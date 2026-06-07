Gói thầu gần 6,9 tỷ đồng tại Tây Ninh: Đối thủ bị loại, tỷ lệ tiết kiệm chỉ 0,056%

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 01/6/2026, Ban Quản lý dự án phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 589/QĐ-BQLDA về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu: Thi công xây dựng (bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công).

Gói thầu này thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Hẻm 17 đường Lạc Long Quân thuộc dự án Hẻm 17 đường Lạc Long Quân, sử dụng nguồn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu và ngân sách địa phương. Quyết định do Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án phường Tân Ninh - Trần Thị Lan Phượng ký phê duyệt, công nhận Công ty TNHH Thông Thuận Phát là đơn vị trúng thầu.

Quyết định số 589/QĐ-BQLDA về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Cụ thể, giá dự toán gói thầu được duyệt là 6,883 tỷ đồng. Giá trúng thầu của Công ty TNHH Thông Thuận Phát là 6,880 tỷ đồng. Thời gian thực hiện gói thầu là 240 ngày, loại hợp đồng trọn gói. Khi đối chiếu giữa giá dự toán và giá trúng thầu, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ đạt 3.890.000 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm siêu thấp ở mức xấp xỉ 0,056%.

Nhìn lại toàn bộ quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, Thông báo mời thầu số IB2600214455 được phát hành rộng rãi qua mạng với thời điểm đóng thầu và mở thầu vào lúc 09:00 ngày 25/5/2026. Đơn vị được thuê làm tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT là Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Đại Hưng. Theo Biên bản mở thầu ghi nhận lúc 09:10 ngày 25/5/2026, gói thầu có sự tham gia cạnh tranh của 02 nhà thầu là Công ty TNHH Thông Thuận Phát (giá dự thầu 6,880 tỷ đồng) và Công ty TNHH Tân Thuận Hà TN (giá dự thầu 6,882 tỷ đồng).

Tuy nhiên, cuộc cạnh tranh tưởng chừng hấp dẫn này lại ngã ngũ nhanh chóng ngay tại bước đánh giá kỹ thuật. Báo cáo đánh giá E-HSDT (Lần 2) số 38/BC-TCG ngày 25/5/2026 do Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Đại Hưng lập đã chỉ rõ, Công ty TNHH Tân Thuận Hà TN bị loại do "E-HSDT của nhà thầu không có đề xuất về kỹ thuật". Việc một doanh nghiệp tham gia dự thầu gói thầu xây lắp quy mô hàng tỷ đồng nhưng lại không nộp đề xuất kỹ thuật là một chi tiết đáng chú ý. Chính lỗi sơ đẳng này từ đối thủ đã tạo điều kiện để Công ty TNHH Thông Thuận Phát dễ dàng một mình vượt qua bước đánh giá kỹ thuật, tiến vào vòng đánh giá tài chính và trúng thầu.

Năng lực đơn vị trúng thầu

Về năng lực của đơn vị trúng thầu, dữ liệu hồ sơ thể hiện Công ty TNHH Thông Thuận Phát (Mã số doanh nghiệp: 3900369003) có địa chỉ trụ sở tại số 9, Tổ 9, Ấp Bắc Bến Sỏi, xã Ninh Điền, Tây Ninh, được thành lập năm 2005, do ông Trần Công Khanh làm người đại diện pháp luật. Lịch sử tham gia đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tính đến cuối tháng 05/2026 đã tham gia khoảng 122 gói thầu, trong đó trúng 59 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng với vai trò độc lập lên tới 169,380 tỷ đồng; tổng giá trị trúng thầu với vai trò liên danh đạt 12,052 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2025 - 2026, doanh nghiệp này cũng ghi nhận trúng nhiều gói thầu tại Tây Ninh. Nổi bật như: Gói thầu: Thi công xây lắp (bao gồm xây dựng và đảm bảo giao thông) tại Ban quản lý dự án phường Thanh Điền, trị giá 1,310 tỷ đồng, trúng tháng 05/2026; Gói thầu: Xây lắp tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 5, trị giá 5,8 tỷ đồng, trúng tháng 10/2025; Gói thầu: Xây lắp (Bao gồm: Xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông) tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực 8, trị giá 3,830 tỷ đồng, trúng tháng 04/2025; Gói thầu: Xây lắp (Bao gồm: Xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông) tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực 8, trị giá 2,54 tỷ đồng, trúng tháng 04/2025

Góc nhìn chuyên gia

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 cùng hệ thống văn bản pháp luật hiện hành (được sửa đổi bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) luôn đề cao tối đa tinh thần cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quản lý nguồn vốn công. Nhìn nhận từ sự việc nhà thầu tham gia dự thầu nhưng hồ sơ thiếu đề xuất kỹ thuật dẫn đến tỷ lệ tiết kiệm thấp, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng, hiện tượng này cần được các chủ đầu tư phân tích kỹ lưỡng. Dù quy trình đánh giá tuân thủ đúng pháp luật, nhưng mục tiêu cốt lõi của đấu thầu là tiết kiệm ngân sách nhà nước sẽ bị triệt tiêu nếu thiếu đi những đối thủ đủ sức cạnh tranh thực chất.

Dưới góc độ pháp lý chuyên sâu, Luật sư Nguyễn Thị Hương chia sẻ, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và Thông tư số 79/2025/TT-BTC đã quy định rất rõ ràng về quy trình đánh giá tính hợp lệ và năng lực kỹ thuật của E-HSDT. Hồ sơ không có đề xuất kỹ thuật chắc chắn sẽ bị loại ngay từ vòng sơ loại. Tuy nhiên, để môi trường đấu thầu thực sự lành mạnh, không chỉ dừng lại ở việc làm đúng quy trình chấm thầu, mà các cơ quan chức năng cần thiết lập các tiêu chuẩn mời thầu mở rộng nhằm thu hút các nhà thầu mạnh, hạn chế tối đa các cuộc đấu thầu mà chiến thắng đã có thể dự báo trước khi các đối thủ mắc những lỗi quá cơ bản.