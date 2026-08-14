Người mua SUV điện Toyota bZ4X được trợ cấp tới nửa giá xe?

Video: Giới thiệu mẫu xe SUV điện SUV điện Toyota bZ4X mới.

Chính quyền thủ đô Tokyo muốn có thêm nhiều người dân sử dụng ô tô điện và đang triển khai gói trợ cấp mua xe mới cho mỗi xe nhằm thúc đẩy mục tiêu này. Số tiền mà người mua thực sự được nhận phụ thuộc vào nhà sản xuất của chiếc xe. Cả khách hàng cá nhân lẫn doanh nghiệp đều đủ điều kiện tham gia chương trình và không giới hạn số lượng xe được hưởng ưu đãi.

Khách hàng mua Toyota bZ4X được hưởng mức trợ cấp bằng nửa giá xe.

Theo cơ chế mới, mức trợ cấp cho xe điện và xe hybrid tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản đều tăng thêm 300.000 Yên (1.880 USD). Chính sách mới nâng tổng mức hỗ trợ cho xe điện và xe hybrid lên lần lượt 1,3 triệu Yên (khoảng 8.160 USD) và 1,15 triệu Yên (7.220 USD). Tokyo cũng tiếp tục duy trì một số ưu đãi hiện có, trong đó có khoản hỗ trợ 100.000 Yên (620 USD) cho các xe có chức năng cấp điện cho thiết bị bên ngoài (V2L).

Ngoài ra, chính quyền Tokyo còn hỗ trợ 100.000 Yên cho việc lắp đặt thiết bị sạc và xả điện. Những người đăng ký sử dụng điện từ nhà cung cấp vận hành bằng 100% năng lượng tái tạo sẽ được trợ cấp thêm 150.000 Yên (940 USD). Người mua xe điện và xe hybrid có thể nhận thêm 300.000 Yên nếu nhà ở hoặc nơi làm việc sử dụng điện mặt trời.

Theo cơ chế mới, mức trợ cấp cho xe điện và xe hybrid tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản đều tăng thêm 300.000 Yên (1.880 USD).

Những ai muốn tối đa hóa khoản tiết kiệm sẽ cần cân nhắc kỹ thương hiệu xe điện hoặc xe hybrid mà mình chọn mua. Theo báo cáo của Nikkei Asia, các mẫu xe của Toyota, Nissan và Honda đều đủ điều kiện nhận thêm 400.000 Yên (2.510 USD). Trong khi đó, mức hỗ trợ này giảm xuống còn 300.000 Yên đối với xe của Mitsubishi, BMW, Mercedes-Benz và Tesla. Xe của BYD chỉ được nhận thêm 100.000 Yên tiền trợ cấp. Các mẫu xe Daihatsu hiện không được hưởng khoản trợ cấp bổ sung theo thương hiệu.

Một số ưu đãi khác còn phụ thuộc vào doanh số bán xe. Chẳng hạn, các hãng đã bán ít nhất 60 xe không phát thải mới tại Tokyo trong năm 2025 có thể nhận thêm trợ cấp. Một khoản hỗ trợ tối đa 200.000 Yên (1.250 USD) cũng được áp dụng trong khuôn khổ hạng mục “chuyển đổi xanh”.

Một khoản hỗ trợ tối đa 200.000 Yên (1.250 USD) cũng được áp dụng trong khuôn khổ hạng mục “chuyển đổi xanh”.

Các khoản ưu đãi này có thể cộng dồn với trợ cấp của chính phủ Nhật Bản, vốn cũng hỗ trợ tối đa 1,3 triệu Yên. Tuy nhiên, tương tự Tokyo, mức hỗ trợ của chính phủ Nhật Bản cũng thay đổi tùy theo mẫu xe. Trong đó, những xe sử dụng pin sản xuất tại Nhật Bản được hưởng mức ưu đãi cao nhất. Riêng xe của BYD chỉ nhận mức trợ cấp tối thiểu 150.000 Yên. Điều này tạo ra chênh lệch 1,15 triệu Yên (7.220 USD) giữa xe BYD và các mẫu ô tô điện được hưởng mức trợ cấp quốc gia tối đa.

Toyota bZ4X là một trong những mẫu xe đủ điều kiện nhận toàn bộ khoản trợ cấp quốc gia trị giá 1,3 triệu Yên. Khi cộng với mức ưu đãi tối đa của Tokyo, tổng số tiền hỗ trợ có thể đạt 2,6 triệu Yên (16.320 USD), giúp giá xe giảm từ 4,8 triệu Yên (30.150 USD) xuống còn khoảng 2,2 triệu Yên (13.820 USD).

Toyota bZ4X là một trong những mẫu xe đủ điều kiện nhận toàn bộ khoản trợ cấp quốc gia trị giá 1,3 triệu Yên.

Các khoản trợ cấp này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy doanh số xe điện trên toàn Nhật Bản. Do chênh lệch giá giữa xe điện và xe động cơ đốt trong tại thị trường nội địa, xe điện chỉ chiếm 1,6% thị trường xe mới của Nhật Bản trong năm 2025.

Nhờ một phần các chương trình trợ cấp này, Tesla đang chuẩn bị cho nhu cầu tăng mạnh đối với xe của hãng. Theo Nikkei Asia, hãng đã bán hơn 10.000 xe tại Nhật Bản trong năm 2025, vượt xa kỷ lục trước đó khoảng 5.900 xe vào năm 2022. Nhu cầu tiếp tục tăng tốc trong năm nay với khoảng 12.000 xe được bán trong 6 tháng đầu năm 2026. Tesla cũng đã ngừng bán các mẫu xe cao cấp truyền thống, bao gồm Model S, để tập trung vào hai mẫu xe phổ thông là Model 3 và Model Y.

Khi cộng với mức ưu đãi tối đa của Tokyo, tổng số tiền hỗ trợ có thể đạt 2,6 triệu Yên (16.320 USD), giúp giá xe giảm từ 4,8 triệu Yên (30.150 USD) xuống còn khoảng 2,2 triệu Yên (13.820 USD).

Để đáp ứng tốc độ tăng trưởng này, Tesla đang mở rộng mạng lưới giao xe từ 7 lên 11 địa điểm vào cuối năm nay. Hãng cũng đã tăng gấp đôi năng lực nhập khẩu tiềm năng lên khoảng 48.000 xe mỗi năm, tạo ra dư địa đáng kể so với tốc độ tăng trưởng hiện tại.