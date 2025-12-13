Vĩnh Long: Liên danh Minh Đạt - Hưng Thịnh Phát trúng thầu tại Càng Long nhờ “siêu giảm giá” 33%

Vượt qua 4 đối thủ nhờ mức giảm giá lên tới hơn 33%, liên danh Minh Đạt - Hưng Thịnh Phát đã trúng gói thầu điện chiếu sáng hơn 10 tỷ đồng tại Càng Long. Mức giá “siêu rẻ” này đặt ra nhiều dấu hỏi về chất lượng thi công.

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 27/11/2025, ông Phạm Thanh Thế, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án (BQLDA) khu vực Càng Long (tỉnh Vĩnh Long) đã ký Quyết định số 25/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 28: Thi công lắp đặt Hệ thống điện chiếu sáng công cộng. Gói thầu này thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng các tuyến đường nội ô thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh.

Quyết định số 25/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 28: Thi công lắp đặt Hệ thống điện chiếu sáng công cộng. Nguồn: MSC

Gói thầu hơn 10 tỷ, trúng thầu 7 tỷ

Gói thầu có giá dự toán được duyệt là 10.594.702.022 đồng, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Đóng thầu vào ngày 19/11/2025, gói thầu đã thu hút sự tham gia của 5 nhà thầu/liên danh, tạo nên một cuộc cạnh tranh khá gay gắt.

Kết quả, đơn vị trúng thầu là Liên danh gói thầu 28 Càng Long (gồm Công ty TNHH Xây dựng Điện Minh Đạt và Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Phát). Điều khiến dư luận chú ý đặc biệt là giá trúng thầu của liên danh này chỉ là 7.047.842.570 đồng.

So với giá gói thầu, mức giá trúng thầu thấp hơn tới 3.546.859.452 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách lên đến khoảng 33,48%. Đây là mức giảm giá rất sâu, hiếm gặp ở các gói thầu xây lắp thông thường, nơi tỷ lệ tiết kiệm thường chỉ dao động ở mức vài phần trăm. Thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày.

Các nhà thầu khác tham dự như Liên danh Công ty An Bình - Công ty Rạng Đông, Liên danh chiếu sáng Càng Long, Công ty CP Đầu tư và Thương mại NHB... đều trượt thầu do xếp hạng thấp hơn về giá hoặc điểm đánh giá. Cụ thể, giá dự thầu sau giảm giá của các đối thủ đều dao động từ 7,3 tỷ đến 9,6 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với con số 7 tỷ đồng của liên danh trúng thầu.

Sơ suất trong E-HSDT và năng lực nhà thầu

Dữ liệu từ Báo cáo đánh giá E-HSDT số 126/BCĐG-TK.2025 ngày 23/11/2025 do Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Trung Kim (đơn vị tư vấn) lập cho thấy, dù trúng thầu nhưng hồ sơ của liên danh Minh Đạt - Hưng Thịnh Phát không phải không có "sạn".

Cụ thể, tại nội dung đánh giá về thiết bị thi công, nhà thầu kê khai thiết bị ô tô tự đổ (biển số 84C-070.10) thuê của Công ty TNHH MTV Hòa Hiền. Tuy nhiên, Giấy chứng nhận kiểm định kèm theo lại thể hiện thời hạn hiệu lực đến ngày 29/9/2025. Trong khi đó, thời điểm đóng thầu là 19/11/2025, tức là thiết bị này đã hết hạn đăng kiểm gần 2 tháng trước khi đấu thầu. Bên cạnh đó, tại hạng mục số 30 (tay vươn bắt đèn D60), nhà thầu phân bổ khối lượng trong thỏa thuận liên danh dư 03 bộ so với hồ sơ mời thầu.

Mặc dù các lỗi này sau đó được Tổ chuyên gia đánh giá là đạt (có thể yêu cầu làm rõ, bổ sung), nhưng việc đưa vào hồ sơ thiết bị đã hết hạn kiểm định phần nào cho thấy sự thiếu chỉn chu trong khâu chuẩn bị hồ sơ của nhà thầu.

Về năng lực, thành viên đứng đầu liên danh là Công ty TNHH Xây dựng Điện Minh Đạt. Doanh nghiệp này có mã số thuế 2100619679, được thành lập năm 2017. Theo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, địa chỉ của công ty tại ấp Trì Phong, xã Hưng Mỹ, tỉnh Vĩnh Long. Minh Đạt là cái tên quen thuộc tại khu vực Vĩnh Long với lịch sử tham gia 65 gói thầu, trúng 31 gói. Tuy nhiên, năm 2025 ghi nhận tỷ lệ trượt thầu khá cao của đơn vị này khi tham gia 20 gói nhưng trượt tới 13 gói.

Thành viên còn lại là Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Phát (MST: 1800647768), có trụ sở tại Phường Cái Răng, TP Cần Thơ. Đây là một nhà thầu dày dạn kinh nghiệm với hơn 200 gói thầu đã tham gia và trúng hơn 100 gói trên nhiều địa bàn như Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang. Năm 2025, Hưng Thịnh Phát tham gia 22 gói thầu, trúng 8 gói.

Lo ngại về chất lượng khi giá giảm sâu

Việc tiết kiệm cho ngân sách nhà nước là một trong những mục tiêu quan trọng của Luật Đấu thầu. Tuy nhiên, thực tế triển khai nhiều dự án cho thấy, mức giảm giá quá sâu (lên tới 33% như trường hợp này) thường đi kèm với nhiều rủi ro tiềm ẩn.

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP đều hướng tới việc lựa chọn nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm và giá cả hợp lý để đảm bảo hiệu quả kinh tế nhưng phải đi đôi với chất lượng. Một số chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng nhận định, với mức giảm giá hơn 1/3 giá trị gói thầu, nhà thầu sẽ phải đối mặt với áp lực rất lớn về chi phí vật tư, nhân công, máy móc,... đặc biệt trong bối cảnh giá cả thị trường biến động.

Dư luận đặt câu hỏi: Với mức giá 7 tỷ đồng cho khối lượng công việc được dự toán hơn 10,5 tỷ đồng, liệu Liên danh Minh Đạt - Hưng Thịnh Phát có thể đảm bảo thi công đúng thiết kế, đúng chủng loại vật tư và tiêu chuẩn kỹ thuật? Liệu có xảy ra tình trạng "làm tắt" hoặc kéo dài tiến độ, đội vốn về sau?

Trách nhiệm giám sát lúc này đè nặng lên vai chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án khu vực Càng Long. Việc kiểm soát chặt chẽ đầu vào vật tư, quy trình thi công và nghiệm thu là yêu cầu bắt buộc để đảm bảo "tiết kiệm" không biến thành "kém chất lượng".

