Doanh nghiệp siêu nhỏ "một mình một ngựa" trúng gói thầu điện tại Sân bay Long Thành

Công ty Hoàng Vũ vừa được Viễn thông Đồng Nai phê duyệt trúng gói thầu hơn 5 tỷ đồng tại dự án Sân bay Long Thành. Đáng chú ý, doanh nghiệp này là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng thầu.

Ngày 21/11/2025, ông Lê Văn Chiến, Giám đốc Viễn Thông Đồng Nai (Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam) đã ký (Bao gồm mua thiết bị và nghiệm thu đóng điện)". Đây là gói thầu thuộc dự án/dự toán mua sắm "Kéo nguồn AC hạ thế cho 11 trạm BTS outdoor trong sân bay Long Thành".

Quyết định số 907/QĐ-VNPT-DNI-KQLCNT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Lắp đặt thiết bị và mua bảo hiểm công trình. Nguồn: MSC

Theo quyết định này, đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Xây dựng điện Hoàng Vũ (gọi tắt là Công ty Hoàng Vũ). Giá trúng thầu là 5.034.171.597,84 đồng, thực hiện loại hợp đồng trọn gói với thời gian 50 ngày. So với giá gói thầu được duyệt là 5.366.558.980 đồng, mức giá trúng thầu tiết kiệm được khoảng hơn 332 triệu đồng cho ngân sách chủ đầu tư, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 6,2%.

Dữ liệu từ Biên bản mở thầu (đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 06/11/2025) cho thấy, tại gói thầu này, Công ty Hoàng Vũ là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT). Do không có đối thủ cạnh tranh, Công ty này dễ dàng vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật và tài chính để trở thành đơn vị trúng thầu.

Vấn đề trùng nhân sự và năng lực "siêu nhỏ"

Mặc dù trúng thầu, nhưng quá trình đánh giá E-HSDT đã hé lộ những vấn đề đáng chú ý về nguồn lực của nhà thầu này. Cụ thể, tại Báo cáo đánh giá E-HSDT ngày 19/11/2025 của Tổ chuyên gia Viễn Thông Đồng Nai, năng lực nhân sự và thiết bị của Công ty Hoàng Vũ đã bị "tuýt còi".

Tổ chuyên gia phát hiện nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công chủ yếu mà Công ty Hoàng Vũ đề xuất cho gói thầu này bị trùng lặp với nhân sự và thiết bị đã đề xuất cho một gói thầu khác (Gói thầu lắp đặt thiết bị thuộc dự án Xây dựng trạm hạ áp 500KVA cung cấp điện cho trạm Viễn thông G210 Sân bay Long Thành). Tại dự án G210, Công ty Hoàng Vũ cũng đang là nhà thầu xếp hạng 1 và đã đối chiếu tài liệu thành công.

Để xử lý tình huống này, ngày 13/11/2025, Viễn thông Đồng Nai đã có văn bản yêu cầu nhà thầu làm rõ. Sau đó, Công ty Hoàng Vũ đã phải có văn bản đề xuất thay thế nhân sự chủ chốt khác và bổ sung phụ lục hợp đồng nguyên tắc thuê thiết bị để đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. Việc phải thay thế nhân sự ngay trong quá trình xét thầu cho thấy áp lực về nhân sự của nhà thầu khi cùng lúc tham gia nhiều gói thầu là hiện hữu.

Theo dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty Cổ phần Xây dựng điện Hoàng Vũ có mã số doanh nghiệp 0312009294, được thành lập ngày 16/10/2012. Địa chỉ trụ sở sau khi sáp nhập địa giới hành chính hiện tại là 97/33/7 Đường 8, Phường Tăng Nhơn Phú, TP HCM. Người đại diện pháp luật là bà Trương Thị Bích Vân. Đáng chú ý, quy mô doanh nghiệp được ghi nhận trên hệ thống là "Doanh nghiệp siêu nhỏ".

