Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Người mua SUV điện Toyota bZ4X được trợ cấp tới nửa giá xe?

Cộng trợ cấp của chính phủ Nhật Bản và chính quyền thủ đô Tokyo, khách hàng mua mẫu SUV điện Toyota bZ4X sẽ tiết kiệm đến 2,6 triệu Yên (khoảng 16.320 USD).

Nguyễn Thảo
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV điện SUV điện Toyota bZ4X mới.

Chính quyền thủ đô Tokyo muốn có thêm nhiều người dân sử dụng ô tô điện và đang triển khai gói trợ cấp mua xe mới cho mỗi xe nhằm thúc đẩy mục tiêu này. Số tiền mà người mua thực sự được nhận phụ thuộc vào nhà sản xuất của chiếc xe. Cả khách hàng cá nhân lẫn doanh nghiệp đều đủ điều kiện tham gia chương trình và không giới hạn số lượng xe được hưởng ưu đãi.

2-6177.jpg
Khách hàng mua Toyota bZ4X được hưởng mức trợ cấp bằng nửa giá xe.

Theo cơ chế mới, mức trợ cấp cho xe điện và xe hybrid tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản đều tăng thêm 300.000 Yên (1.880 USD). Chính sách mới nâng tổng mức hỗ trợ cho xe điện và xe hybrid lên lần lượt 1,3 triệu Yên (khoảng 8.160 USD) và 1,15 triệu Yên (7.220 USD). Tokyo cũng tiếp tục duy trì một số ưu đãi hiện có, trong đó có khoản hỗ trợ 100.000 Yên (620 USD) cho các xe có chức năng cấp điện cho thiết bị bên ngoài (V2L).

Ngoài ra, chính quyền Tokyo còn hỗ trợ 100.000 Yên cho việc lắp đặt thiết bị sạc và xả điện. Những người đăng ký sử dụng điện từ nhà cung cấp vận hành bằng 100% năng lượng tái tạo sẽ được trợ cấp thêm 150.000 Yên (940 USD). Người mua xe điện và xe hybrid có thể nhận thêm 300.000 Yên nếu nhà ở hoặc nơi làm việc sử dụng điện mặt trời.

3-8447.jpg
Theo cơ chế mới, mức trợ cấp cho xe điện và xe hybrid tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản đều tăng thêm 300.000 Yên (1.880 USD).

Những ai muốn tối đa hóa khoản tiết kiệm sẽ cần cân nhắc kỹ thương hiệu xe điện hoặc xe hybrid mà mình chọn mua. Theo báo cáo của Nikkei Asia, các mẫu xe của Toyota, Nissan và Honda đều đủ điều kiện nhận thêm 400.000 Yên (2.510 USD). Trong khi đó, mức hỗ trợ này giảm xuống còn 300.000 Yên đối với xe của Mitsubishi, BMW, Mercedes-Benz và Tesla. Xe của BYD chỉ được nhận thêm 100.000 Yên tiền trợ cấp. Các mẫu xe Daihatsu hiện không được hưởng khoản trợ cấp bổ sung theo thương hiệu.

Một số ưu đãi khác còn phụ thuộc vào doanh số bán xe. Chẳng hạn, các hãng đã bán ít nhất 60 xe không phát thải mới tại Tokyo trong năm 2025 có thể nhận thêm trợ cấp. Một khoản hỗ trợ tối đa 200.000 Yên (1.250 USD) cũng được áp dụng trong khuôn khổ hạng mục “chuyển đổi xanh”.

4-6903.jpg
Một khoản hỗ trợ tối đa 200.000 Yên (1.250 USD) cũng được áp dụng trong khuôn khổ hạng mục “chuyển đổi xanh”.

Các khoản ưu đãi này có thể cộng dồn với trợ cấp của chính phủ Nhật Bản, vốn cũng hỗ trợ tối đa 1,3 triệu Yên. Tuy nhiên, tương tự Tokyo, mức hỗ trợ của chính phủ Nhật Bản cũng thay đổi tùy theo mẫu xe. Trong đó, những xe sử dụng pin sản xuất tại Nhật Bản được hưởng mức ưu đãi cao nhất. Riêng xe của BYD chỉ nhận mức trợ cấp tối thiểu 150.000 Yên. Điều này tạo ra chênh lệch 1,15 triệu Yên (7.220 USD) giữa xe BYD và các mẫu ô tô điện được hưởng mức trợ cấp quốc gia tối đa.

Toyota bZ4X là một trong những mẫu xe đủ điều kiện nhận toàn bộ khoản trợ cấp quốc gia trị giá 1,3 triệu Yên. Khi cộng với mức ưu đãi tối đa của Tokyo, tổng số tiền hỗ trợ có thể đạt 2,6 triệu Yên (16.320 USD), giúp giá xe giảm từ 4,8 triệu Yên (30.150 USD) xuống còn khoảng 2,2 triệu Yên (13.820 USD).

6-6521.jpg
Toyota bZ4X là một trong những mẫu xe đủ điều kiện nhận toàn bộ khoản trợ cấp quốc gia trị giá 1,3 triệu Yên.

