Gói thầu 4,9 tỷ ở Bù Đăng: Đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ một nhà thầu tham dự

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Văn phòng HĐND và UBND xã Bù Đăng, thành phố Đồng Nai đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thi công xây dựng và thiết bị thuộc dự án Xây dựng Trung tâm phục vụ Hành chính công và Nhà tiếp công dân xã Bù Đăng.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt theo Quyết định số 164/QĐ-VP ngày 08/5/2026 và hồ sơ mời thầu được ban hành theo Quyết định số 167/QĐ-VP ngày 11/5/2026, đều do Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Bù Đăng ký phê duyệt. Dự án trước đó đã được phê duyệt quyết định đầu tư số 845/QĐ-UBND ngày 08/5/2026 bởi Phó Chủ tịch UBND xã Bù Đăng với tổng mức đầu tư 5.800.000.000 đồng.

Gói thầu mang mã số thông báo mời thầu IB2600202886 có giá dự toán là 4.962.077.239 đồng, áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Đến ngày mở thầu 21/5/2026, hệ thống chỉ ghi nhận duy nhất một doanh nghiệp nộp hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thành Chương.

Ngày 26/5/2026, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Bù Đăng ký Quyết định số 180/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho doanh nghiệp này với giá trúng thầu là 4.912.063.466 đồng. Loại hợp đồng được áp dụng là trọn gói với thời gian thực hiện trong 180 ngày. Với kết quả này, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt 50.013.773 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 1,01%.

Quyết định số 180/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. (Nguồn MSC)

Tìm hiểu sâu về năng lực của đơn vị trúng thầu, Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thành Chương có mã số doanh nghiệp 3801301734, đặt trụ sở tại Xóm 2, Khu Phố Tiến Hưng 6, Phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai. Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận doanh nghiệp đã tham gia tổng cộng 11 gói thầu, trong đó trúng tới 10 gói thầu và chỉ trượt 1 gói thầu. Tổng giá trị trúng thầu đạt khoảng 19.161.806.345 đồng.

Theo chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ, quy định tại Khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 nhằm bảo đảm mọi gói thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước đều được tổ chức công khai, minh bạch, thu hút tối đa các nguồn lực xã hội tham gia cạnh tranh về cả chất lượng và giá cả. Việc các gói thầu xây lắp quy mô vừa tại địa phương chỉ thu hút duy nhất một doanh nghiệp quen thuộc nộp hồ sơ thường bắt nguồn từ nhiều yếu tố khách quan lẫn chủ quan, như tính chất địa bàn, mật độ phân bổ thông tin hoặc cấu trúc kỹ thuật trong hồ sơ mời thầu. Khi không có sự cạnh tranh trực tiếp từ các nhà thầu khác, mục tiêu giảm chi phí cho ngân sách công sẽ không được như kỳ vọng.

Trách nhiệm bảo đảm tính cạnh tranh và hiệu quả trong đấu thầu đầu tư công Theo quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, hồ sơ mời thầu không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. Quy định này nhằm bảo đảm mọi gói thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước đều được tổ chức công khai, minh bạch, thu hút tối đa các nguồn lực xã hội tham gia cạnh tranh về cả chất lượng và giá cả. Bên cạnh đó, nhằm chấn chỉnh công tác lựa chọn nhà thầu và nâng cao hiệu quả sử dụng dòng vốn công, Mục 3 Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ đã quy định rõ về việc gắn trách nhiệm người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương và chủ đầu tư với kết quả thực hiện công tác đấu thầu. Người đứng đầu cơ quan chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật nếu để xảy ra tình trạng hồ sơ mời thầu mang tính định hướng, cài cắm tiêu chí kỹ thuật quy định cục bộ, gây hạn chế sự tham gia của các nhà thầu năng lực, hoặc tổ chức đấu thầu hình thức dẫn đến hiệu quả tiết kiệm ngân sách không cao. Đồng thời, Công văn số 5557/BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn giải pháp tiết kiệm, cắt giảm chi phí trong tổ chức thực hiện gói thầu đầu tư công cũng nhấn mạnh yêu cầu các chủ đầu tư phải chủ động tối ưu hóa công tác lập dự toán, nghiêm túc đánh giá hồ sơ dự thầu nhằm bảo đảm quyền lợi tối đa cho ngân sách nhà nước, tránh thất thoát và lãng phí dòng vốn đầu tư an sinh xã hội.

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