"Bội thu" gói thầu năm 2025 tại Đồng Nai

Dù được phân loại là doanh nghiệp siêu nhỏ, nhưng hồ sơ đấu thầu của Công ty Hoàng Vũ lại cho thấy một lịch sử hoạt động vô cùng sôi động, đặc biệt là trong năm 2025.

Thống kê dữ liệu đấu thầu cho thấy, tính đến cuối tháng 11/2025, Công ty Hoàng Vũ đã tham gia khoảng 35 gói thầu, trong đó được công bố trúng 14 gói thầu. Địa bàn hoạt động chủ yếu của nhà thầu này tập trung tại tỉnh Đồng Nai.

Tại địa bàn Đồng Nai, Công ty Hoàng Vũ là cái tên quen thuộc tại các bên mời thầu thuộc ngành điện. Cụ thể: Tại Điện lực Biên Hòa (thuộc Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai), lịch sử ghi nhận nhà thầu này đã tham gia 29 gói thầu và trúng tới 21 gói. Riêng trong năm 2025, Hoàng Vũ đã trúng các gói thầu như: Gói số 3 (trúng ngày 25/04/2025); Gói số 2 (trúng ngày 11/04/2025)...

Tại Điện lực Long Thành (thuộc Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai), nhà thầu này tham gia 35 gói, trúng 18 gói. Trong năm 2025, Hoàng Vũ được công bố trúng Gói thầu số 03 vào ngày 01/04/2025 với giá gần 4 tỷ đồng; Gói thầu số 02 vào ngày 15/11/2024 với giá hơn 2,3 tỷ đồng...

Tại Điện lực Trảng Bom, nhà thầu này cũng ghi nhận tỷ lệ trúng thầu cao khi tham gia 10 gói và trúng 6 gói. Điển hình như Gói thầu số 01 trúng ngày 04/06/2025; Gói thầu số 02 trúng ngày 09/05/2025 với giá trị hơn 5,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, tại địa bàn tỉnh Bình Phước cũ, Công ty Điện lực Bình Phước cũng là một đối tác lớn của Hoàng Vũ. Nhà thầu này đã tham gia 34 gói thầu tại đây và trúng 12 gói. Trong năm 2025, Hoàng Vũ liên tiếp trúng các gói thầu thi công xây lắp vào các ngày 17/05/2025 (giá trúng hơn 14,5 tỷ đồng); ngày 22/04/2025 (giá trúng hơn 8,6 tỷ đồng)...

Cần đảm bảo năng lực thực hiện

Việc một doanh nghiệp quy mô siêu nhỏ trúng thầu hàng loạt dự án xây lắp điện quy mô hàng tỷ, thậm chí hơn chục tỷ đồng trong cùng một khoảng thời gian ngắn (năm 2025) là tín hiệu vui về khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra vấn đề về khả năng quản lý, huy động nguồn lực để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình, nhất là khi các dự án ngành điện thường có yêu cầu kỹ thuật cao và tiến độ gấp rút.

Sự việc phải thay thế nhân sự tại gói thầu thuộc dự án Sân bay Long Thành vừa qua là một ví dụ điển hình cho thấy nguy cơ chồng chéo nhân sự khi nhà thầu "ôm" quá nhiều việc cùng lúc.

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP luôn khuyến khích tính cạnh tranh, công bằng và minh bạch. Việc các gói thầu chỉ có một nhà thầu tham dự (như gói thầu tại Viễn thông Đồng Nai) dù đúng quy trình nhưng chưa thể hiện được tính cạnh tranh cao nhất trong đấu thầu. Chủ đầu tư cần giám sát chặt chẽ quá trình thi công để đảm bảo nhà thầu thực hiện đúng cam kết trong hồ sơ dự thầu, tránh tình trạng "trúng thầu trên giấy" nhưng thi công chậm trễ hoặc bán thầu do quá tải năng lực.