Các khoản trợ cấp này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy doanh số xe điện trên toàn Nhật Bản. Do chênh lệch giá giữa xe điện và xe động cơ đốt trong tại thị trường nội địa, xe điện chỉ chiếm 1,6% thị trường xe mới của Nhật Bản trong năm 2025.

Nhờ một phần các chương trình trợ cấp này, Tesla đang chuẩn bị cho nhu cầu tăng mạnh đối với xe của hãng. Theo Nikkei Asia, hãng đã bán hơn 10.000 xe tại Nhật Bản trong năm 2025, vượt xa kỷ lục trước đó khoảng 5.900 xe vào năm 2022. Nhu cầu tiếp tục tăng tốc trong năm nay với khoảng 12.000 xe được bán trong 6 tháng đầu năm 2026. Tesla cũng đã ngừng bán các mẫu xe cao cấp truyền thống, bao gồm Model S, để tập trung vào hai mẫu xe phổ thông là Model 3 và Model Y.

1-1405.jpg
Khi cộng với mức ưu đãi tối đa của Tokyo, tổng số tiền hỗ trợ có thể đạt 2,6 triệu Yên (16.320 USD), giúp giá xe giảm từ 4,8 triệu Yên (30.150 USD) xuống còn khoảng 2,2 triệu Yên (13.820 USD).

Để đáp ứng tốc độ tăng trưởng này, Tesla đang mở rộng mạng lưới giao xe từ 7 lên 11 địa điểm vào cuối năm nay. Hãng cũng đã tăng gấp đôi năng lực nhập khẩu tiềm năng lên khoảng 48.000 xe mỗi năm, tạo ra dư địa đáng kể so với tốc độ tăng trưởng hiện tại.

#Toyota bZ4X được trợ cấp nửa giá #SUV điện Toyota bZ4X #Toyota bZ4X 2026 mới #Toyota bZ4X chạy điện #xe điện Toyota bZ4X #Toyota bZ4X tại Nhật Bản

Bài liên quan

Số hóa - Xe

Toyota giảm giá hàng nghìn USD cho SUV điện bZ Woodland vừa ra mắt

Toyota vừa tung ra loạt ưu đãi lớn dành cho mẫu SUV thuần điện mới nhất của mình là bZ Woodland 2026 mới chỉ vài tuần sau khi ra mắt thị trường Mỹ.

5-6570.jpg
Toyota bZ Woodland 2026 bất ngờ giảm giá mạnh chỉ vài tuần sau khi ra mắt tại Mỹ, động thái này được cho là nhằm tăng sức cạnh tranh cho mẫu xe điện trong bối cảnh thị trường đang chững lại và không còn được hưởng ưu đãi thuế liên bang như kỳ vọng ban đầu.
8-528.jpg
Khi được lên kế hoạch sản xuất, mẫu xe SUV điện Toyota bZ Woodland 2026 nhiều khả năng được tính toán dựa trên khoản hỗ trợ thuế ôtô điện liên bang khoảng 7.500 USD tại Mỹ.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Toyota bZ Woodland 2026 ra mắt - sạc 30 phút 80% pin, chạy 452km/sạc

Toyota bZ 2026 mới ra mắt sở hữu công suất 338 mã lực, tầm vận hành 314 dặm cùng cổng sạc NACS. Xe có mức sạc 30 phút 80% pin và chạy 452km/sạc đầy.

2-1239.jpg
Toyota tiếp tục mở rộng danh mục xe thuần điện bằng việc giới thiệu mẫu SUV bZ Woodland 2026, phiên bản mang phong cách địa hình mạnh mẽ nhất trong gia đình xe điện bZ của mình.
11-8801.jpg
Không đơn thuần là bản nâng cấp ngoại hình, bZ Woodland được tái định vị rõ ràng theo hướng SUV điện dành cho các hoạt động dã ngoại, với hệ dẫn động AWD tiêu chuẩn, công suất 375 mã lực và khả năng kéo gần 1,6 tấn.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

bZ Highlander 2027 lộ diện - SUV điện 3 hàng ghế mới của Toyota

Mặc dù thị trường xe điện Mỹ đang có dấu hiệu chững lại, Toyota vẫn quyết tâm theo đuổi chiến lược điện hóa dài hạn với việc hé lộ Toyota bZ Highlander 2027.

1.jpg
Sau khi Toyota Motor North America (TMNA) tung ra một loạt tease về một mẫu SUV chạy diện 3 hàng ghế hoàn toàn mới, điều này đã làm dấy lên đồn đoán về sự trở lại của hãng trong phân khúc bán tải cỡ nhỏ để đối đầu Ford Maverick.
2.jpg
Tuy nhiên, hình ảnh tiếp theo đã xác nhận rằng đây thực chất là một mẫu crossover SUV ba hàng ghế, nhiều khả năng thuộc dòng sản phẩm xe điện không khí thải (EV). Giới phân tích tin rằng, mẫu xe mới sẽ là phiên bản thương mại hóa của concept Toyota bZ5X từng được giới thiệu trước đây.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới