Đồng Nai: Một nhà thầu trúng 3 gói chỉ định thầu sửa trường học tại An Lộc

Cùng 1 ngày, 3 gói thầu tại phường An Lộc (Đồng Nai) có tổng giá trị hơn 4 tỷ đồng được giao cho một nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Phòng Văn hóa - Xã hội phường An Lộc, thành phố Đồng Nai đã thông qua các quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho 3 gói thầu thi công xây lắp công trình sửa chữa, cải tạo trường học trên địa bàn. Điểm chung của các gói thầu này là đều áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn và đơn vị được lựa chọn thực hiện là Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Xây dựng Hưng Phú. Tổng giá trị của các gói thầu này đạt hơn 4 tỷ đồng, ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước ở mức thấp.

Trúng 3 gói chỉ định thầu trong 1 ngày

Cụ thể, tại công trình cải tạo Trường Mầm non Thanh Lương, Phòng Văn hóa - Xã hội phường An Lộc đã phê duyệt Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 44/QĐ-PVHXH ngày 01/6/2026. Gói thầu thi công xây lắp này có giá dự toán ban đầu là 1,996 tỷ đồng. Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Xây dựng Hưng Phú trúng thầu với giá 1,993 tỷ đồng, đạt tỷ lệ giảm giá xấp xỉ 0,17%.

Trước đó, dự án được UBND phường An Lộc phê duyệt tại Quyết định số 1188/QĐ-UBND ngày 16/5/2026. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của gói thầu này được thông qua tại Quyết định số 35/QĐ-PVHXH ngày 28/5/2026 của Phòng Văn hóa - Xã hội.

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 44/QĐ-PVHXH ngày 01/6/2026. (Nguồn MSC)

Song song với dự án trên, gói thầu xây lắp công trình Trường Tiểu học Thanh Lương B cũng ghi nhận kịch bản tương tự. Theo Quyết định số 40/QĐ-PVHXH ngày 01/6/2026 do Trưởng phòng Phòng Văn hóa - Xã hội phường An Lộc ký phê duyệt, Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Xây dựng Hưng Phú trúng thầu với giá 1,729 tỷ đồng. So với giá gói thầu ban đầu là 1,731 tỷ đồng, số vốn tiết kiệm được cho ngân sách là khoảng 1.200.000 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 0,07%.

Dự án này được khởi động từ Quyết định phê duyệt số 1189/QĐ-UBND ngày 16/5/2026 của UBND phường An Lộc và Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 34/QĐ-PVHXH ngày 25/5/2026.

Quyết định số 40/QĐ-PVHXH. (Nguồn MSC)

Gói thầu thứ ba là công trình xây lắp tại Trường Mầm non Vành Khuyên với giá dự toán 891,421 triệu đồng. Tại Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 42/QĐ-PVHXH ngày 01/6/2026, Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Xây dựng Hưng Phú tiếp tục được chỉ định thầu với giá trúng là 890,761 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 0,07%.

Quyết định đầu tư dự án được thông qua tại văn bản số 1190/QĐ-UBND ngày 18/5/2026 của UBND phường An Lộc và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 36/QĐ-PVHXH ngày 28/5/2026.

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 42/QĐ-PVHXH ngày 01/6/2026. (Nguồn MSC)

Năng lực của nhà thầu và góc nhìn từ các chuyên gia về hiệu quả sử dụng ngân sách

Dữ liệu từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Xây dựng Hưng Phú, mã số doanh nghiệp 3801125158, có trụ sở tại thành phố Đồng Nai. Doanh nghiệp này sở hữu một lịch sử hoạt động đấu thầu dày dặn với việc tham gia tổng cộng 68 gói thầu trên phạm vi toàn quốc. Trong đó, đơn vị đã được ghi nhận trúng thầu 50 gói, trượt thầu 3 gói, 2 gói bị hủy và 13 gói hiện chưa có kết quả công bố cuối cùng. Tổng giá trị trúng thầu của doanh nghiệp đạt khoảng 155,835 tỷ đồng.

Theo luật sư Nguyễn Văn Lập thuộc Đoàn Luật sư TP HCM, việc áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với các công trình sửa chữa trường học có quy mô nhỏ là giải pháp pháp lý phù hợp với quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Luật số 90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu. Phương thức này giúp rút ngắn tối đa thời gian chuẩn bị, đáp ứng tính cấp bách của công tác chuẩn bị cơ sở vật chất trước thềm năm học mới. Tuy nhiên "việc một nhà thầu duy nhất được lựa chọn triển khai đồng loạt ba dự án trong cùng một thời điểm yêu cầu cơ quan quản lý đầu tư phải giám sát chặt chẽ năng lực huy động máy móc, nhân công thực tế của doanh nghiệp nhằm tránh tình trạng dàn trải hoặc chậm tiến độ".

HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU – DANH MỤC ÁP DỤNG VÀ RÀO CẢN PHÁP LÝ CHI TIẾT Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách. Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước. Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu. Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt.

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