15.262.409.700 đồng, với vai trò liên danh khoảng 105.684.346.595 đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của đơn vị này duy trì ở mức 96,42%.

Các gói thầu mà nhà thầu từng trúng trong giai đoạn 2025 tập trung chủ yếu tại Ban Quản lý dự án khu vực Thạnh Phú trong đó phải kể đến các gói như: Gói thầu: Thi công xây dựng công trình, trị giá 15.598.367.499 đồng, trúng tháng 12/2025; Gói thầu 03, trị giá 1.508.563.000 đồng, trúng tháng 06/2025; Gói thầu: Thi công xây dựng công trình, trị giá 21.748.778.000 đồng, trúng tháng 06/2025; Gói Chi phí thi công xây dựng, trị giá 2.754.716.404 đồng, trúng tháng 06/2025; Gói Chi phí thi công xây lắp, trị giá 10.987.642.000 đồng, trúng tháng 04/2025

Góc nhìn chuyên gia

Theo luật sư Nguyễn Thị Hương, "pháp luật về đấu thầu, đặc biệt là Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, luôn đặt sự minh bạch và tính cạnh tranh lên hàng đầu. Đánh giá hồ sơ dự thầu là một khâu trọng yếu để sàng lọc năng lực thực sự của nhà thầu. Khi một nhà thầu liên tục đưa vào hồ sơ các tiêu chuẩn đã bị bãi bỏ hoặc đưa ra biện pháp thi công thiếu logic thực tế, tổ chuyên gia buộc phải đánh giá không đạt để bảo vệ chất lượng công trình. Dù vậy, hệ lụy của việc này là tính cạnh tranh về giá sẽ sụt giảm, chủ đầu tư không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trao thầu cho đơn vị duy nhất vượt qua vòng kỹ thuật, dẫu cho mức giá đó có tiết kiệm ngân sách rất ít".

Theo chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ, "sự xuất hiện của các hồ sơ dự thầu có biểu đồ vật tư mâu thuẫn hoàn toàn với tiến độ thi công thường là hệ quả của việc doanh nghiệp áp dụng khuôn mẫu hồ sơ từ các dự án cũ một cách máy móc mà không có sự đầu tư nghiên cứu nghiêm túc cho gói thầu hiện hành. Thực trạng này không chỉ làm lãng phí công sức tổ chức lựa chọn nhà thầu của chủ đầu tư mà còn làm suy giảm hiệu quả sử dụng nguồn vốn nhà nước".